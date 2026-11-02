نظرسنجی جدید نشان‌دهنده پیشتازی دموکرات‌ها در ۷ ایالت مهم پیش از انتخابات میانه دوره کنگره آمریکا است. کاهش محبوبیت ترامپ و نگرانی‌های اقتصادی به فرصتی برای این حزب تبدیل شده است.

نتایج جدید نظرسنجی ‌های منتشر شده نشان می‌دهد که حزب دموکرات در رقابت‌های حساس انتخاباتی میانه دوره کنگره آمریکا در هفت ایالت کلیدی از رقبای جمهوری‌خواه خود پیشی گرفته است. این یافته‌ها که روز یکشنبه منتشر شدند، حاکی از ایجاد یک شکاف معنادار میان دو جریان اصلی سیاسی در آمریکا هستند و فرصتی نادر را برای تغییر موازنه قدرت در سنا فراهم کرده‌اند.

پیشتازی دموکرات‌ها در ۷ ایالت حیاتی

بر اساس داده‌های حاصل از نظرسنجی‌های روزنامه نیویورک تایمز و دانشگاه سینا، نامزدهای دموکرات در ایالت‌های میشیگان با اختلاف ۱۱ نقطه‌ای، تگزاس با اختلاف ۷ نقطه‌ای و مین با اختلاف ۶ نقطه‌ای به پیروزی رسیده‌اند. این روند مثبت همچنین در ایالت‌های کانزاس و اوهایو با اختلاف ۵ نقطه‌ای و در آلاسکا با اختلاف ۲ نقطه‌ای نیز مشاهده شده است. در ایالت آیوا نیز پیشتازی این حزب با اختلاف یک نقطه‌ای ثبت شده است. این ارقام نشان‌دهنده تمایل روزافزون رای‌دهندگان به سمت حزب دموکرات است.

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روزنامه هیل در گزارش خود تأکید کرد که تنها دو نامزد دموکرات، یعنی عبدالسید در میشیگان و جیمز تلریکو، در نظرسنجی‌ها اختلافی فراتر از محدوده خطای آماری استاندارد با رقبای خود داشته‌اند. در مقابل، در پنج رقابت انتخاباتی دیگر، نامزدهای دموکرات از نظر آماری در برابر رقبا مساوی بودند. این یعنی اختلاف آرای این دو نامزد انتخاباتی دموکرات آنقدر زیاد است که دیگر نمی‌توان آن را صرفا ناشی از خطای احتمالی نظرسنجی دانست. این نتیجه نشان می‌دهد که حمایت از دموکرات‌ها فراتر از یک شانس آماری است و ریشه در تغییرات واقعی در افکار عمومی دارد.

کاهش محبوبیت ترامپ و نگرانی‌های اقتصادی

این نتایج که روز یکشنبه منتشر شد نشان داد که دموکرات‌ها به دنبال فرصت نادری برای تغییر کرسی‌ها در سنا هستند. نظرسنجی موسسه دیسشن دسک نشان داد که این حزب ۶۲ درصد شانس پیروزی در انتخابات سنا را دارد. کاهش محبوبیت دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا، هزینه‌های بالای معاش به دلیل جنگ آمریکا علیه ایران و جنگ تعرفه‌های دوت آمریکا در کانادا در کنار نگرانی‌های دیگری بر سر صلاحیت نامزدهای انتخاباتی، به فرصتی برای دموکرات‌ها جهت کسب تعداد فزاینده‌ای از کرسی‌های سنای آمریکا تبدیل شده است.

یک رویه روشن در این نظرسنجی‌ها نشان داد که دموکرات‌ها با حمایت رای‌دهندگان مستقل از نامزد رقیب از حزب جمهوری‌خواه جلو افتادند هر چند که این پیشتازی آن‌ها بر اساس رقابت‌ها متفاوت بود و شامل ارقام یک رقمی و دو رقمی می‌شد. نتایج نشان داد که سناتور شرود براون نامزد دموکرات از اوهایو با اختلاف ۹ نقطه‌ای و تروی جکسون نامزد دموکرات از ایالت مین با اختلاف ۱۱ درصدی از رقبا جلو هستند. این در حالیست که تلریکو بیشترین پیشتازی را بین رای‌دهندگان مستقل داشت و با اختلاف ۳۰ درصد از پاکستون رقیب جمهوری‌خواه خود پیشی گرفت.

جزئیات آماری و زمان برگزاری انتخابات

نظرسنجی در این هفت ایالت کلیدی در بازه زمانی بین ۲۳ اکتبر تا اول نوامبر انجام شد. حجم نمونه و ضریب خطا برای هر ایالت به شرح زیر است: ۶۱۰ نفر در آلاسکا با ضریب خطای ۴.۳ درصد، ۷۰۵ شرکت‌کننده در آیووا با ضریب خطای ۴.۴ درصد، ۷۳۶ رای‌دهنده در کانزاس با ضریب خطای ۴.۱ درصد، ۷۱۴ رای‌دهنده در مین با ضریب خطای ۴.۳ درصد، ۱۰۱۱ رای‌دهنده در میشیگان با ضریب خطای ۳.۶ درصد، ۷۱۷ رای‌دهنده در اوهایو با ضریب خطای ۴.۲ درصد و ۱۲۱۵ رای‌دهنده در تگزاس با ضریب خطای ۳.۳ درصد. این دقت آماری بالا، اعتبار این پیش‌بینی‌ها را افزایش می‌دهد.

انتخابات میانه دوره کنگره آمریکا سوم نوامبر برگزار می‌شود. برگزاری این انتخابات در میانه دوره چهار ساله ریاست جمهوری آمریکا اغلب به عنوان همه پرسی برای عملکرد رئیس‌جمهور مستقر محسوب می‌شود. رکوردشکنی رأی‌گیری زودهنگام در آمریکا هم‌زمان با کاهش محبوبیت ترامپ، همچنین افزایش نگرانی دموکرات‌ها از نپذیرفتن شکست انتخاباتی توسط ترامپ را به همراه داشته است. نامزد دموکرات سنا نیز در واکنش به عملکرد ترامپ، ادعا کرده است که ترامپ او را به نام‌های تحقیرآمیز خطاب کرده و تورمی که او ایجاد کرده است، مردم را به روزه‌داری وادار می‌کند.