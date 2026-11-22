دموکرات‌ها با کسب ۲۵۸ کرسی در مجلس نمایندگان آمریکا بزرگ‌ترین اکثریت ۳۵ ساله را به دست آوردند. این در حالی است که دونالد ترامپ تهدید به حمله به ایران کرده است.

دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا با کسب ۲۵۸ کرسی، بزرگ‌ترین اکثریت این نهاد را در ۳۵ سال اخیر به دست آوردند. این پیروزی تاریخی در پی اعلام نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای برای یک کرسی در ایالت کارولینای شمالی در روز یکشنبه محقق شد. آخرین باری که دموکرات‌ها به این تعداد از کرسی‌ها دست یافته بودند، به سال ۱۹۹۲ بازمی‌گردد. این تیم با افزایش ۴۴ کرسی نسبت به وضعیت پیشین، کنترل کامل کنگره را در آینده نزدیک تضمین کرده است.

جزئیات پیروزی دموکرات‌ها و نتایج انتخابات

پایه اصلی این اکثریت جدید، پیروزی چاک هابرد به عنوان نامزد دموکرات در مقابل ویرجینیا فاکس، نماینده جمهوری‌خواه کارولینای شمالی بود. با این پیروزی، شمار کرسی‌های دموکرات‌ها به عدد ۲۵۸ رسید و فاصله خود را با جمهوری‌خواهان افزایش داد. جمهوری‌خواهان تاکنون دست‌کم ۱۷۳ کرسی را در اختیار دارند که آن‌ها را در موقعیت اقلیت قرار می‌دهد. هنوز نتیجه نهایی چهار رقابت دیگر مجلس نمایندگان مشخص نشده است، اما روند فعلی نشان‌دهنده شکست قابل توجه جمهوری‌خواهان است.

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تقسیم قدرت در واشنگتن برای ژانویه

از ماه ژانویه، ساختار سیاسی ایالات متحده دچار تغییر بنیادین خواهد شد. با در اختیار گرفتن اکثریت مجلس نمایندگان و سنا توسط دموکرات‌ها، قدرت اجرایی و مقننی به شکلی جدید توزیع می‌شود. این در حالی است که کاخ سفید همچنان در اختیار رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه باقی خواهد ماند. این وضعیت منجر به یک دوره تقابل مستقیم میان دو شاخه قدرت ملی می‌شود که در آن دموکرات‌ها با ابزار قانون‌گذاری تلاش می‌کنند بر سیاست‌های اجرایی نظارت کنند.

برنامه صدروزه و تمرکز بر هزینه‌های زندگی

رهبران دموکرات که از این پیروزی جسارت بیشتری گرفته‌اند، برنامه‌ای جامع برای صد روز نخست فعالیت خود در کنگره تدوین کرده‌اند. محور اصلی این برنامه، رسیدگی به هزینه‌های بالای زندگی برای شهروندان آمریکایی است. دموکرات‌ها قصد دارند در باقی‌مانده دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، او را با برنامه‌ای گسترده از نظارت و تحقیق روبرو کنند. این اقدامات پاسخی به خشم رای‌دهندگان از افزایش قیمت‌ها در بازارهای داخلی است.

تهدیدات ترامپ علیه ایران و واکنش‌ها

یکی از چالش‌های اصلی پیش روی دموکرات‌ها، احتمال صدور فرمان ازسرگیری جنگ با ایران توسط دونالد ترامپ است. ترامپ روز یکشنبه در گفتگویی با فاکس‌نیوز هشدار داد که اگر تهران و واشنگتن به توافق نرسند، تمایل دارد پس از آغاز سال نوی میلادی دستور حمله به ایران را صادر کند. این تهدید مستقیماً به پیروزی قاطع دموکرات‌ها مرتبط است، چرا که جنگ و پیامدهای اقتصادی آن عامل اصلی نارضایتی رای‌دهندگان بوده است.

استراتژی قانون‌گذاری هکیم جفریز برای صلح

هکیم جفریز، رهبر فعلی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان که در انتخابات میان‌دوره‌ای نیز موفق به حفظ کرسی خود شد، پایان دادن به جنگ ایران را در کنار کاهش هزینه‌های زندگی، از اولویت‌های برنامه صدروزه اعلام کرده است. او وعده داده است که در نخستین هفته کاری ژانویه، قطعنامه اختیارات جنگی درباره ایران را تصویب کنند. هدف این اقدام، اعمال فشار قانونی بر آقای ترامپ برای توقف عملیات نظامی است. جفریز همچنین تأکید کرد که همه ابزارهای قانون‌گذاری بررسی خواهند شد، هرچند در مصاحبه ۲۱ اکتبر جزئیات دقیقی درباره قطع بودجه جنگ ارائه نداد.