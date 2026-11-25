رئال مادرید با شکست قاطع پی‌اس‌وی صدرنشینی خود را تثبیت کرد. همچنین فیفا میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا و میزبانی ۲۰۳۵ را به بریتانیا واگذار کرد.

تیم فوتبال رئال مادرید در هفته پنجم لیگ قهرمانان اروپا موفق شد با نتیجه قاطع ۵ بر یک پی‌اس‌وی آیندهوون را شکست دهد. این پیروزی در حالی به دست آمد که گل‌های تیم اسپانیایی توسط فدریکو والورده، کیلیان امباپه، جود بلینگام و وینیسیوس جونیور به ثمر رسید. در مقابل، ایوان پریشیچ تنها گل میزبان را در دقیقه ۳۲ به ثمر رساند.

جزئیات گلزنی‌های رئال مادرید و نتایج دیگر اروپا

فدریکو والورده در دقیقه ۵۰ زودترین گل مسابقه را برای رئال مادرید وارد دروازه کرد. جود بلینگام نیز در دقیقه ۶۰ یکی از گل‌های این تیم را به ثمر رساند. کیلیان امباپه دو بار در دقیقه‌های ۶۴ و ۸۴ توانست به لیست گلزنان اضافه شود. وینیسیوس جونیور نیز در دقیقه ۸۷ پنجمین گل مسابقه را زد.

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در سایر مسابقات حساس اروپا، منچسترسیتی مقابل ناپولی به تساوی ۲ بر ۲ رسید. آرسنال نیز در دیداری دیگر موفق شد با بوروسیا دورتموند به برابری ۱ بر ۱ برسد. کومو نیز در بازی خود آاک آتن را با یک گل شکست داد.

واگذاری میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ به چهار کشور آمریکایی

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود رسماً میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این دوره از مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. آمریکا نیز احتمالاً میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود.

ترامپ در تروث سوشال با ابراز افتخار نوشت که این جام جهانی تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا دارد. او اعلام کرد که این رویداد موجب گسترش فوتبال در سراسر کشور و نمایش استثنایی بودن آمریکا خواهد شد. او از جیانی اینفانتینو رییس فیفا و تیمش بابت تلاش‌ها تشکر کرد.

واگذاری جام جهانی زنان ۲۰۳۵ به بریتانیا و بازگشت فوتبال

میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات نیز به بریتانیا واگذار شد. با این تصمیم، جام جهانی فوتبال برای نخستین بار پس از سال ۱۹۶۶ به بریتانیا بازمی‌گردد. سال ۱۹۶۶ زمانی بود که تیم ملی فوتبال مردان انگلستان تنها بار قهرمان جهان شد. بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ خواهد بود.

انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز نامزدهای میزبانی ۲۰۳۵ بودند. اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا گفت که میزبانی گردشگران و سرمایه‌گذاری را به تمام نقاط کشور می‌آورد. مسابقات جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند برگزار خواهد شد.

برآورد درآمد ۴.۵ میلیارد دلاری و تأییدیه ترامپ

کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد. این ارقام بی‌سابقه در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود. سیندی پارلو کون رییس فدراسیون فوتبال آمریکا گفت جام جهانی ۱۹۹۹ مسیر فوتبال زنان را تغییر داد.

وی افزود در سال ۲۰۳۱ فرصت داریم کار را در مقیاس بزرگ‌تر انجام دهیم. با وجود قطعی شدن میزبانی، شهرها و ورزشگاه‌ها هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی به دنبال توافق‌های مالی مطلوب‌تری هستند. روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد.

درگیری پارس جنوبی و فرد البرز و آشتی در کلانتری

بازی هفته یازدهم لیگ یک بین پارس جنوبی و فرد البرز با برتری سه بر یک میزبان پایان یافت. پارس جنوبی با ۲۵ امتیاز صدرنشینی خود را تثبیت کرد. درگیری در ابتدای سالن آغاز شد و بازیکنان شیشه درب ورودی را شکستند. این حادثه منجر به زخمی شدن تعدادی از بازیکنان شد.

باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی مدافع پارس جنوبی به رختکن حمله کرد. او شکایت کرد که این حمله منجر به جراحت ابراهیم غلام‌نژاد مهاجم فرد البرز شد. ایوب چراغی مدیر پارس جنوبی گفت بازیکنان میزبان شروع‌کننده درگیری بودند. دوربین‌های مداربسته این ادعا را تأیید می‌کند.

محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز گفت بر اساس گزارش پلیس بازیکن پارس جنوبی شیشه‌ها را شکست. حکم جلب او نیز صادر شده بود. اما با درخواست مدیران باشگاه پارس جنوبی و تماس مقامات فدراسیون، رضایت داده شد. بازیکن آزاد شد.

ورزش سه خبر داد که درگیری با مصالحه در کلانتری پایان یافت. نیروی انتظامی مداخله کرد و دو تیم به کلانتری رفتند. اعضای دو تیم با گفت‌وگو به صلح رسیدند. مراسم آشتی‌کنان بین بازیکنان زخمی برگزار شد. شکایت بازیکنان لغو شد.

نظرات فنی در مورد تراکتور و استقلال

در ارزیابی عملکرد تراکتور، خستگی ناشی از سفر طولانی و شرایط بدنی بازیکنان نقش مهم‌تری از مسائل فنی داشت. تقوی در مورد استقلال و العین گفت این تیم بهترین نمایش را در چهار پنج بازی اخیر داشت.