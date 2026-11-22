یادداشتی حقوقی معتقد است افزایش حبس پدر در قتل عمد فرزند به بیش از ۲۵ سال، مشکل معافیت قصاص را حل نمی‌کند. نویسنده اصلاح ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی را پیشنهاد می‌دهد.

یادداشتی درباره پیشنهاد افزایش مجازات حبس پدر یا جد پدری در قتل عمد فرزند به بیش از ۲۵ سال منتشر شده است. نویسنده این یادداشت معتقد است این پیشنهاد با هدف تشدید واکنش کیفری مطرح شده، اما از منظر حقوق کیفری و سیاست جنایی پاسخ نهایی و متناسبی به مسئله قتل عمد فرزند نیست.

به گفته نویسنده، مسئله اصلی صرفاً میزان حبس نیست، بلکه استثنایی در قانون است که موجب می‌شود پدر با وجود ارتکاب قتل عمد و احراز مسئولیت کیفری، از قصاص معاف شود. پیشنهاد اصلی این یادداشت حذف این استثنا و بازگشت به قاعده عمومی قصاص در قتل عمد است.

Also read برگزاری بیست و هشتمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر با تهدیدات امنیتی

مکانیسم معافیت پدر از قصاص در قانون مجازات اسلامی

بر اساس ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمد در صورت مطالبه ولی‌دم و تحقق شرایط قانونی قصاص است. با این حال، ماده ۳۰۱ همین قانون، قصاص پدر یا جد پدری را در قتل فرزند منتفی می‌داند.

در نتیجه، رابطه نسبی مرتکب با مقتول، برخلاف قاعده عمومی حاکم بر قتل عمد، مانع اجرای قصاص می‌شود. با این حال، وصف عمدی جنایت و مسئولیت کیفری مرتکب به قوت خود باقی است.

مبنای این استثنا در فقه امامیه، روایات مربوط به عدم قصاص والد در برابر فرزند است؛ از جمله روایت 'لا یُقاد والد بولده' که مستند نظر مشهور فقها قرار گرفته است. نویسنده تأکید دارد که مشهور بودن یک نظر فقهی به معنای پایان بررسی و بازنگری در مستندات آن نیست.

آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره بقره نیز اصل قصاص را مورد تأکید قرار داده‌اند. از این رو، استثنای پدر بر برداشت فقهی از ادله روایی استوار است و باید از حیث اعتبار سند، دلالت، اطلاق و قلمرو شمول دوباره بررسی شود.

پرسش‌های اجتهادی درباره قلمرو ماده ۳۰۱

نویسنده چند پرسش اساسی را مطرح می‌کند. نخست آنکه آیا اطلاق روایت مورد استناد تمام فروض قتل عمد فرزند را در بر می‌گیرد.

پرسش دوم این است که آیا می‌توان میان قتل ناشی از رفتارهای غیرمستقیم و جنایتی که با سبق تصمیم، طراحی قبلی و قصد مستقیم سلب حیات ارتکاب یافته، تفکیک اجتهادی قائل شد. پرسش سوم آن است که آیا حکم مستنبط از این روایات بدون بررسی مجدد قلمرو و مبانی آن باید به صورت استثنای مطلق در قانون باقی بماند.

به تصریح یادداشت، این پرسش‌ها نفی نظر مشهور نیستند، بلکه دعوت به بررسی علمی امکان بازنگری در مستندات و حدود حکم فقهی‌اند. اگر ظرفیت اجتهادی برای بازنگری وجود داشته باشد، قانون‌گذار می‌تواند با اتکا به مبانی معتبر شرعی ماده ۳۰۱ را اصلاح کند.

چرا افزایش حبس ماده ۶۱۲ جایگزین قصاص نیست

مطابق ماده ۶۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب قتل عمد به هر علت قصاص نشود و اقدام او موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد، به سه تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شود.

پیشنهاد افزایش این مجازات به بیش از ۲۵ سال، به باور نویسنده، اشکال بنیادی موجود در قانون را برطرف نمی‌کند. قصاص و حبس تعزیری از حیث مبنا، ماهیت و آثار حقوقی متفاوت‌اند. قصاص حقی است که با مطالبه اولیای دم استیفا می‌شود، در حالی که حبس ماده ۶۱۲ واکنش تعزیری نسبت به جنبه عمومی جرم است.

بنابراین، حتی افزایش حبس به بیش از ۲۵ سال نمی‌تواند فقدان امکان قصاص را جبران کند. حبس طولانی‌مدت بدون اصلاح مبنای معافیت، تنها مجازات تعزیری را تشدید می‌کند و استثنای قانونی را دست‌نخورده باقی می‌گذارد.

پیشنهاد اصلاح ماده ۳۰۱ و تشکیل کمیته تخصصی

نویسنده پیشنهاد می‌کند مجلس شورای اسلامی به جای تمرکز بر افزایش مجازات ماده ۶۱۲، اصلاح ماده ۳۰۱ را در اولویت قرار دهد. این اصلاح باید پس از بررسی تخصصی مبانی فقهی و احراز امکان شرعی آن، به حذف معافیت مطلق پدر و جد پدری از قصاص در قتل عمد فرزند منتهی شود.

در این مسیر، تشکیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از فقهای صاحب‌نظر و متخصصان حقوق جزا برای بررسی ادله روایی، نظر مشهور و ظرفیت‌های اجتهادی ضروری دانسته شده است. هدف، بازگشت به اصل عمومی قصاص و جلوگیری از تبدیل رابطه ابوت به مانعی مطلق در برابر اجرای آن است.

نویسنده پرسش اصلی را این‌گونه طرح می‌کند که چرا رابطه پدری باید به تنهایی موجب خروج مرتکب از حکم عمومی قصاص شود. به باور او، پاسخ مؤثر به این مسئله در تشدید صرف حبس نیست، بلکه در بازنگری فقهی و اصلاح تقنینی استثنای مقرر در ماده ۳۰۱ قرار دارد.