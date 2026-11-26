مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۵ پیشنهاد کرد حقوق حداقل‌بگیران بیش از ۵۰ درصد و معافیت مالیاتی تا ۶۰ میلیون تومان افزایش یابد.

مجتبی یوسفی ، نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، با تشریح جزئیات پیشنهادهای خود برای ساماندهی معیشت اقشار آسیب‌پذیر، بر ضرورت اصلاح ساختار حقوق و دستمزد تأکید کرد. او خواستار افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس شد تا حمایت بیشتری از حداقل‌بگیران صورت گیرد و این اقدام به‌عنوان نخستین اولویت دولت در سال پیش رو شناخته شود.

شرایط معیشتی و ضرورت افزایش حقوق بیش از ۵۰ درصد

یوسفی در تحلیل وضعیت اقتصادی کشور اظهار داشت که امروز اولویت اصلی مردم معیشت و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌هاست، به‌گونه‌ای که کنترل تورم و توقف رشد قیمت‌ها از جمله اقدامات کلیدی است که دولت باید در بلندمدت دنبال کند. اما در کوتاه‌مدت، توجه جدی به موضوع حقوق و دستمزد برای جلوگیری از فرسایش قدرت خرید شهروندان الزامی است. نماینده اهواز با اشاره به اینکه اقشار ضعیف و متوسط جامعه بیش از سایر گروه‌ها به حمایت معیشتی نیاز دارند، تصریح کرد که نیروهای مسلح شجاع کشور با وجود دریافت حقوق‌های پایین، در عرصه دفاع از کشور افتخارآفرینی کرده‌اند.

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وی افزود که معلمان، بازنشستگان، کارگران و کارمندان نیز امروز با مشکلات معیشتی شدید مواجه هستند و باید در تصمیم‌گیری‌های مربوط به حقوق و دستمزد، شرایط زندگی این اقشار به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با تأکید بر ضرورت افزایش حقوق متناسب با تورم، یادآوری کرد که قرار بود در ماه‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف و متوسط، افزایش حقوقی اعمال شود. او افزود که اکنون که دولت در حال آماده‌سازی لایحه بودجه سال آینده برای ارائه به مجلس است، باید توجه داشته باشیم که معیشت مردم اولویت نخست باشد و از هرگونه کاهش قدرت خرید جلوگیری شود.

محاسبه تورم و مقایسه با پیشنهادهای افزایش حقوق

مجتبی یوسفی در ادامه اظهار داشت که وقتی نرخ تورم بر اساس برخی آمارهای رسمی بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اعلام می‌شود و در مقابل، صحبت از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی حقوق است، معنای آن این است که قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و نیروهای مسلح در سال آینده نیز کاهش پیدا خواهد کرد. به‌عبارت دیگر، حتی با افزایش حقوق، عملاً قدرت خرید این قشر حدود ۳۰ درصد کمتر خواهد شد و این موضوع شانس بازگشت به زندگی عادی را از خانواده‌ها سلب می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق باید متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم باشد، گفت که پیشنهاد ما این است که حقوق بازنشستگان، معلمان، نیروهای مسلح و کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا کند. نماینده مردم اهواز در مجلس با تشریح پیشنهاد خود برای افزایش حقوق سال آینده بیان کرد که حداقل برای حمایت از معیشت حداقل‌بگیران، از جمله نیروهای مسلح، معلمان، بازنشستگان و کارگران که حقوق پایینی دریافت می‌کنند، باید افزایش بیش از ۵۰ درصدی در نظر گرفته شود.

پیشنهاد افزایش پلکانی و اصلاح نظام مالیاتی حقوق

یوسفی افزود که برای سایر حقوق‌بگیران نیز باید افزایش حقوق به‌صورت پلکانی معکوس اعمال شود تا عدالت اجتماعی بیشتر رعایت شود. ما سال گذشته پیشنهاد افزایش پلکانی معکوس در بازه ۲۱ تا ۴۳ درصد را مطرح کردیم و اکنون پیشنهاد ما این است که برای سال آینده، افزایش حقوق در بازه‌های ۳۰، ۳۵، ۵۰ تا ۵۵ درصدی متناسب با سطح دریافتی افراد تعیین شود. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با اشاره به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک و اصناف گفت که اگر حقوق و دستمزد به‌گونه‌ای تعیین نشود که مردم بتوانند هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، کسب‌وکارهایی هم که ایجاد شده‌اند با رکود مواجه خواهند شد.

وی با اشاره به موضوع معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران خاطرنشان کرد که همان‌طور که سال گذشته در مجلس پیشنهاد دادیم و در بودجه نیز مصوب شد و دولت آن را اجرا کرد، سقف معافیت مالیاتی در پله نخست ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شد. پیشنهاد ما این است که امسال این رقم افزایش یابد و به ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان برسد و در پله بعدی نیز برای درآمدهای تا حدود ۸۰ میلیون تومان، نرخ مالیات ۱۰ درصدی اعمال شود. این موضوع باید برای بیش از پنج میلیون نفر از فعالان صنفی و صاحبان مشاغل کوچک نیز در نظر گرفته شود.

تفاوت حقوق‌بگیران و اصناف با مقابله بر سوداگری

این نماینده مجلس با طرح این پرسش که چه تفاوتی میان یک کارمند و فردی که با سرمایه خود یک مغازه یا کسب‌وکار کوچک راه‌اندازی کرده وجود دارد، گفت که فردی که به‌جای دست روی دست گذاشتن، کسب‌وکاری راه‌اندازی کرده و هم‌زمان به تولید، ارائه خدمات و ایجاد اشتغال کمک می‌کند، باید از حمایت‌های مالیاتی برخوردار شود. یوسفی تأکید کرد که باید معافیت‌های مالیاتی را برای اصناف و مشاغل خرد نیز در نظر بگیریم تا از این طریق به حمایت از خانوارها، اقشار ضعیف و متوسط و تولیدکنندگان واقعی کمک شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ در بخش دیگری از این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای مالیاتی اظهار داشت که منابعی که از محل افزایش معافیت‌های مالیاتی و حمایت از حقوق‌بگیران و اصناف کاهش پیدا می‌کند، باید از طریق مقابله با فرار مالیاتی و اجرای مالیات بر سوداگری جبران شود. او افزود که افرادی که با هدف سوداگری اقدام به خرید تعداد زیادی سکه و خودرو یا ورود به بازار ارز می‌کنند و با فعالیت‌های خود بازارها را برهم می‌زنند، باید مشمول نظام مالیاتی هدفمند شوند تا از این راه ثروت‌های غیرمشروع ساخته نشود.