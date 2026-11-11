اسکات کولوم با شکست سیندی هاید-اسمیت در سنای آمریکا، نخستین سناتور سیاه‌پوست می‌سی‌سی‌پی از دوران بازسازی شد. تحلیل پیامدهای این پیروزی تاریخی برای آینده دموکرات‌ها.

اسکات کولوم ، دادستان محلی و نامزد حزب دموکرات در ایالت می‌سی‌سی‌پی ، در انتخابات اخیر سنا موفق شد سیندی هاید-اسمیت ، سناتور جمهوری‌خواه، را شکست دهد. این پیروزی با اعلام نتیجه توسط مقام‌های محلی در چهارشنبه ۲۰ آبان ماه، پس از چند روز شمارش دقیق آرای غیابی و موقت، نهایی شد. کولوم با این شکست تاریخی، نخستین سناتور سیاه‌پوست ایالت می‌سی‌سی‌پی در سنای ایالات متحده از زمان پایان دوران بازسازی است. این دوره پرآشوب در تاریخ آمریکا، پس از پایان جنگ داخلی در سال ۱۸۶۵ آغاز شد و تا سال ۱۸۷۷ ادامه یافت و زمان بازگشت ایالت‌های جنوبی به اتحادیه و نبرد برای حقوق شهروندی برده‌های آزادشده بود. آخرین بار در سال ۱۹۴۷ که می‌سی‌سی‌پی سناتور دموکرات انتخاب کرد، آن فرد مدافع جداسازی نژادی بود.

تجزیه و تحلیل مکانیسم پیروزی و آرای دور second

فرآیند شمارش آرا در ایالت می‌سی‌سی‌پی به دلیل قوانین خاص، زمان‌بر بود. رای‌دهندگان این ایالت در صورت دادن رای موقت، ملزم به تکمیل فرم گواهی کتبی هستند که باعث طولانی‌تر شدن فرآیند اعلام نتیجه نهایی می‌شود. آسوشیتدپرس گزارش داد که مقامات محلی پس از بررسی دقیق این برگه‌ها، پیروزی کولوم را با اختلافی اندک اما قاطع اعلام کردند. این نتیجه نشان‌دهنده تغییر ساختاری در الگوی رای‌دهی این ایالت بود که برای نسل‌ها تحت کنترل محافظه‌کاران سفیدپوست بوده است. پیروزی کولوم به لیست شکست‌های حزب دونالد ترامپ در ایالت‌های تحت کنترل جمهوری‌خواهان اضافه شد و نشان‌دهنده دغدغه‌های جدید رای‌دهندگان در انتخابات میانه‌دوره است. این موفقیت استدلال دموکرات‌ها را که آینده حزب را در گرو موفقیت در جنوب آمریکا می‌دانند، تقویت کرد.

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استراتژی‌های کارزار و مواضع نامزدها در نبرد سنا

اسکات کولوم ۴۳ ساله، از نارضایتی از وضعیت اقتصاد و لغزش‌های رقیبش در کارزار برای کسب دومین دوره سناتوری بهره برد. او در روزهای پایانی تاکید داشت که مردم سزاوار سناتوری هستند که به حرفشان گوش دهد. کولوم در تبلیغات خود بر نماینده‌بودن همه مردم می‌سی‌سی‌پی، با وجود شکاف‌های نژادی عمیق، تاکید کرد. سیندی هاید-اسمیت ۶۷ ساله، در واکنش به گرانی گوشت گاو، پیشنهاد داد مصرف‌کنندگان منابع پروتئینی دیگری انتخاب کنند که این گفته به عنوان بی‌توجهی به تورم تفسیر شد. کولوم آگهی ۳۰ ثانیه‌ای ساخت که در آن رای‌دهندگان با ناباوری می‌گفتند به جای آن سناتور دیگری را انتخاب می‌کنند. کولوم در مواجهه با هواداران ترامپ نیز حضور فیزیکی داشت و نگرانی‌های آنان را در صف‌های بیرون گردهمایی هاید-اسمیت در کورینت جویا شد.

تایید قضایی گذشته و رقابت‌های سیاسی قبلی

سابقه کولوم در سمت‌های قضایی و سیاست، بستر متفاوتی برای این رقابت فراهم کرده بود. در سال ۲۰۲۲، جو بایدن کولوم را برای قضاوت در دادگاه ناحیه‌ای فدرال در حوزه شمالی می‌سی‌سی‌پی نامزد کرد. راجر ویکر و هیلی باربور از این نامزدی حمایت کردند، اما هاید-اسمیت با استفاده از سنت فلیبست در سنا، مانع تایید او شد. این سنت به سناتورها اجازه می‌دهد جلوی تایید نامزدهای رییس‌جمهوری در ایالت خود را بگیرند. چهار سال بعد، همان دادستان در انتخابات سنا هاید-اسمیت را غافلگیر کرد. کولوم اعلام کرد که هدفش از نامزدی سنا، تسویه‌حساب با او نبوده است. پدر کولوم زمانی جمهوری‌خواه و کارمند رونالد ریگان بود که نشان‌دهنده گرایش‌های خانوادگی پیچیده اوست.

پیامدهای انتخابات برای جامعه می‌سی‌سی‌پی و آینده سیاسی

می‌سی‌سی‌پی بالاترین سهم رای‌دهندگان سیاه‌پوست در آمریکا را دارد و رقابت در آن از ایالت‌های همجوار نزدیک‌تر بوده است. کولوم در آخرین تبلیغ خود در خانه مدگار اورز، رهبر جنبش حقوق مدنی، در جکسون ظاهر شد. اورز در سال ۱۹۶۳ توسط سفیدبرتری‌طلبان کشته شد. کولوم به خدمت نظامی اورز در نورماندی و سه دهه دادخواهی برای محکوم کردن قاتلش اشاره کرد. دموکرات‌های سیاه‌پوست مانند آنجلا آلسوبروکس و رافائل وارناک از ابتدا از کولوم حمایت کردند. چاک شومر در جمع‌آوری کمک‌ها و بیل کلینتون و کامالا هریس در تبلیغات نهایی یاری رساندند. جی‌بی پریتزکر نیز از کمک‌های مالی حمایت کرد. این پیروزی پیامی روشن برای سیاستمداران سراسر کشور درباره اولویت‌های اقتصادی و اجتماعی رای‌دهندگان می‌باشد.