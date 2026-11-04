دموکرات‌ها با کسب کنترل کنگره آمریکا، شکست گسترده جمهوری‌خواهان را رقم زدند. بررسی عواملی مانند تورم، جنگ ایران و کاهش محبوبیت ترامپ.

حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده به پیروزی قاطعی دست یافت و کنترل کنگره را برای باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در اختیار گرفت. این نتیجه نشان‌دهنده رد قاطع دو سال حضور رئیس‌جمهور در کاخ سفید است و گستردگی شکست جمهوری‌خواهان فراتر از انتظار تحلیلگران بود.

تأثیر تورم و افزایش قیمت‌ها بر رأی‌دهندگان

نارضایتی شدید از افزایش قیمت کالاهای ضروری، عامل اصلی نبرد رای‌دهندگان با سیاست‌های فعلی بود. داده‌های دولتی نشان می‌دهد که در دوازده ماه منتهی به سپتامبر، قیمت‌ها سه و هفت درصد افزایش یافتند که عمدتاً ناشی از رشد قیمت سوخت و انرژی بود.

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متوسط قیمت خرده‌فروشی گازوئیل در اوایل اکتبر اندکی کمتر از رکورد شش و پنجاه و دو دلار برای هر گالن بود که در سپتامبر ثبت شده بود. نزدیک به هشت نفر از هر ده نفر یا هفتاد و نه درصد مردم اعلام کردند که تورم در یک سال گذشته مشکلات شدید یا متوسطی برای آن‌ها ایجاد کرده است.

بیش از شش نفر از هر ده پاسخ‌دهنده نیز دونالد ترامپ را مسئول این وضعیت دانستند و معتقد بودند قیمت‌های بالاتر از حد معمول نتیجه مستقیم سیاست‌های رئیس‌جمهور است. خشم رأی‌دهندگان از شرق تا غرب آمریکا به وضوح در رقابت‌های کلیدی انتخاباتی قابل مشاهده بود.

نقش جنگ با ایران در شکست جمهوری‌خواهان

یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها، جنگ با ایران بود که آمریکا و اسرائیل در ماه فوریه آغاز کردند. پس از آن، قیمت سوخت به دنبال بسته شدن عملی تنگه هرمز از سوی ایران جهش کرد و یکی از مسیرهای حیاتی انتقال نفت و گاز طبیعی مایع جهان مختل شد.

این جنگ در میان اکثر آمریکایی‌ها محبوبیت نداشت و برای جمهوری‌خواهان ماگا نیز به منزله شکسته شدن وعده کارزار اول آمریکا بود. حدود شش نفر از هر ده نفر یا شصت و سه درصد معتقد بودند آمریکا تصمیم نادرستی برای اقدام نظامی علیه ایران گرفته است.

در نظرسنجی دیگری، سه چهارم رأی‌دهندگان یا هفتاد و چهار درصد گفتند این درگیری یکی از عوامل مهم یا بسیار مهم در رأی آن‌ها در انتخابات کنگره بوده است. دونالد ترامپ صبح روز پس از انتخابات اذعان کرد که جنگ در شکست جمهوری‌خواهان نقش داشته است.

پیروزی نامزدهای قدرتمند دموکرات در ایالت‌های کلیدی

گستردگی موج پیروزی دموکرات‌ها به لطف نامزدهای قدرتمندی امکان‌پذیر شد که چهره‌های واقعی و قابل باوری برای رأی‌دهندگان بودند. جیمز تالاریکو معلم سابق و آدام همیلتون کشیش در تگزاس و کانزاس درباره باورهای دینی خود سخن گفتند و رویکردی همخوان با رای‌دهندگان آن ایالت‌ها داشتند.

آنی اندروز نامزد دموکرات در کارولینای جنوبی به پیروزی غیرمنتظره‌ای دست یافت و بر مقرون‌به‌صرفه بودن خدمات درمانی تمرکز کرد. عبدل سید مقام سابق حوزه بهداشت عمومی در میشیگان شعار نفوذ پول را از سیاست حذف کنید و پول را به زندگی مردم برگردانید را محور کارزارش قرار داد.

جان آساف سناتور دموکرات در جورجیا هزینه‌های زندگی و فساد را در مرکز پیام انتخاباتی خود قرار داد و پیروزی نسبتاً آسانی در ایالتی کسب کرد که دونالد ترامپ دو بار در آن پیروز شده بود. این موفقیت گمانه‌زنی‌ها درباره نامزدی احتمالی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ را تقویت کرد.

کاهش جذابیت برند سیاسی دونالد ترامپ

دو مورد از موضوعاتی که رای‌دهندگان بیشترین نارضایتی را درباره آن‌ها داشتند، مستقیماً به رئیس‌جمهور مرتبط بود و حتی میزان محبوبیت او در میان برخی رأی‌دهندگان جمهوری‌خواه کاهش یافته بود. دونالد ترامپ از رای‌دهندگان خواسته بود تصور کنند نام او نیز در برگه‌های رأی قرار دارد تا حامیانش را ترغیب کند.

اما پس از بیش از یک دهه حضور به عنوان چهره محوری سیاست آمریکا، برخی این نتایج را نشانه‌ای می‌دانند از اینکه جذابیت برند سیاسی دونالد ترامپ ممکن است در حال کمرنگ شدن باشد. تبدیل کردن خود به محور اصلی کارزار جمهوری‌خواهان اقدامی پرخطر بود و نتیجه معکوس داد.

در فضایی که خشم عمومی رو به افزایش بود، این استراتژی به نظر می‌رسد کارساز نبود. دو سال پیش، گرایش بخشی از رای‌دهندگان هیسپانیک و سیاه‌پوست به جمهوری‌خواهان به دونالد ترامپ کمک کرد تا به پیروزی قاطعی دست یابد اما به نظر می‌رسد این روند در انتخابات میان‌دوره‌ای معکوس شده است.