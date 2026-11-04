گسترش کنترل دموکرات‌ها در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا به عنوان ضربه‌ای به سیاست‌های ترامپ. تحلیل نتایج انتخابات میانی و واکنش مقامات ایرانی به تحولات واشنگتن.

حزب دموکرات در نتایج انتخابات میانه‌دوره کنگره آمریکا پیروزی چشمگیری کسب کرد که منجر به گسترش کنترل این حزب بر سنا و مجلس نمایندگان شد. این پیروزی تاریخی در حالی رقم خورد که دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه با شکست سنگینی مواجه شدند. نتایج نهایی نشان می‌دهد که دموکرات‌ها توانستند با کسب آرای بیشتر در هر دو مجلس، جایگاه سیاسی خود را در واشنگتن تثبیت کنند.

آمار دقیق پیروزی دموکرات‌ها در کنگره

بر اساس آخرین آمارهای رسمی اعلام‌شده از نتایج انتخابات، حزب دموکرات در رقابت برای هر دو مجلس کنگره بر جمهوری‌خواهان پیروز شد. دموکرات‌ها تاکنون ۵۴ کرسی سنا را در اختیار گرفته‌اند، در حالی که این رقم برای جمهوری‌خواهان ۴۴ کرسی بوده است. در مجلس نمایندگان نیز دموکرات‌ها با ۲۳۶ کرسی در برابر ۱۴۶ کرسی رقیب خود پیشتاز هستند. این نتایج نشان‌دهنده افزایش ۷ کرسی دموکرات‌ها در سنا و ۳۱ کرسی در مجلس نمایندگان است.

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علاوه بر کنگره، رقابت‌های فرمانداری‌ها نیز با برتری دموکرات‌ها به پایان رسید. این حزب با کسب ۲۷ کرسی فرمانداری در مقابل ۲۰ کرسی جمهوری‌خواهان پیشتاز است. این تغییرات معنادار نشان می‌دهد که جمهوری‌خواهان به میزان مشابه با کاهش کرسی‌های خود روبرو شده‌اند. این شکست ساختاری برای جمهوری‌خواهان می‌تواند تأثیرات بلندمدتی بر تقویم قانون‌گذاری آینده داشته باشد.

واکنش تهران به شکست ترامپ و سیاست‌های او

هندریکس واگهورن، خبرنگار شبکه اسکای‌نیوز، در تحلیل خود به نتایج انتخابات اشاره کرد و نوشت که طولانی شدن جنگ علیه ایران و پیامدهای اقتصادی آن برای رأی‌دهندگان آمریکایی، باعث تحقیر دونالد ترامپ در این انتخابات شده است. وی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نمی‌توان میزان احساس انتقام‌جویی و رضایتی را که پس از نتایج امشب انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در تهران وجود خواهد داشت، دست‌کم گرفت.

گسترش طولانی شدن درگیری‌های منطقه‌ای و آثار اقتصادی آن بر زندگی شهروندان عادی، یکی از دلایل اصلی ناامیدی رأی‌دهندگان از سیاست‌های جمهوری‌خواهان عنوان شده است. این تحلیل نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلیتیک نقش مستقیمی در تصمیم‌گذاری‌های الکتورال تأثیر گذاشته است. تهران این تحولات را فرصتی برای تقویت جایگاه خود در برابر واشنگتن می‌بیند.

پیروزی‌های استانی و پایان رکوردهای دهه‌ها

دموکرات‌ها در ایالت‌های متعددی پیروزی‌های بی‌سابقه‌ای کسب کردند که رکوردهای چند دهه‌ای را شکست. دموکرات‌ها در کارولینای جنوبی برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ پیروز شدند. در تگزاس نیز دموکرات‌ها برای نخستین بار از سال ۱۹۹۳ موفق به کسب پیروزی شدند. این روند در کانزاس و مین نیز تکرار شد.

در ایالت کانزاس، پیروزی دموکرات‌ها برای نخستین بار از سال ۱۹۳۹ اتفاق افتاد. همچنین در مین، دموکرات‌ها برای نخستین بار از سال ۱۹۸۸ موفق به کسب پیروزی شدند. این تغییرات جغرافیای سیاسی آمریکا را دگرگون کرده و نشان می‌دهد که پایگاه حمایتی جمهوری‌خواهان در ایالت‌های سنتی خود نیز با چالش مواجه است. تحلیلگران این شکست را یک ضربه سنگین به سیاست‌های ترامپ دانسته‌اند.

تأثیرات اقتصادی و تنش‌های آتی در خلیج فارس

همزمان با تحولات سیاسی واشنگتن، وضعیت امنیتی در تنگه هرمز نیز تشدید شده است. سپاه پاسداران اعلام کرد که از ساعات ابتدایی بامداد، ۳ فروند نفتکش متخلف در مسیر غیرمجاز تنگه هرمز دچار انفجار و آتش‌سوزی شدید شدند. صیادان در بخش شرقی تنگه هرمز شبی روشن را به دلیل این حوادث تجربه کردند. این رویدادها نشان‌دهنده ادامه تنش‌ها در منطقه است.

یک مقام ارشد ایرانی به رویترز گفت که تهران و واشنگتن هنوز با توافق برای پایان دادن به جنگ فاصله زیادی دارند. میانجی‌ها تلاش‌های فشرده‌ای را برای کاهش اختلافات دنبال می‌کنند. طبق گفته این مقام، اگر آمریکا خواهان بازگشایی تنگه هرمز است، باید شروط تهران را بپذیرد و پس از آن می‌توان مذاکرات هسته‌ای را آغاز کرد. این مواضع نشان می‌دهد که گذار به مرحله جدیدی از مذاکرات هنوز کاملاً محقق نشده است.