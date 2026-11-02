جی‌دی ونس معاون رئیس‌جمهوری آمریکا از پیشرفت در گفتگوها خبر داد. او تأکید کرد که واشنگتن ضرب‌الاجلی تعیین نکرده است اما اهداف هسته‌ای محقق خواهد شد.

جی‌دی ونس ، معاون رئیس‌جمهوری ایالات متحده، روز دوشنبه ۱۱ آبان در نشست خبری با خبرنگاران اعلام کرد که طرفین در مذاکرات با جمهوری اسلامی به پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند. وی تصریح کرد که دولت واشنگتن تاکنون هیچ ضرب‌الاجل زمانی مشخصی برای دستیابی به توافق نهایی تعیین نکرده است. این اظهارات در حالی مطرح شد که ونس نسبت به چشم‌انداز حصول نتیجه از طریق دیپلماسی احساس مثبت داشت.

جزئیات گفتگوهای اخیر و دیدگاه مقامات آمریکایی

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا بیان داشت که چندین دور گفتگوی سازنده میان کارگزاران دو کشور برگزار شده است. او یادآور شد که حدود یک ساعت پیش از این نشست، با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، درباره وضعیت مذاکرات صحبت کرده است. ونس اعلام کرد که هم او و هم رئیس‌جمهوری نسبت به امکان دستیابی به یک توافق پایدار از طریق مسیر مذاکره، حس خوبی دارند و معتقدند مسیر مناسبی پیش روی است.

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با وجود این خوش‌بینی نسبی، جی‌دی ونس هشدار داد که نمی‌توان با قطعیت کامل آینده را پیش‌بینی کرد. وی دلیل این عدم اطمینان را رفتار غیرقابل پیش‌بینی مقامات جمهوری اسلامی دانست که گاهی روند توافقات را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با این حال، او تأکید کرد که تیم مذاکره‌کننده آمریکایی تلاش‌های خود را برای نهایی کردن توافقات ادامه خواهد داد و منتظر نتایج بیشتر خواهد ماند.

اولویت‌های هسته‌ای و حفظ گزینه‌های نظامی

ونس در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره اینکه آیا زمان خاصی برای حمله نظامی در نظر گرفته شده است، صراحتاً اعلام کرد که هیچ ضرب‌الاجلی تعیین نشده است. وی توضیح داد که خواسته اصلی واشنگتن این است که پس از نابودی برنامه هسته‌ای فعلی، مطمئن شوند که تهران آن را بازسازی نخواهد کرد یا تلاشی برای احیای مجدد آن انجام نخواهد داد. این موضوع را مهم‌ترین هدف استراتژیک ایالات متحده در فرآیند کنونی دانست.

معاون رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرد که دونالد ترامپ همچنان تمام گزینه‌های نظامی و غیرنظامی را بر روی میز نگه داشته است. ونس گفت که رئیس‌جمهوری بارها اعلام کرده است که راه‌های فشار را بسته نیست و در صورت عدم تعهد قاطع طرف مقابل، اقدامات دیگری ممکن است. با این حال، او افزود که ترامپ اجازه نخواهد داد جنگ با جمهوری اسلامی به یک درگیری بی‌پایان تبدیل شود و اطمینان دارد که اهداف کلیدی آمریکا محقق خواهد شد.

تحلیل انگیزه‌های ایران و الزامات توافق

جی‌دی ونس به بررسی انگیزه‌های طرف ایرانی نیز پرداخت و بیان کرد که برداشت او از مذاکرات این است که جمهوری اسلامی اهمیت زیادی برای حفظ حاکمیت ملی خود قائل است. علاوه بر این، بازسازی اقتصادی کشور نیز یکی از اولویت‌های اصلی برای مقامات ایرانی در جریان چانه‌زنی‌ها به شمار می‌رود. این عوامل نشان می‌دهد که طرفین ممکن است بتوانند نقاط مشترکی برای رسیدن به یک تفاهم پیدا کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد که برای دستیابی به توافق نهایی، نیازمند تعهدی قاطع، شفاف و قابل راستی‌آزمایی از سوی ایران هستیم. این تعهد باید تضمین کند که برنامه هسته‌ای هرگز بازسازی نخواهد شد. ونس امیدوار است که با توجه به پیشرفت‌های حاصله و اراده سیاسی موجود، بتوانند در مراحل بعدی به نتایج ملموس‌تری دست یابند و تنش‌های منطقه‌ای را کاهش دهند.