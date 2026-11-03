نتایج انتخابات میانه‌دوره آمریکا در سوم نوامبر نشان‌دهنده پیروزی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان و حفظ اکثریت سنا توسط جمهوری‌خواهان است. کیشا لنس باتمز به عنوان فرماندار جورجیا و جان آساف در سنای جورجیا به پیروزی رسیدند.

نتایج اولیه انتخابات میانه‌دوره ایالات متحده آمریکا که در روز سوم نوامبر برگزار شد، حاکی از رقابتی نزدیک و پیروزی‌های کلیدی برای هر دو حزب بزرگ آمریکاست. با وجود اینکه جمهوری‌خواهان در حال حاضر کنترل اکثریت هر دو مجلس کنگره را در اختیار دارند، اما این انتخابات سرنوشت‌ساز می‌تواند تعادل قدرت را در واشنگتن تغییر دهد. تا لحظه تنظیم این گزارش، دموکرات‌ها با کسب ۱۰۱ کرسی در مجلس نمایندگان و ۴۶ کرسی در سنا ی آمریکا، روند صعودی خود را نشان داده‌اند. در مقابل، جمهوری‌خواهان با ۶۱ کرسی در مجلس نمایندگان و ۳۹ کرسی در سنا ، همچنان تلاش می‌کنند تا اکثریت شکننده خود را حفظ کنند.

جزئیات نتایج و وضعیت کنترلی کنگره

این انتخابات میان‌دوره‌ای شامل رای‌گیری برای تمامی ۴۳۵ عضو مجلس نمایندگان و ۳۵ از ۱۰۰ کرسی سنا بود. نتایج اعلام شده تاکنون نشان می‌دهد که ۱۵۶ کرسی از مجلس نمایندگان و ۱۶ رقابت از سنای آمریکا تعیین تکلیف شده‌اند. اگرچه مراکز اخذ رأی در اکثر نقاط بسته شده‌اند، اما شمارش آرا همچنان ادامه دارد و ارقام نهایی ممکن است در روزهای آینده اصلاح شوند. با این حال، روند فعلی نشان می‌دهد که دموکرات‌ها شانس بالایی برای بازپس‌گیری کنترل مجلس نمایندگان از جمهوری‌خواهان دارند. این تغییر احتمالاً اجرای سیاست‌های دونالد ترامپ را برای باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری او دشوارتر خواهد کرد.

Also read ترامپ: آمریکا برنامه فوری برای حمله به ایران ندارد

پیروزی‌های کلیدی در ایالت‌های رقابتی

یکی از مهم‌ترین پیروزی‌ها در ایالت جورجیا رخ داد. کیشا لنس باتمز، نامزد دموکرات، با شکست ریک جکسون، رقیب جمهوری‌خواه خود، به فرمانداری جورجیا انتخاب شد. او نخستین دموکراتی است که از سال ۱۹۹۸ تاکنون در این ایالت پیروز شده است. لنس باتمز پیش از این شهردار آتلانتا بود و سابقه خدمت در این سمت را از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲ دارد. این پیروزی در ایالتی با جمعیت حدود ۱۱ میلیون نفر، به معنای بازگشت دموکرات‌ها به صندلی فرمانداری است که سال‌هاست در دست جمهوری‌خواهان بوده است.

در ایالت فلوریدا نیز بایرون دونالدز، نامزد حزب جمهوری‌خواه، با شکست دیوید جولی، رقیب دموکرات خود، پیروز شد. دونالدز به این ترتیب نخستین فرماندار آفریقایی‌تبار ایالت فلوریدا خواهد بود. این پیروزی برای جمهوری‌خواهان اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا فلوریدا از سال ۱۹۹۴ تاکنون هیچ دموکراتی را به عنوان فرماندار انتخاب نکرده است. دونالدز که عضو مجلس نمایندگان و از متحدان سرسخت دونالد ترامپ است، این پیروزی را تأییدی دیگر بر نفوذ جمهوری‌خواهان در این ایالت راهبردی می‌داند.

واکنش‌ها و تحلیل‌های سیاسی

جان آساف، سناتور دموکرات از جورجیا که با شکست مایک کالینز، رقیب جمهوری‌خواه خود، برای دومین دوره به سنا راه یافت، این نتایج را پیامی واضح برای دونالد ترامپ دانست. آساف تصریح کرد که مردم آمریکا با رأی خود، مخالفتشان را با فساد و عدم صلاحیت ترامپ نشان داده‌اند. او از چهره‌هایی است که برخی او را به عنوان نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ می‌دانند. آساف از منتقدان سرسخت سیاست‌های فعلی کاخ سفید محسوب می‌شود و پیروزی او در جورجیا، که سال‌هاست پایگاه جمهوری‌خواهان است، نشان‌دهنده تغییرات درภูมิ‌شناسی سیاسی این ایالت است.

سرنوشت سایر سناتورها و نمایندگان

در سایر ایالت‌ها، پیروزی‌های مخلوطی ثبت شد. شلی مور کاپیتو، سناتور جمهوری‌خواه ویرجینیای غربی، با شکست ریچل فتی اندرسون، برای سومین دوره به سنا بازگشت و کرسی خود را حفظ کرد. هریت هیگمن از وایومینگ و اشلی مودی از فلوریدا نیز کرسی‌های سنا را برای جمهوری‌خواهان حفظ کردند. در مقابل، دموکرات‌ها در پیروزی‌های مهمی دست یافتند. کریس کونز از دلاور، کوری بوکر از نیوجرسی، روی کوپر از کارولینای شمالی و کریس پپاس از نیوهمپشایر همگی با شکست رقبا، کرسی‌های خود را در سنا حفظ یا کسب کردند. پیروزی روی کوپر به ویژه اهمیت دارد، زیرا یک کرسی کلیدی را از جناح جمهوری‌خواه به دموکرات‌ها منتقل می‌کند.

علاوه بر سنا، دبی واسرمن شولتز از فلوریدا برای دوازدهمین دوره به مجلس نمایندگان بازگشت و برنت اندرسن را شکست داد. مارک وارنر از ویرجینیا نیز برای چهارمین دوره به سنا راه یافت. جیمی ایگر و جان هیکنلوپر نیز به ترتیب در کارولینای شمالی و کلرادو پیروز شدند. این نتایج نشان می‌دهد که اگرچه دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان پیشرو هستند، اما جمهوری‌خواهان کنترل سنا را با اختلاف کمی حفظ کرده‌اند و آینده سیاسی آمریکا همچنان در حال شکل‌گیری است.