حزب دموکرات آمریکا با پیروزی در انتخابات میانه‌دوره، کنترل هر دو مجلس کنگره را از دست داد. این تغییر موازنه قدرت بر آینده سیاست‌های دونالد ترامپ تاثیر مستقیم خواهد داشت.

در رویدادی بی‌سابقه در سیزده سال اخیر، حزب دموکرات ایالات متحده در انتخابات میان‌دوره‌ای که روز ۳ نوامبر برگزار شد، کنترل کامل هر دو مجلس کنگره را از حزب جمهوری‌خواه سلب کرد. این پیروزی بزرگ سیاسی، که با شکست استوار کاندیداهای دموکرات در ایالت‌های کلیدی نظیر تگزاس، کانزاس و کارولینای جنوبی همراه بود، تعادلات قدرت در واشنگتن را برای همیشه دگرگون ساخت.

تفکیک قوا در کنگره و پیامدهای فوری

بر اساس آخرین آمار شمارش آرا، دموکرات‌ها با کسب ۱۰۱ کرسی در مجلس نمایندگان و ۴۶ کرسی در مجلس سنا، اکثریت لازم برای هدایت نهادهای مقننه را به دست آورده‌اند. در مقابل، جمهوری‌خواهان با ۶۱ کرسی در نمایندگان و ۳۹ کرسی در سنا، جایگاه اقلیت را در اختیار دارند. این تغییر وضع، به معنای پایان تسلط کامل جمهوری‌خواهان بر نهادهای نظارتی و اجرایی در دوران باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ است.

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تحلیل شکست‌های استراتژیک جمهوری‌خواهان

یکی از قابل‌توجه‌ترین تحولات این انتخابات، پیروزی جیمز تالاریکو، نامزد دموکرات در ایالت تگزاس، بر کن پکستون، دادستان کل جمهوری‌خواه بود. این رویداد از آن جهت تاریخی حائز اهمیت است که پس از ۳۸ سال، نخستین پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات سنا برای ایالت تگزاس محسوب می‌شود. اگرچه کن پکستون مورد حمایت میلیاردرهای متحد ترامپ بود که بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای کمپین او هزینه کردند، اما پرونده‌های قضایی متعدد و جنجال‌های استیضاح او در سال ۲۰۲۳، ضربه شدیدی به اعتبار انتخاباتی وی وارد کرد.

پیروزی‌های کلیدی در ایالت‌های رقابتی و استراتژیک

علاوه بر تگزاس، آنی اندروز، پزشک متخصص اطفال و نامزد دموکرات، موفق شد دارلین گراهام، سناتور جمهوری‌خواه باسابقه کارولینای جنوبی را شکست دهد. این پیروزی در ایالتی که سال‌هاست در اختیار جمهوری‌خواهان است، نشان‌دهنده تغییر نگرش رأی‌دهندگان نسبت به کاندیداهای حزبی حاکم است. همچنین در ایالت جورجیا، کیشا لنس باتمز، شهردار سابق آتلانتا، با شکست ریک جکسون به فرمانداری رسید و نخستین دموکراتی شد که از سال ۱۹۹۸ تاکنون این مقام را کسب کرده است.

واکنش‌ها و چشم‌انداز آینده سیاست‌گذاری آمریکا

جان آساف، سناتور دموکرات که مجدداً به مجلس سنا راه یافت، این پیروزی را مستقیماً به مخالفت مردم با عملکرد دونالد ترامپ نسبت داد و گفت که رأی‌دهندگان با نشان دادن نارضایتی از فساد و عدم صلاحیت‌ها، سکان هدایت کشور را به جریان مخالف سپردند. اکنون با داشتن کنترل بر کنگره، دموکرات‌ها می‌توانند با محدود کردن اختیارات اجرایی ترامپ، مانع اجرای بسیاری از سیاست‌های مورد نظر او شوند. این وضعیت، دوران باقی‌مانده از ریاست‌جمهوری ترامپ را به دوره‌ای پرتنش و نیازمند چانه‌زنی‌های پیچیده سیاسی در کنگره تبدیل خواهد کرد.