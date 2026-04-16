منابع آگاه از انجام بررسیهای لازم توسط تیم کارشناسی ایران پس از دیدار هیات پاکستانی با مقامات ایرانی خبر میدهند که مقدمهای برای تصمیمگیری درباره دور بعدی مذاکرات ایران و آمریکا خواهد بود. آتشبس در لبنان به عنوان نشانهای مثبت تلقی میشود، اما تهران بر پایبندی آمریکا به چارچوب منطقی مذاکرات و اجتناب از زیادهخواهی تاکید دارد.
منابع آگاه از پیشرفتهای دیپلماتیک در راستای از سرگیری احتمالی مذاکرات میان ایران و آمریکا خبر میدهند. پس از گفتوگوهای فشرده روز جاری میان هیاتی بلندپایه از پاکستان به سرپرستی ژنرال عاصم منیر، فرمانده ارتش این کشور، با مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی ایران، انتظار میرود تیمهای کارشناسی ایرانی بررسیهای جامعی را انجام دهند. این بررسیها قرار است مبنای تصمیمگیری نهایی برای دور بعدی مذاکرات برجام ی میان تهران و واشنگتن قرار گیرد.
این تحولات در حالی رخ میدهد که برخی تحرکات منطقهای، از جمله برقراری آتشبس در مناطق درگیری در لبنان، به عنوان نشانههایی مثبت تلقی میشوند که میتوانند بر موضع ایران در قبال مذاکرات آتی تأثیرگذار باشند. با این حال، مقامات ایرانی بر لزوم پایبندی آمریکا به یک چارچوب منطقی و واقعبینانه در مذاکرات تأکید کردهاند. آنها هشدار دادهاند که هرگونه زیادهخواهی، بدعهدی، یا تلاش برای بهرهبرداری از شرایط قبل از آتشبس، میتواند روند پیشرفت مذاکرات را با چالشهای جدی مواجه کند.
در همین راستا، رسانههای آمریکایی نیز از تمایل واشنگتن برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات خبر دادهاند، اما تهران بر رعایت اصول اساسی و حیاتی برای آغاز یک گفتگوی سازنده اصرار دارد. این اصول شامل احترام متقابل، پایبندی به توافقات گذشته، و اجتناب از فشارهای غیرسازنده است.
فراتر از مذاکرات مستقیم، تحولات منطقهای نیز در حال شکلدهی به چشمانداز دیپلماسی میان ایران و آمریکا هستند. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان، بر تلاش ایران برای وادار کردن دشمنان به برقراری آتشبس دائم در تمامی مناطق درگیری، مطابق با توافقات موجود، تأکید کرده است. این اظهارات نشاندهنده پیوند میان تحولات منطقهای و اولویتهای دیپلماتیک ایران در عرصه بینالمللی است.
از سوی دیگر، اظهارات دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، مبنی بر وجود اختلافاتی جدی در مذاکرات ایران و آمریکا، بر پیچیدگیهای موجود در مسیر رسیدن به توافقات اشاره دارد. به ویژه، سرنوشت حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم غنیشده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد و این موضوع یکی از نقاط کلیدی و حساس در مذاکرات به شمار میرود.
جزئیات مربوط به زمان برگزاری دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا نیز از سوی وزیر امور خارجه پاکستان توضیحات بیشتری را به همراه داشته است، که نشاندهنده نقش میانجیگرانه اسلامآباد در این فرآیند است. این تحولات، که در صفحه نخست روزنامه شرق در تاریخ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، شماره ۵۳۶۱، مورد بررسی قرار گرفته است، پرسش مهمی را مطرح میکند: چرا ایران و آمریکا به نقطهای خطرناک نزدیک میشوند؟
این نزدیکی به نقطه خطر میتواند ناشی از طیف وسیعی از عوامل باشد، از جمله تشدید تنشهای منطقهای، عدم پیشرفت در پروندههای حساس هستهای، و یا عدم اعتماد متقابل که سالهاست بر روابط دو کشور سایه افکنده است. بنابراین، هرگونه گامی به سوی مذاکره باید با احتیاط، شفافیت، و تعهد واقعی به حل و فصل اختلافات صورت پذیرد تا از تشدید بیشتر تنشها جلوگیری شود.
بایستی توجه داشت که موفقیت هر دور از مذاکرات، نیازمند فضای روانی مساعد، کاهش اقدامات تحریکآمیز، و تمایل واقعی طرفین به مصالحه است. دور کنونی از مذاکرات، که ظاهراً در حال آمادهسازی مقدمات آن هستیم، فرصتی است تا بتوان از اشتباهات گذشته درس آموخت و مسیری تازه را برای کاهش تنش و دستیابی به اهداف مشترک گشود.
عدم قطعیت در مورد سرنوشت اورانیوم غنیشده، نمونه بارزی از چالشهای فنی و سیاسی است که بر روند مذاکرات تأثیر میگذارد. این موضوع نشان میدهد که حتی پس از توافقات مقدماتی، جزئیات فنی و اجرایی میتوانند به موانع عمدهای تبدیل شوند.
نقش پاکستان در تسهیل این مذاکرات، نشاندهنده اهمیت دیپلماسی منطقهای در حل و فصل مناقشات بینالمللی است. اسلامآباد با اتخاذ موضع بیطرفانه و تلاش برای ایجاد بستری مناسب برای گفتوگو، میتواند نقشی کلیدی در موفقیت این فرآیند ایفا کند. با این حال، موفقیت نهایی به اراده سیاسی طرفین اصلی، یعنی ایران و آمریکا، بستگی دارد. این اراده باید بر پایه منافع ملی و حفظ ثبات منطقهای بنا شود، نه بر اساس فشارهای خارجی یا محاسبات کوتاهمدت.
نگرانی از رسیدن به نقطه خطر، هشداری است جدی که نباید نادیده گرفته شود. این نقطه میتواند به معنای تشدید بحران، افزایش احتمال درگیری، و یا تشدید تحریمها باشد. بنابراین، هم ایران و هم آمریکا مسئولیت سنگینی در قبال جلوگیری از رسیدن به چنین نقطهای دارند. اقدامات متقابل، از جمله گامهای کوچک اما معنادار در جهت اعتمادسازی، میتواند فضای مذاکرات را بهبود بخشد.
پذیرش واقعیتهای موجود در منطقه و جهان، و اتخاذ رویکردی مبتنی بر واقعگرایی، میتواند به حل و فصل بسیاری از اختلافات کمک کند. در نهایت، آینده روابط ایران و آمریکا و سرنوشت پرونده هستهای، نه تنها برای این دو کشور، بلکه برای کل منطقه و جهان حائز اهمیت است. بنابراین، ضرورت یافتن راهحلهای دیپلماتیک پایدار و قابل قبول برای طرفین، بیش از پیش احساس میشود. امید است که مذاکرات آتی، با پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته و با اتخاذ رویکردی سازنده، بتواند گامی در جهت کاهش تنشها و بهبود روابط بردارد.
