دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس را به دست گرفتند. جی‌دی ونس جنگ با ایران و گرانی بنزین را علت شکست جمهوری‌خواهان دانست. واکنش‌های مقامات ایرانی، چینی و روسی را بخوانید.

حزب دموکرات در انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده با کسب اکثریت آرا در هر دو مجلس سنا و نمایندگان، کنترل کنگره را از دست حزب جمهوری‌خواه خارج کرد. این پیروزی سیاسی بزرگی برای دموکرات‌ها و ضربه‌ای جدی به دونالد ترامپ محسوب می‌شود که باقی‌مانده دوره ریاست‌جمهوری او را تحت تاثیر قرار داده است. این تغییر موازنه قدرت در واشنگتن، نه تنها سرنوشت سیاست‌های داخلی آمریکا را تغییر می‌دهد، بلکه پیامدهای گسترده‌ای برای روابط بین‌المللی با ایران، چین و روسیه نیز به همراه خواهد داشت.

دلایل شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات آمریکا

دونالد ترامپ به صراحت اذعان کرده است که دو عامل اصلی جنگ با ایران و افزایش هزینه‌های زندگی، نقش تعیین‌کننده‌ای در شکست بسیاری از نامزدهای حزب جمهوری‌خواه ایالات متحده داشته است. جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، در بیانیه‌ای صریح دلیل شکست سنگین جمهوری‌خواهان را مستقیماً جنگ با ایران دانست. وی بدون اطناب اعلام کرد که این درگیری نظامی عامل اصلی نارضایتی ناظران بود. این اعتراف‌ها نشان‌دهنده پذیرش شکست توسط رهبران جمهوری‌خواه و جستجوی دلیل برای توجیه نتایج انتخابات است که کنتورهای قدرت را در کنگره تغییر داد.

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در جریان کارزار انتخاباتی برای بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۴، دونالد ترامپ وعده داده بود که قیمت بنزین را به کمتر از دو دلار برای هر گالن برساند. اما میانگین قیمت بنزین در ماه اکتبر به چهار دلار و سی‌وسه‌سنت برای هر گالن رسید که فاصله قابل توجهی با وعده‌های انتخاباتی داشت. او همچنین وعده داده بود که در صورت بازگشت به کاخ سفید، جنگ تازه‌ای آغاز نخواهد شد. اما یک روز پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای، ایالات متحده حملات تازه‌ای را علیه یک جزیره ایرانی انجام داد. ترامپ به خبرنگاران گفت که از آغاز این جنگ هیچ پشیمانی‌ای ندارد، اما این اقدام احتمالاً تأثیر منفی بر رأی‌دهندگان داشته است.

واکنش مقامات ایران به نتایج انتخابات آمریکا

در واکنش به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای، محمدباقر قالیباف از مقامات ایران اعلام کرد که مردم ایالات متحده "به جنگ نه گفتند". این بیانیه نشان‌دهنده تفسیر سیاسی مقامات ایرانی از نتایج انتخابات در واشنگتن است. مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد که انتظار ندارد سیاست ایالات متحده پس از این نتایج تغییر کند. او هشدار داد که اگر آمریکا بار دیگر به ایران حمله کند، پاسخ ایران "در ابعادی حتی گسترده‌تر" خواهد بود. این موضع‌گیری قاطع نشان‌دهنده تداوم خط قرمزهای امنیتی تهران است.

این اظهارات در قالب یک پیام مکتوب شش صفحه‌ای منتشر شد که روز چهارشنبه و همزمان با سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران در سال ۱۹۷۹ منتشر گردید. رهبر جمهوری اسلامی که پس از کشته شدن پدرش، علی خامنه‌ای، در حملات آمریکا و اسرائیل در ۲۸ فوریه جانشین او شد، ماه‌هاست در انظار عمومی ظاهر نشده است. مجتبی خامنه‌ای همچنین گفته است کسانی که تصور می‌کنند تغییرات در سیاست آمریکا باعث تغییر "دشمنی آمریکا با ایران" خواهد شد، "سخت در اشتباه‌اند". این هشدارها نشان می‌دهد که تغییر در کنگره آمریکا لزوماً به معنای تغییر در رویکرد امنیتی تهران نیست.

ترامپ نیز در گفت‌وگو با سی‌بی‌اس نیوز، شریک خبری بی‌بی‌سی در آمریکا، گفت این درگیری "هر زمان که من بگویم تمام شده است، تمام خواهد شد". این جمله نشان‌دهنده اصرار ترامپ بر کنترل مستقیم و شخصی درگیری‌هاست. از سوی دیگر، در تئوری، این شکست انتخاباتی برای "پروژه ترامپ" می‌توانست در دوره‌ای دیگر به عنوان ضربه‌ای به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تلقی شود. یک زمین گلف متعلق به "ترامپ اینترنشنال" در دبی وجود دارد، قطر یک هواپیمای ۴۰۰ میلیون دلاری به او هدیه داده است و امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی در مجموع میلیاردها دلار در شرکت "افینیتی کپیتال" متعلق به جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تأثیرات بر روابط تجاری با چین و اوکراین

روابط پکن و واشنگتن رقابت میان قدرت‌های بزرگ در قرن حاضر است و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، احتمالا احساس خواهد کرد که پیش از استقبال از دونالد ترامپ در چین در اواخر این ماه، دست بالا را در اختیار دارد. ترامپ برای حمایت از تولیدکنندگان آمریکایی در برابر کالاهای ارزان‌قیمت چینی، بر کالاهای وارداتی از چین تعرفه وضع کرد. اما این طرح نتیجه معکوس داد، زیرا شی در واکنش تعرفه‌های سنگینی بر کالاهای آمریکایی اعمال کرد. در نتیجه بسیاری از کالاها، از جمله تجملات کوچک خانوادگی مانند اسباب‌بازی و لباس، برای آمریکایی‌ها گران‌تر شد.

این جنگ تجاری با یک آتش‌بس پایان یافت که قرار است در پایان ژانویه منقضی شود و ممکن است چین بر این باور باشد که ترامپ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای در حال ترمیم آسیب‌های این شکست است و به دنبال دستیابی به یک توافق خواهد بود. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، به رسانه‌های روسی گفته است: "صمیمانه امیدواریم دونالد ترامپ به تلاش‌های خود برای صلح ادامه دهد." او افزود: "ایده‌هایی وجود دارد" و "به‌زودی دور دیگری از مذاکرات سه‌جانبه برگزار خواهد شد". منظور او گفت‌وگوهای سه‌جانبه‌ای است که قرار است هفته آینده میان روسیه، اوکراین و آمریکا در ابوظبی برگزار شود.

پسکوف ادامه داد: "ما شاهد تلاش‌های موفقیت‌آمیز بشردوستانه ملانیا ترامپ برای برقراری صلح بوده‌ایم." او به عملیات بشردوستانه اخیر در اولشکی، در مناطق تحت اشغال روسیه، اشاره داشت. اگر این تلاش‌ها برای صلح به نتیجه نرسد، به احتمال زیاد مسکو همانند گذشته اوکراین و اروپا را مقصر خواهد دانست. اما احتمالا دونالد ترامپ را مقصر نخواهد دانست، زیرا کرملین سرمایه‌گذاری زیادی روی روابط خود با ترامپ انجام داده است و روشن است که مسکو همچنان امیدوار است همکاری‌های اقتصادی خود را با دولت ترامپ گسترش دهد. این مواضع نشان می‌دهد که تحولات داخلی آمریکا چگونه می‌تواند معادلات پیچیده ژئوپلیتیک جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.