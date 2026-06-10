نیکول پاشینیان با کسب بیش از نیمی از آرا، مسیر ارمنستان را به سمت تقویت روابط با غرب تعیین کرد؛ در حالی که فشارهای روسیه و چالشهای اقتصادی و امنیتی همچنان کشور را به دو سویهٔ دوقطبی میکشند.
حزب نیکول پاشینیان، نخستوزیر ارمنستان ، در انتخابات پارلمانی سرنوشتساز که بهعنوان نقطه عطفی برای جهتگیری جغرافیایی و استراتژیک کشور به سوی غرب شناخته میشد، پیروزی چشمگیری کسب کرد.
ائتلاف "پیمان مدنی" به رهبری پاشینیان ۴۹٫۸ درصد آرا را بهدست آورد و در مقام اولین نیروی سیاسی مجلس قرار گرفت؛ در حالی که "ائتلاف ارمنستان قدرتمند" به رهبری ساموئل کاراپتیان ۲۳٫۲ درصد و "ائتحاد ارمنستان" به رهبری رابرته کوچاریان ۹٫۹ درصد رای دریافت کردند. این صندوقگیری، که با مشارکت ۵۹ درصد از رایدهندگان و حضور ۱۹ حزب و ائتلاف برگزار شد، نخستین انتخابات سراسری پس از شکست نظامی در منطقهٔ قرهباغ در سال ۲۰۲۳ بود.
نتایج اولیه که نشان داد حزب پاشینیان نزدیک به نیمی از آرا را بهدست آورده بود، به سرعت باعث شد او پیروزی خود را اعلام کند و پیام امیدبخشی به پیروانش بدهد که مسیر نزدیکشدن به اروپا ادامه خواهد یافت، هرچند ارمنستان در عین حفظ عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا سعی در تعادل دو محور دارد
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