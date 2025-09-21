پیشنهاد مطهری به رئیس جمهور: پذیرش دیدار با ترامپ در نیویورک به نفع ایران است

علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم، با تأکید بر منافع ملی، از رئیس جمهور خواست در صورت درخواست دیدار از سوی دونالد ترامپ در نیویورک، این درخواست را بپذیرد. وی همچنین پیشنهاداتی را برای بهبود عملکرد رئیس جمهور در سفر به سازمان ملل ارائه داد.

نایب رئیس مجلس دهم، با تأکید بر اهمیت منافع ملی ، به رئیس جمهور پیشنهاد داد که در جریان سفر به نیویورک و حضور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ، در صورت درخواست دیدار از سوی دونالد ترامپ ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، این درخواست را بپذیرد. علی مطهری ، با انتشار مطلبی در شبکه ایکس (توئیتر سابق)، ضمن اشاره به سفر آتی رئیس جمهور به نیویورک، این پیشنهاد را مطرح کرد و تأکید نمود که پذیرش این دیدار، صرف نظر از اختلافات و اظهارات پیشین ترامپ، می‌تواند در راستای تأمین منافع ملت ایران باشد.

وی با اشاره به رویکرد ترامپ در جلب توجه و تمایل او به ثبت دستاوردهایش به نام خود، این احتمال را مطرح کرد که این ویژگی شخصیتی ترامپ می‌تواند به نفع ایران تمام شود. مطهری همچنین در این یادداشت، چند پیشنهاد دیگر را نیز برای بهبود عملکرد رئیس جمهور در این سفر ارائه داد. وی از وزیر امور خارجه خواست تا مذاکرات با سه کشور اروپایی را در خصوص آخرین طرح‌های پیشنهادی ادامه دهد. همچنین، مطهری پیشنهاد کرد که رئیس جمهور در سخنرانی خود در سازمان ملل، به تشریح واقعیت حمله اسرائیل و آمریکا به ایران بپردازد و حقایق پشت پرده را برای جهانیان روشن سازد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، قرار است روز سه شنبه هفته جاری به منظور شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، عازم نیویورک شود و طبق برنامه ریزی‌ها، چهارشنبه عصر به وقت تهران در صحن سازمان ملل سخنرانی خواهد داشت. علاوه بر این، وی دیدارهایی با رؤسای کشورهای مختلف، دبیرکل سازمان ملل و همچنین نشست‌هایی با اندیشکده‌ها و ایرانیان مقیم آمریکا خواهد داشت. این سفر فرصتی مهم برای جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود تا ضمن حضور فعال در عرصه بین‌المللی، مواضع خود را در خصوص مسائل مختلف جهانی و منطقه‌ای تبیین کند و در جهت پیشبرد منافع ملی گام بردارد





EtemadOnline / 🏆 9. in İR این خبر را خلاصه کرده ایم تا بتوانید سریع آن را بخوانید. اگر به خبر علاقه مند هستید، می توانید متن کامل را اینجا بخوانید. ادامه مطلب:

ایران آخرین اخبار, ایران سرفصلها