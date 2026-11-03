پیشروی نیروهای دولتی یمن در جوف و کشته شدن کارمند سازمان ملل

نیروهای دولتی یمن در استان جوف پیشرفت کردند. سازمان ملل کشته شدن کارمند خود در بازداشت حوثی‌ها را محکوم کرد و گزارش آوارگی ۳۰۰ هزار نفر ارائه شد.

نیروهای دولتی یمن در روز یکشنبه هجدهم اکتبر با اعلام پیشرفت‌های میدانی مهم در استان راهبردی جوف و بازپس‌گیری ارتفاعات کلیدی در شمال شرقی شهر صنعاء، بر موقعیت خود در جنگ داخلی این کشور افزودند. همزمان با این تحولات نظامی، سازمان ملل متحد رسماً مرگ یکی از کارکنان خود را که ماه‌ها پیش توسط شبه‌نظامیان حوثی بازداشت شده بود، در بازداشتگاه‌های این گروه محکوم کرد و گزارش‌های جدیدی نیز از آوارگی بیش از سیصد هزار نفر در جنوب غربی یمن منتشر شد.

تثبیت کنترل ارتفاعات راهبردی در جوف

نیروهای دولت یمن روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند که در چارچوب عملیات نظامی "فجر یمن" که هم‌اکنون وارد دومین ماه خود شده است، موفق به پیشروی‌های قابل توجهی شده‌اند. نیروهای لشکر اول ارتش یمن با همکاری موثر قبایل منطقه در استان جوف توانستند ارتفاعات استراتژیک حویشیان را به طور کامل از کنترل گروه حوثی خارج کنند. این موفقیت نظامی نشان‌دهنده توان عملیاتی نیروهای دولتی در بازپس‌گیری مناطق کلیدی است که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند.

Also read کشته‌شدن یک عضو ارتش در حمله‌ای مسلحانه در جنوب شرق ایران

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از حساب رسمی نیروهای ویژه لشکر اول یمن در شبکه اجتماعی ایکس، شبه‌نظامیان حوثی پس از این شکست، تلاش کردند با تجدید سازماندهی نیروهای خود و اجرای یک ضدحمله، کنترل این ارتفاعات را بازپس گیرند. با این حال، تلاش‌های آن‌ها با تحمل تلفات سنگین مواجه شد و مجبور به عقب‌نشینی اجباری از صحنه نبرد شدند. این عقب‌نشینی نشان‌دهنده برتری موقتی نیروهای دولتی در این منطقه خاص است.

استان جوف به دلیل موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد خود، از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است. این استان در مسیرهای شمال شرقی شهر صنعاء واقع شده و هم‌جوار با استان صعده می‌باشد که پایگاه‌های اصلی نیروهای حوثی در آن مستقر هستند. تثبیت کنترل ارتفاعات حویشیان به نیروهای دولتی اجازه داده است تا با اطمینان بیشتری به سوی شهر حزم، مرکز اداری استان جوف، پیشروی کنند و زمینه را برای کنترل کامل این منطقه فراهم سازند.

محکومیت مرگ کارمند سازمان ملل در بازداشت حوثی‌ها

در یک تحویل سیاسی و حقوقی مهم، آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در روز یکشنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، مرگ محمد شامی از کارکنان دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل را به شدت محکوم کرد. شامی سال گذشته به صورت خودسرانه توسط شبه‌نظامیان حوثی بازداشت شده بود و بر اساس گزارش‌های رسمی سازمان ملل، حدود یک ماه پیش در زندان‌های این گروه جان باخته است.

خانواده محمد شامی تنها به تازگی از مرگ وی مطلع شده‌اند و این تاخیر در اطلاع‌رسانی انتقادات زیادی را به همراه داشته است. گوترش با ابراز تأسف شدید از این حادثه تلخ یادآور شد که این دومین مورد مرگ یکی از کارکنان سازمان ملل متحد در بازداشت گروه حوثی است. او به طور خاص به این نکته اشاره کرد که مرگ شامی نقض آشکار حقوق بشر و امنیت کارکنان بین‌المللی محسوب می‌شود.

گزارش‌های مستقل نیز حاکی از آن است که در سال گذشته نیز یکی دیگر از کارکنان برنامه جهانی غذا در زندان‌های حوثی‌ها جان خود را از دست داده بود. همچنین یکی از وزیران دولت یمن در گفت‌وگو با شبکه العربیه اعلام کرد که شامی بر اثر شکنجه در زندان‌های حوثی‌ها جان باخته است. این ادعاها نگرانی‌ها را درباره وضعیت حقوق بشر در مناطق کنترل شده توسط حوثی‌ها افزایش داده است.

بحران انسانی و آوارگی گسترده غیرنظامیان

همزمان با تشدید درگیری‌های نظامی، سازمان ملل متحد اعلام کرد که درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و شبه‌نظامیان حوثی در جنوب غربی یمن طی دو ماه گذشته منجر به آوارگی بیش از سیصد هزار نفر از ساکنان این مناطق شده است. این آمار هشداردهنده نشان‌دهنده وخامت اوضاع انسانی در این بخش از کشور است.

مرگ دومین کارمند سازمان ملل در بازداشت گروه حوثی، همزمان با افزایش چشمگیر آمار آوارگی غیرنظامیان و ادامه نبردها در چندین جبهه مختلف، نگرانی‌های جدی را درباره وضعیت حقوق بشر و امنیت کارکنان نهادهای بشردوستانه در یمن تشدید کرده است. جامعه بین‌المللی با توجه به این رویدادها، بر لزوم دسترسی انسانی و رعایت قوانین جنگ تأکید بیشتری نموده است.

علاوه بر این تحولات در جبهه جوف و صنعاء، گزارش‌هایی از حمله مجدد حوثی‌ها به شهر مکه و کشته شدن دو فرمانده شورشیان در جبهه تعز نیز منتشر شده است. همچنین نشست مقامات ارشد نظامی کشورهای حوزه خلیج فارس در منامه برای فعال‌سازی همکاری‌های مشترک در برابر تهدیدات حوثی‌ها برگزار شده است. این رویدادهای متعدد نشان می‌دهد که وضعیت یمن همچنان پیچیده و پرتنش باقی مانده است.