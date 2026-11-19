پایان انتظار ۲۲ ساله ایران با دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا توسط بیرانوند و بررسی شکاف مالی ۴۴۲ میلیون پوندی در لیگ برتر انگلیس و انتخابات فیفا.

در مراسم جوایز فوتبال آسیا که در بانکوک پایتخت تایلند برگزار شد، علیرضا بیرانوند ، دروازه‌بان تیم ملی ایران و تراکتور، عنوان بهترین بازیکن سال ۲۰۲۶ آسیا را کسب کرد. این موفقیت بزرگ در نهایت انتظارات ۲۲ ساله فوتبال ایران را برای دریافت این افتخار پایان داد و بیرانوند را به پنجمین قهرمان ایرانی این جایزه تبدیل کرد.

پایان رکورد ۲۲ ساله ایران با جایزه آسیا

بیرانوند در این مراسم با رای بیشترین آرا، بالاتر از سالم الدوسری و فراس البریکان، دو بازیکن عربستانی، به مقام نخست قاره آسیا رسید. این دروازه‌بان ملی پوش پیش‌تر در سال ۲۰۱۹ نیز در فهرست نامزدهای نهایی قرار داشته بود، اما در دومین حضور خود در لیست نهایی، موفق به پیروزی شد. آخرین بار علی کریمی در سال ۲۰۰۴ موفق شده بود این عنوان را برای ایران کسب کند و از آن زمان هیچ بازیکن ایرانی موفق به دریافت جایزه بهترین بازیکن سال آسیا نشده بود.

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بیرانوند پس از خداداد عزیزی در سال ۱۹۹۶، علی دایی در سال ۱۹۹۹، مهدی مهدوی‌کیا در سال ۲۰۰۳ و علی کریمی در سال ۲۰۰۴، به عنوان پنجمین بازیکن ایرانی وارد لیست برندگان جایزه مرد سال فوتبال آسیا می‌شود. این دستاورد بزرگ نشان‌دهنده عملکرد درخشان دروازه‌بان در سال گذشته و تثبیت جایگاه او به عنوان یکی از بهترین‌های قاره آسیا است.

شکاف مالی ۴۴۲ میلیون پوندی در لیگ برتر

باشگاه‌های منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال، چلسی و تاتنهام اکنون صدها میلیون پوند بیشتر از دیگر باشگاه‌های لیگ برتر درآمد دارند. بخش عمده‌ای از این برتری مالی به قراردادهای تجاری گسترده و توسعه بازار بین‌المللی حق پخش مربوط می‌شود. طبق گزارش بی‌بی‌سی، اختلاف میانگین درآمد این شش باشگاه بزرگ با درآمد باشگاه اورتون، از ۱۲۰ میلیون پوند در فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ به ۴۴۲ میلیون پوند در فصل ۲۰۲۴-۲۰۲۵ رسیده است.

کیران مگوایر، استاد اقتصاد فوتبال در دانشگاه لیورپول، به رسانه‌ها توضیح داد که باشگاه‌های دارای برندهای بزرگ فوتبال در سراسر جهان هوادار دارند و همین موضوع آن‌ها را برای شرکای تجاری بین‌المللی بسیار جذاب می‌کند. در حالی که ۴۵ درصد درآمد این شش باشگاه بزرگ از فعالیت‌های تجاری تامین می‌شود، این سهم برای اورتون تنها ۱۰ درصد است و این باشگاه وابستگی بیشتری به درآمد حق پخش دارد.

چلسی از نظر مالی در حال عقب افتادن از پنج رقیب بزرگ خود است. ظرفیت ۴۰ هزار نفری ورزشگاه استمفوردبریج باعث شده درآمد روز مسابقه این باشگاه بسیار کمتر از تیم‌هایی باشد که ورزشگاه‌هایی با ظرفیت دست‌کم ۶۰ هزار نفر دارند. مقررات جدید نسبت هزینه تیم نیز به باشگاه‌ها اجازه می‌دهد متناسب با درآمدشان برای بازیکنان هزینه کنند، تغییری که می‌تواند برتری شش باشگاه بزرگ را افزایش دهد.

تحریم انتخابات فیفا توسط یوفا و رقابت‌های جدید

فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه، روز دوشنبه حمایت رسمی یوفا را برای رقابت با الیویه جانینتینو، رییس کنونی فیفا، در انتخابات ماه مارس پذیرفت. نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا خواهان تغییر در راس مدیریت فیفا است و این تصمیم بیانگر شکاف فزاینده بین اروپا و مدیریت فعلی این نهاد جهانی است.

برند نویندورف، رییس فدراسیون فوتبال آلمان، پس از دیدار با دیالو در روز چهارشنبه، در بیانیه‌ای گفت که فیلیپ دیالو طرفدار رویکردی مسئولانه به فوتبال است و مصمم است با چالش‌هایی که این ورزش در سال‌های آینده با آنها روبه‌رو خواهد شد، مقابله کند. نویندورف افزود که دیالو تجربه گسترده‌ای در فوتبال بین‌المللی دارد و رویکرد او تفاوت آشکاری با ارزش‌های رییس کنونی فیفا دارد.

الیویه جانینتینو پس از جام جهانی ۲۰۲۶ و در پی تلاش ناکام برای وارد کردن سرمایه‌گذاران خصوصی به یک نهاد تجاری جدید، با مخالفت‌های گسترده‌ای روبه‌رو شده است. با این حال، فدراسیون فوتبال هلند نیز از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود بسیاری از نهادهای اداره‌کننده فوتبال در اروپا همین مسیر را دنبال کنند. یوفا در ابتدا تهدید کرده بود مسابقات فیفا را تحریم خواهد کرد، اما پس از دریافت تضمین‌هایی مبنی بر اینکه طرح فروش سهام مرتبط با جام جهانی دوباره مطرح نخواهد شد، از این تهدید عقب‌نشینی کرد.

جزئیات زمان‌بندی و کاندیداهای انتخابات فیفا

کوزو تاشیما، رییس افتخاری فدراسیون فوتبال ژاپن، و رامون وگا، مدافع پیشین تیم ملی سوییس، نیز در انتخابات ریاست فیفا نامزد شده‌اند. مهلت نهایی ثبت نام نامزدها در روز چهارشنبه به پایان رسید. انتخابات ریاست فیفا روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۵، در هفتادوهفتمین کنگره فیفا در رباط پایتخت مراکش، برگزار خواهد شد. این انتخابات می‌تواند سرنوشت مدیریت فوتبال جهان را برای سال‌های آینده تعیین کند.