با شمارش آراء در ایالت‌های کلیدی، دموکرات‌ها کنترل کنگره را به دست می‌گیرند. دونالد ترامپ خود را برای شکست سنگین آماده کرده و تهدید به وتو می‌کند.

شبکه‌های خبری آمریکایی با بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ایالت‌های مختلف و آغاز فرآیند شمارش آراء، از پیشتازی قاطع حزب دموکرات در انتخابات میانه‌دوره کنگره گزارش می‌دهند. در همین حال، دونالد ترامپ به نقل از منابع کاخ سفید، خود را برای مواجهه با "بدترین سناریو" در این رویداد سیاسی آماده کرده است.

تحلیل نتایج مجلس نمایندگان و سنا

شبکه ان‌بی‌سی پیش‌بینی کرده است که حزب ترامپ سنگین‌ترین شکست تاریخ خود را در مجلس نمایندگان تجربه خواهد کرد. بر اساس این گزارش، دموکرات‌ها موفق خواهند شد ۲۴۴ کرسی در مجلس نمایندگان آمریکا به دست آورند. طبق قوانین، هر حزبی که ۲۱۸ کرسی کسب کند، کنترل این مجلس را در اختیار می‌گیرد.

Also read پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میانه‌دوره آمریکا و تثبیت جایگاه کیشا لنس باتمز

در رقابت برای مجلس سنا نیز تحولات چشمگیری رخ داده است. تا لحظه انتشار گزارش، دموکرات‌ها ۴۸ کرسی را تصاحب کرده‌اند که نشان می‌دهد آن‌ها چهار کرسی از حزب جمهوری‌خواه ربوده‌اند. در مقابل، جمهوری‌خواهان تنها ۳۸ کرسی در دست دارند و سه کرسی از دست رفته‌اند.

واکنش‌های دونالد ترامپ و شبکه فاکس نیوز

دونالد ترامپ در گفت‌وگوی ضمنی با شبکه سی‌بی‌اس نیوز به احتمال شکست جمهوری‌خواهان اذعان کرد. وی اعلام داشت که در صورت کسب اکثریت توسط دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان یا سنا، از حق وتوی ریاست جمهوری برای جلوگیری از تصویب طرح‌های آن‌ها استفاده خواهد کرد.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که شبکه فاکس نیوز، که اغلب به عنوان رسانه محبوب رئیس دولت آمریکا شناخته می‌شود، اثر جنگ بر نتایج انتخابات را تایید کرده است. مجری این شبکه اذعان کرد که تبعات جنگ علیه ایران در نتایج ضعیف حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره موثر بوده است.

پیروزی‌های تاریخی در ایالت‌های کلیدی

جیمز تالاریکو، نامزد حزب دموکرات در ایالت تگزاس، پیروز شد و کرسی‌ای را که پیش‌تر در اختیار جمهوری‌خواهان بود، به دموکرات‌ها رساند. او نخستین نامزد دموکراتی است که از سال ۱۹۸۸ تاکنون در انتخابات مجلس سنا در تگزاس پیروز شده است.

این پیروزی در شرایطی رقم خورده که ایلان ماسک بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای حمایت از نامزد حزب جمهوری‌خواه هزینه کرده بود. تالاریکو با کسب حدود ۵۹.۵ درصد آرا در برابر ۳۹ درصد کن پکستون، اختلافی فراتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار رأی ایجاد کرده است.

علاوه بر تگزاس، عبدل السید نامزد مسلمان مجلس سنا در ایالت میشیگان همچنان از رقیب خود مایک راجرز پیشتاز است. با شمارش ۲۰ درصد از کل آرا، السید ۵۴ درصد آرا را به دست آورده است. همچنین در کارولینای جنوبی، انی اندروز با کسب ۵۱.۴ درصد آرا از دارلین گراهام پیش افتاده است.