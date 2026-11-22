دموکرات‌ها با کسب اکثریت تاریخی در مجلس نمایندگان آمریکا، قدرت چانه‌زنی خود را افزایش دادند و زمینه را برای نظارت بیشتر بر دولت ترامپ فراهم کردند.

حزب دموکرات آمریکا در انتخابات اخیر با کسب پیروزی در کرسی‌های متعدد، به بزرگ‌ترین اکثریت در مجلس نمایندگان ایالات متحده از سال ۱۹۹۲ دست یافت. این تحویل قدرت با مشخص شدن آرای نهایی در ایالت کارولینای شمالی و پیروزی چاک هابارد بر ویرجینیا فاکس، نماینده جمهوری‌خواه، نهایی شد. شمار کرسی‌های دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان به دست‌کم ۲۵۸ کرسی رسید. این رقم، بزرگ‌ترین اکثریت این حزب را در طول بیش از سه دهه گذشته ثبت می‌کند. جمهوری‌خواهان نیز تاکنون دست‌کم ۱۷۳ کرسی را در اختیار دارند.

تحلیل شکاف قدرت و بازچپانی کرسی‌های کلیدی

دموکرات‌ها تاکنون موفق شده‌اند ۴۴ کرسی را از کنترل جمهوری‌خواهان خارج کنند. این تغییر موازنه قدرت در کنگره، فرصت‌های جدیدی را برای نظارت بر اقدامات اجرایی ایجاد کرده است. برخی از کرسی‌هایی که به دست دموکرات‌ها آمد، در حوزه‌های انتخاباتی به دست آمد که حتی خوشبین‌ترین مفسران نیز چرخش آنها به سوی دموکرات‌ها را پیش‌بینی نکرده بودند. این شکست‌های غیرمنتظره نشان‌دهنده تغییر عمیق در احساسات رأی‌دهندگان در مناطق سنتی جمهوری‌خواهان است.

Also read برگزاری بیست و هشتمین سالگرد قتل داریوش و پروانه فروهر با تهدیدات امنیتی

رقابت‌های باقی‌مانده مجلس نمایندگان هنوز در ایالت‌های تنسی و مینه‌سوتا نتیجه‌گیری نشده‌اند. در حوزه چهارم تنسی، ویکتوریا برودریک، نامزد دموکرات‌ها، با اختلاف کمتر از ۳۰۰ رأی پیشتاز است. همچنین در حوزه اول مینه‌سوتا، جیک جانسون، نامزد دموکرات‌ها، با اختلاف کمتر از ۵۰۰ رأی در صدر قرار دارد. علاوه بر این، دو انتخابات در ایالت لوئیزیانا به دور دوم در ماه دسامبر کشیده خواهد شد که می‌تواند تأثیر کمی بر اکثریت نهایی داشته باشد.

عوامل اقتصادی و نگرانی‌های دموکراسی در آرای مردم

رای‌دهندگان آمریکایی در نظرسنجی‌های روز انتخابات به عنوان عامل اصلی، وضعیت اقتصادی را نام بردند. پس از آن، تهدید بنیان‌های دموکراسی در آمریکا در رتبه دوم قرار گرفت. عامل اول تا حدود زیادی تحت تأثیر جنگ ایران بود که باعث بالا رفتن بهای نفت در بازارهای جهانی و پمپ بنزین‌های آمریکا شد. افزایش هزینه‌های زندگی نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های رأی‌دهندگان برای تغییر رویکرد سیاسی ایفا کرد.

عامل دوم نیز به طیفی از سیاست‌های داخلی دولت آمریکا مرتبط دانسته شده است. عملکرد ماموران اداره مهاجرت (آیس) در این کشور از جمله مواردی بود که مورد انتقاد قرار گرفت. نحوه زمامداری در دولت دونالد ترامپ نیز توسط بسیاری از مردم مغایر با اصول دموکراسی و نظام جمهوری فدرال آمریکایی ارزیابی شد. این نارضایتی‌ها زمینه را برای تقابل بیشتر دموکرات‌ها با رئیس‌جمهور فراهم کرد.

آینده نظارتی و تقابل با کاخ سفید

این نتیجه انتخابات، قدرت دموکرات‌ها را در کنگره به شدت افزایش می‌دهد و زمینه را برای تقابل بیشتر با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او فراهم می‌کند. دموکرات‌ها ممکن است از اکثریت آینده خود در مجلس نمایندگان و کنترل سنا برای تحقیق درباره تضاد منافع و دیگر اقدامات دونالد ترامپ و نزدیکان او استفاده کنند. این نظارت‌ها می‌تواند بر تصمیمات سیاست خارجی و داخلی کاخ سفید تأثیر بگذارد.

سنا همچنین اختیار دارد نامزدهای آقای ترامپ برای کابینه و سمت‌های قضایی را تأیید یا رد کند. دموکرات‌ها همچنین قادر خواهند بود طرح‌ها را با سهولت بیشتری در کنگره به تصویب برسانند. با این حال، برای تبدیل شدن آن‌ها به قانون، همچنان امضای نهایی رئیس‌جمهور یا تصویب دست کم با اکثریت دو-سومی در سنا لازم است. این ساختار تعادلی، چالش‌های جدیدی را برای هر دو طرف در مسیرهای آتی به ارمغان می‌آورد.