اینتر با چهار گل جنوا را شکست داد؛ در حالی که دیه‌گو گواچی به اتهام آزار جنسی با شکایت جدید مواجه شده است.

باشگاه فوتبال اینتر میلان در هفته سیزدهم سری آ ایتالیا ، موفق شد با نتیجه پرگل چهار بر صفر تیم جنوا را در ورزشگاه خود شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند این دیدار را از آنِ خود کند. شاگردان سرمربی اینتر شنبه شب به مصاف حریف خود رفتند و با نمایشی قاهرانه توانستند برتری خود را تثبیت کنند.

جزئیات گل‌ها و عملکرد تورام در اینتر

میدان بازی از دقیقه بیست و نهم به نفع میزبان باز شد، زمانی که لائوتارو مارتینز با ثبت یک گل دقیق، اولین برتری اینتر را به ارمغان آورد. در ادامه و در دقیقه چهل، مارکوس تورام با شوتی دقیق دروازه جنوا را در هم شکست تا اختلاف به دو گل برسد.

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نیمه نخست با اختلافی سه گل به پایان رسید. پتار سوچیچ در دقیقه سی و چهارم از روی نقطه پنالتی، گل سوم اینتر را به ثمر رساند و برتری میزبان را در نیمه نخست قطعی کرد. این نتیجه نشان‌دهنده تسلط کامل تیم اینتر بر بازی بود.

نیمه دوم نیز با همان روند ادامه یافت و تورام در دقیقه پنجاه و چهارم توانست رکورد شخصی خود را تکمیل کند. او با ثبت گل دومش، رقم چهارم برای تیم اینتر به ثبت رساند و به عنوان شاخص‌ترین بازیکن این مسابقه شناخته شد. این پیروزی برای نراتزوری‌ها در هفته سیزدهم لیگ قهرمانان به دست آمد.

افشای آزارهای جنسی توسط فلورنسیا مرکاو

در یک رویداد جداگانه و جنجالی، فلورنسیا مرکاو، بازیکن سه‌و‌سی‌ساله آرژانتینی، در اولین گفت‌وگوی علنی خود با رسانه سی‌ان‌ان، جزئیات دردناکی از آزارهای دیه‌گو گواچی، سرمربی سابق ریورپلاته را فاش کرد. مرکاو ادعا می‌کند که تنها یک هفته پس از پیوستن به باشگاه محبوب کودکی‌اش، پیامی مسموم از گواچی دریافت کرده است.

بر اساس اظهارات مرکاو، دیه‌گو گواچی در پیامی درخواست تصاویر برهنه کرده بود و پس از رد این درخواست، رفتارهای تهدیدآمیز و خشونت‌آمیزی را آغاز کرد. او ادعا می‌کند که گواچی در تمرینات از پشت او را می‌گرفت و با تهدید به کشتن او و خانواده‌اش، او را مجبور به پاک کردن پیام‌ها می‌کرد.

این فشارهای روانی شدید منجر به اقدام به خودکشی توسط مرکاو شد. او تصریح کرد که در آن لحظات بدترین تصمیم را گرفت و احساس می‌کرد دیگر توان تحمل این شرایط را ندارد. اکنون او یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی را علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند.

واکنش فیفا و ابعاد سیاسی پرونده گواچی

پیش از این، در سال‌های دو هزار و بیست و دو و دو هزار و بیست و یک، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایتی مشابه ثبت کرده بودند. کمیته تحقیقات فیفا در دو هزار و بیست و یک، نقض منشور اخلاقی را تأیید و محرومیت گواچی را پیشنهاد داده بود، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل ناکافی بودن ادله، او را تبرئه کرد.

گابریلا گارتون در واکنش به این حکم، به سی‌ان‌ان گفت که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نباشد، چه چیزی نیاز است. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند، پس از تمدید نکردن قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین، به ایتالیا مهاجرت کرد و اکنون به صورت داوطلبانه در یک تیم پایه فعالیت می‌کند.

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی نیز به خود گرفته است. آندره‌آ گواچی، همسر سرمربی متهم، در تدوین لایحه‌ای مشارکت داشته که مجازات زندان برای اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار می‌دهند که این لایحه در دولت خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند.

نتایج تراکتور و واکنش مالک باشگاه

در فوتبال ایران، مالک باشگاه تراکتور با انتقاد از عملکرد تیم در لیگ نخبگان آسیا، شرایط سخت سفرهای هوایی را مقصر اصلی دانست. او اعلام کرد که بازیکنان در مدت سه روز حدود چهل ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بوده‌اند که این موضوع تأثیر مستقیم بر عملکرد تیم داشته است.

وی همچنین از انتخاب عمان به عنوان میزبان به عنوان اشتباه صددرصدی خود یاد کرد و پذیرفت که در این زمینه مقصر اصلی است. با این حال، او بر وضعیت خوب تیم در لیگ برتر ایران تأکید کرد و اعلام نمود که کادر فنی و بازیکنان را حمایت می‌کند.

در خصوص پرونده دیدار با ملوان در انزلی، مالک تراکتور گفت که شکایت به کمیته استیناف ارسال شده و در صورت عدم رضایت، موضوع به فیفا و دیوان داوری ورزش ارجاع خواهد داد. همچنین گزارشاتی درباره کوتاهی داوران و عوامل اجرایی در ده تا دوازده بازی اخیر تهیه شده است.

انتقاد از رفتارهای رسانه‌ای بیرانوند

علیرضا بیرانوند، دروازه‌بان تراکتور، اخیراً به عنوان مرد سال فوتبال آسیا انتخاب شده است. مالک باشگاه این موفقیت را افتخاری بزرگ برای تراکتور و فوتبال ایران دانست، اما انتقاداتی را نیز به اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان نسبت به مسائل قراردادی وارد کرد.

او گفت که بهتر است مشکلات قرارداد با مسئولان باشگاه حل شود تا اینکه در رسانه‌ها مطرح گردد و باعث دلخوری هواداران شود. مالک باشگاه تأکید کرد که برخی از این صحبت‌ها ممکن است باعث رنجش هم‌تیمی‌های بیرانوند شود و انتظار دارد در این مسائل، هوای هم‌تیمی‌هایش را نیز داشته باشد.