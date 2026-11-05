پیشنهاد رسمی تراکتور به اسماعیل کارتال برای هدایت تیم

باشگاه تراکتور پیشنهاد رسمی خود را به اسماعیل کارتال ارائه داد. جزئیات قرارداد و جایگاه جواد نکونام در ابهام است و آینده تیم با نتایج اخیر تحت تاثیر قرار گرفته است.

باشگاه تراکتور برای جذب اسماعیل کارتال وارد عمل شده است و پیشنهاد رسمی خود را به این سرمربی ۶۵ ساله ارائه کرده است. سلیم ماناو، خبرنگار این رسانه، مدعی شده مذاکرات میان دو طرف آغاز شده و کارتال نیز نسبت به بازگشت به فوتبال ایران تمایل نشان داده است. این خبر که صبح پنجشنبه در رسانه‌هایی مانند سوزجو و TV100 نیز بازتاب پیدا کرد، در شرایطی منتشر می‌شود که آینده نیمکت تراکتور با توجه به نتایج اخیر این تیم و شرایط جواد نکونام با ابهام روبه‌رو شده است.

سوابق موفقیت کارتال در فوتبال ایران و ترکیه

کارتال که سابقه هدایت پرسپولیس را در کارنامه دارد، با فضای فوتبال ایران آشناست. او در ژانویه ۲۰۲۵ هدایت سرخ‌پوشان پایتخت را بر عهده گرفت و در پایان همان فصل از این باشگاه جدا شد. این مربی در ۱۶ مسابقه لیگ برتر با پرسپولیس به هشت پیروزی، چهار تساوی و چهار شکست رسید.

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سرمربی ترکیه‌ای پس از پایان همکاری با پرسپولیس، در تابستان ۲۰۲۶ برای چهارمین مرتبه هدایت فنرباغچه را پذیرفت، اما این همکاری چندان طولانی نبود. او پس از شکست مقابل گالاتاسرای و افزایش فشارها، روز ۲۷ اکتبر (۵ آبان) با توافق دوطرفه از فنرباغچه جدا شد.

تعیین تکلیف مربیان و احتمال تغییرات در تیم

کارتال در آخرین دوره حضورش روی نیمکت فنرباغچه، طی ۱۸ مسابقه رسمی ۹ پیروزی، پنج تساوی و چهار شکست به دست آورد. موضوع حضور کارتال در تراکتور البته پیش‌تر نیز مطرح شده بود. در دسامبر ۲۰۲۵، روزنامه جمهوریت ترکیه از احتمال جانشینی او به جای دراگان اسکوچیچ خبر داده بود، اما آن گمانه‌زنی به همکاری منجر نشد.

اکنون گزارش تازه آژانس‌اسپور از ورود مذاکرات به مرحله ارائه پیشنهاد حکایت دارد. با وجود این، هنوز جزئیاتی درباره مدت قرارداد، مبلغ پیشنهادی یا زمان احتمالی سفر کارتال به ایران منتشر نشده است. در سوی دیگر، جواد نکونام همچنان سرمربی تراکتور است و باشگاه تبریزی نیز تاکنون خبر توافق با کارتال یا تصمیم قطعی برای تغییر سرمربی را تأیید نکرده است.

وضعیت فعلی و واکنش‌های احتمالی در آینده نزدیک

بنابراین، هرچند رسانه‌های ترکیه از آغاز مذاکرات خبر می‌دهند، حضور کارتال روی نیمکت تراکتور هنوز قطعی نیست. این وضعیت نگرانی‌ها را درباره ثبات فنی تیم افزایش داده است. هواداران و تحلیلگران منتظر اعلام رسمی باشگاه برای روشن شدن سرنوشت سکان هدایت تیم هستند.

تلاش‌های باشگاه برای جذب یک مربی با تجربه بین‌المللی نشان‌دهنده استراتژی جدید برای بهبود نتایج در لیگ برتر است. اگر مذاکرات به ثمر بنشیند، کارتال می‌تواند تجربیات گذشته خود را در پرسپولیس و فنرباغچه به کار بگیرد. در غیر این صورت، جواد نکونام مسئولیت هدایت تیم را برای مسابقات پیش رو بر عهده خواهد داشت.