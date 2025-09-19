سرمربی فجر شهید سپاسی پس از پیروزی برابر ذوبآهن، با تمجید از عملکرد تیمش، بر لزوم استفاده بهتر از موقعیتهای گلزنی تأکید کرد و این پیروزی را به هواداران تقدیم کرد. او با اشاره به سبک بازی تهاجمی تیمش، بر ضرورت احترام به عملکرد تیمش از سوی حریف و داوران تأکید نمود.
سرمربی تیم فوتبال فجر شهید سپاسی ، پیروز قربانی ، پس از پیروزی تیمش برابر ذوبآهن ، بر این نکته تأکید کرد که موقعیتهای گلزنی ایجاد شده توسط تیمش، تصادفی نبوده و فجر شهید سپاسی شایستهٔ پیروزی با اختلاف گلهای بیشتر بوده است. وی در نشست خبری پس از پایان مسابقه با ابراز خشنودی از عملکرد تیمش، این برد را به هواداران پرشور فجر تبریک گفت. قربانی با اشاره به جو فوقالعاده ورزشگاه پارس، این فضا را برای خود تازگیبخش و لذتبخش توصیف کرد و از تمامی عوامل دستاندرکار تیم تشکر کرد.
او با تأکید بر اهمیت تلاشهای بیوقفه برای پیشرفت، اذعان داشت که همچنان جای کار بیشتری وجود دارد و تیم باید به طور مداوم در مسیر پیشرفت گام بردارد. قربانی با اشاره به این موضوع که دوست داشته بازی همچنان ادامه داشته باشد و از فضای مسابقه لذت بیشتری ببرد، افزود: «نوع بازی فجر باید مانند فیلمهای اکشن باشد که تماشاگر تا انتهای فیلم از جای خود تکان نخورد.» وی ابراز امیدواری کرد که تیمش به این سبک بازی نزدیکتر شود، اگرچه معتقد بود که فوتبال مزد تلاشهای تیم را به طور کامل نداده است. وی با اشاره به فرصتسوزیهای تیم در جریان بازی، بر ضرورت تمرکز بیشتر بر این مسئله تأکید کرد. \قربانی، خلق موقعیتهای متعدد گلزنی را به عنوان نکتهٔ مثبت عملکرد تیمش قلمداد کرد و افزود: «همین که ما در موقعیتهای گلزنی فراوانی قرار میگیریم، بسیار ارزشمند است.» او با اشاره به مشکل کمگل بودن فوتبال ایران به طور کلی، خاطرنشان کرد که برای بهبود این وضعیت باید تلاش بیشتری صورت گیرد. سرمربی فجر شهید سپاسی با تأکید بر تعهد و تلاش خود برای پیشرفت تیم، اظهار داشت که هرچه بیشتر در این تیم حضور داشته باشد، شرایط بهتر خواهد شد. وی با تأکید بر رویکرد تهاجمی تیمش، بیان داشت که او یک مربی هجومی است و تیمش به سبک تهاجمی بازی میکند. قربانی با رد ادعاهای حریف مبنی بر تصادفی بودن موقعیتهای گلزنی تیمش، تأکید کرد که موقعیتهای ایجاد شده حاصل تلاش و برنامهریزی بوده است. وی در خصوص اعتراضهای تیم حریف به داوری، ابراز تعجب کرد و گفت که فجر شهید سپاسی شایستهٔ به ثمر رساندن گلهای بیشتری بوده است. قربانی از تیم داوری حمایت کرد و از حریف خواست که به عملکرد خوب تیمش احترام بگذارد. وی در پایان سخنان خود، با اذعان به وجود اشتباهاتی در بازی، تأکید کرد که وقتی تیم بهتر از تیمهای دیگر عمل میکند، فوتبال باید به آن تیم احترام بگذارد. این دیدار در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر فوتبال ایران، جمعهشب در ورزشگاه پارس شیراز برگزار شد که فجر شهید سپاسی با تک گل سینا شاهعباسی در دقیقه ۴۸، ذوبآهن اصفهان را شکست داد. \در همین راستا، اشارهای به واکنش باشگاه ذوبآهن پس از این شکست نیز شد. باشگاه ذوبآهن با انتشار بیانیهای از تیم داوری تشکر کرد که این موضوع خود نوعی کنایه به قضاوتهای مسابقه تلقی شد. این پیروزی برای فجر شهید سپاسی در حالی رقم خورد که پیش از این، اخبار دیگری نیز در عرصهٔ ورزش و سیاست منتشر شده بود. از جمله این اخبار، میتوان به اظهارات سردار جوانی در خصوص شکست دشمن در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد که در آن، به ثبات و قدرت ایران اشاره شده بود. همچنین، بیانیهٔ وزارت امور خارجه در خصوص حق پاسخگویی به هر اقدام غیرقانونی، در این بازهٔ زمانی منتشر شد که نشاندهندهٔ موضع قاطع ایران در برابر هرگونه تهدید و تجاوز است. علاوه بر این، شکست شورای امنیت در تصویب قطعنامه تمدید لغو تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، از دیگر رویدادهای مهم این بازهٔ زمانی بود که بر اهمیت مسائل سیاسی و بینالمللی تأکید دارد. در این میان، پیروزی فجر شهید سپاسی، نویدبخش امید و نشاط در عرصهٔ ورزش بود و نشان داد که با تلاش و پشتکار، میتوان به موفقیتهای بیشتری دست یافت
فجر شهید سپاسی پیروز قربانی ذوبآهن لیگ برتر فوتبال