پیشنهاد نرخ چهارم بنزین توسط رضا نواز برای کاهش نارضایتی

رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت پیشنهاد نرخ چهارم بنزین را ارائه داد. این طرح برای ۸ درصد از مصرف‌کنندگان است تا با کاهش اجباری مواجه نشوند و رانندگان در سفرهای داخلی دچار مشکل سوخت نگردند.

رضا نواز ، سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور، درباره پیشنهاد تعیین نرخ چهارم بنزین توضیحات جدیدی ارائه داد. وی تأکید کرد که این نرشی متناسب با نیاز است و با هدف تامین سوخت مازاد نه درآمدزایی تعیین شود. برآورد او حاکی از آن است که حدود ۸ درصد مردم ممکن است در طول ماه یک یا چند بار به استفاده از این نرخ نیاز پیدا کنند. این پیشنهاد برای جلوگیری از نارضایتی عمومی در زمان افزایش نیاز به سوخت ارائه شده است.

دلایل پیشنهاد نرخ چهارم و کاهش اجباری مصرف

رضا نواز در توضیح منطق پشت این پیشنهاد اشاره کرد که الگوهای مختلفی در دنیا و کشور ما برای کاهش مصرف سوخت وجود دارد. وی بیان کرد که در بررسی وضعیت ۱۱ تا ۱۲ استان که فقط کارت سوخت شخصی برای سوخت‌گیری وجود دارد، مردم با مشکل مواجه هستند. نواز اظهار داشت که کاهش مصرف با اجبار امکان‌پذیر نیست و روش‌های سلبی ممکن است نارضایتی ایجاد کنند. بنابراین باید مصرف‌کننده را با ابزارهای تشویقی به سمت کاهش مصرف سوق دهیم.

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الگوی پلکانی و نیاز به جایگزین برای مصرف‌کنندگان

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور به الگوی پلکانی مصرف برق در کشور اشاره کرد و گفت که در این الگو بلافاصله برق فرد قطع نمی‌شود. وی خاطرنشان کرد که باید در حوزه سوخت نیز جایگزینی وجود داشته باشد تا مردم ناگهان از سوخت محروم نشوند. نواز افزود که در حال حاضر ابزار تشویقی که دولت در اختیار دارد، سه نرخ بنزین است که در کارت‌های سوخت شخصی وجود دارد و مردم می‌توانند از این سه نرخ استفاده کنند. این طرح باید به گونه‌ای باشد که رانندگان برای سفرهای داخلی دغدغه تامین سوخت نداشته باشند.

شرایط سفرهای داخلی و خودروهای پرمصرف در ایران

رضا نواز با اشاره به شرایط سفرهای داخلی در کشور اظهار کرد که بخش عمده این سفرها با خودرو انجام می‌شود. وی توضیح داد که استفاده از هواپیما در ایران ممکن است برای مردم یک سفر لاکچری محسوب شود و همه امکان استفاده از آن را ندارند. سفرهایی که مردم در ایام خاص انجام می‌دهند نیازمند این است که خودرو سوخت داشته باشد. از سوی دیگر خودروهای ما نیز پرمصرف هستند و مردم برای سفرهای خود برنامه‌ریزی مالی می‌کنند. بنابراین نباید دغدغه دیگری درباره تامین سوخت به آن‌ها اضافه کنیم.

آمار مصرف و انتقاد از نگاه افراطی به قیمت

نواز با بیان اینکه اگر مردم احتمال بدهند مصرف سوخت خودروی آن‌ها افزایش پیدا می‌کند، نباید نگران باشند که خودرویشان با مشکل مواجه شود. وی گفت که نرخ چهارم برای مصرف بیشتر نیست بلکه برای این است که افرادی که ناگزیر به مصرف مازاد هستند، رها نشوند. برآورد او این است که حدود ۹۲ درصد مردم همچنان در همان سه نرخ قبلی سوخت‌گیری خواهند کرد. نواز با انتقاد از نگاه افراطی به قیمت احتمالی نرخ چهارم بنزین اظهار کرد که تصور می‌کند نرخ چهارم باید قیمت نجومی داشته باشد که این اشتباه است.

آینده اجرا و تصمیم‌گیری نهایی دولت و مجلس

رضا نواز با بیان اینکه پیشنهاد مطرح‌شده با هدف گفت‌وگوی کارشناسی در افکار عمومی ارائه شده است، گفت که اعلام نکردیم این طرح حتما اجرا می‌شود. وی افزود که اگر در میزهای تخصصی کارشناسی، دولت، مجلس و مسئولان تصمیم‌ساز کشور به این نتیجه برسند که وجود چنین نرخی لازم است می‌توان به سمت اجرای آن رفت. نواز در پاسخ به پرسش درباره اجرای نهایی و عدد دقیق قیمت اعلام کرد که ما تصمیم‌گیر نیستیم و فقط پیشنهاد ارائه می‌دهیم. وی تأکید کرد که معتقدیم قیمت‌ها نباید نجومی باشند و اگر تناسب وجود داشته باشد، نرخ چهارم در ایران به‌شدت کم‌استفاده خواهد بود.