دونالد ترامپ از توافق با ایران خبر داد و قاهره بر ضرورت استفاده از فرصت مذاکرات تأکید کرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، قاهره تأکید کرده است که طرفین باید از فرصت کنونی برای پیشبرد مذاکرات و رسیدن به توافق بهره ببرند. این درخواست در حالی مطرح می‌شود که رایزنی‌ها و مذاکرات میان واشنگتن و تهران درباره پرونده‌های مورد اختلاف همچنان ادامه دارد.

این اظهارات پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا ساعاتی پیش در جمع خبرنگاران در کاخ سفید اعلام کرد که به تازگی به یک توافق عالی در مورد جنگ با ایران رسیده‌اند و قرار است اسناد نهایی شوند که باید طی چند روز آینده انجام شود. ترامپ احتمال امضا در اروپا را مطرح کرد و گفت که خود حضور نخواهد داشت اما معاونش جی‌دی ونس برای امضای توافق به اروپا می‌رود.

وی همچنین ادعا کرد که با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره توافق با ایران گفت‌وگو کرده و مدعی شد که ایران سلاح هسته‌ای نخواهد داشت و تنگه هرمز باز می‌شود. رئیس جمهور آمریکا که در مراسمی در دفتر بیضی شکل کاخ سفید با خبرنگاران سخن می‌گفت، ادعا کرد که متن توافق کاملاً نهایی است. وی همچنین گفت که علاوه بر نتانیاهو با تعدادی از رهبران کشورهای خلیج فارس در این باره صحبت کرده است.

ترامپ روز پنجشنبه خود را با تهدید مجدد ایران به حملات بسیار سخت آغاز کرد، اما چند ساعت بعد در شبکه اجتماعی تروث سوشال خود مدعی شد که به دلیل پیشرفت در مذاکرات با ایران، تصمیم گرفته برنامه‌های مربوط به تشدید درگیری و حملات پنجشنبه شب را لغو کند و تاکید کرد که یک توافق در دسترس است. رئیس جمهور آمریکا طی چند هفته گذشته بارها ادعا کرده است که طرف‌های درگیر در آستانه توافق قرار دارند، بدون آنکه این ادعاها به نتیجه مشخصی منجر شده باشد.

ترامپ در ادامه اظهاراتش که به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا پخش می‌شد، گفت که با رهبران چند کشور از جمله قطر، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، بحرین به همراه اسرائیل و دیگران گفت‌وگو کرده است و به زودی با ترکیه نیز گفت‌وگو خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا از عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان نیز تمجید کرد و او را ژنرال بزرگ و فیلد مارشال خواند.

در پی ادعاهای ترامپ که بارها مدعی نزدیک بودن به توافق با ایران و پایان جنگ شده است، خبرنگاری از او پرسید که چرا این بار مطمئن است. ترامپ در پاسخ ادعا کرد که ایران ضربه سختی را تحمل کرده و بیشتر از او خواهان توافق است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هنوز هیچ توافق رسمی اعلام نشده و مذاکرات همچنان در جریان است.

کارشناسان معتقدند که ادعاهای مکرر ترامپ ممکن است بخشی از راهبرد رسانه‌ای و روانی او برای فشار بر ایران باشد. از سوی دیگر، تهران همواره بر عدم تمایل به مذاکره تحت فشار و تهدید تأکید کرده است. قاهره نیز با اشاره به حساسیت اوضاع، از تمام طرف‌ها خواسته است تا از فرصت پیش‌آمده برای رسیدن به یک توافق پایدار استفاده کنند.

مصری‌ها نگران پیامدهای هرگونه تنش جدید در منطقه خاورمیانه هستند و خواهان کاهش تنش و گفت‌وگوی مستقیم میان طرف‌های درگیر هستند. این در حالی است که برخی کشورهای عربی نیز به طور غیرمستقیم از این روند حمایت کرده‌اند. با این حال، جزئیات دقیق توافق احتمالی هنوز مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید که آیا ادعاهای ترامپ به واقعیت تبدیل می‌شود یا خیر.

در هر صورت، تحولات اخیر نشان‌دهنده پویایی پیچیده در روابط بین‌الملل و تلاش برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای است





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