تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست افغانستان جام ملت‌های ۲۰۲۶ را آغاز کرد؛ همچنین فیپا و یوفا بر سر انتخابات ریاست فیفا به تنش رسیدند.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در اولین روزهای رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۶ که در کشور تایلند برگزار می‌شود، عملکردی درخشان از خود نشان داد و گام نخست را محکم برداشت. این تیم با نتیجه قاطع ۹ بر ۲ موفق شد تیم ملی افغانستان را در دیدار گروه B شکست دهد و نخستین سه امتیاز خود را در این مسابقات کسب کند.

آمار گلزنی و ترکیب گل‌های ایران

در این بازی که پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه برگزار شد، شاگردان علی نادری با درخشش فردی بازیکنان خود، بازی را تحت کنترل گرفتند. رضا دیری با ثبت هت‌تریک (سه گل) و سبحان فاله با دو گل به ثمر رساندن، ستون‌های اصلی خط حمله ایران بودند. سایر گل‌های ایران توسط محمدعلی مختاری، موحد محمدپور، علی میرشکاری و سیدمهدی میرجلیلی به ثمر رسید که هر کدام یک گل به نام خود ثبت کردند. تنها دو گلی که افغانستان در این دیدار به ثمر رساند، به گردن محمداکبر بهادری افتاد.

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برنامه بازی‌های آینده و هدف پنجمین قهرمانی

ایران که مدافع عنوان قهرمانی است و پیش‌تر چهار بار در این رقابت‌ها پیروز شده، به دنبال کسب پنجمین عنوان قهرمانی خود است. این تیم در گروه B با رقبایی همچون ویتنام، لبنان و افغانستان هم‌گروه است. برنامه این تیم برای ادامه مسابقات نشان می‌دهد که شنبه ۳۰ آبان‌ماه از ساعت ۱۳:۳۰ به مصاف تیم ملی ویتنام خواهد رفت. پس از آن، دوشنبه دوم آذرماه از ساعت ۱۰:۳۰ نیز برابر تیم ملی لبنان به میدان خواهد رفت.

تغییرات مدیریت فیفا و حمایت اروپا

در عرصه مدیریت فوتبال جهان، تحولات بزرگی در جریان است. فیلیپ دیالو، رئیس فدراسیون فوتبال فرانسه، رسماً از حمایت یوفا برای رقابت با جانی اینفانتینو، رئیس کنونی فیفا در انتخابات ماه مارس آتی خبر داد. این حرکت نشان‌دهنده تمایل نهاد اداره‌کننده فوتبال اروپا برای تغییر در رأس مدیریت جهانی فوتبال است. برند نویندورف، رئیس فدراسیون فوتبال آلمان نیز پس از دیدار با دیالو در چهارشنبه که آخرین مهلت ثبت نام نامزدها بود، از حمایت خود خبر داد.

دلایل حمایت آلمان و هلند از دیالو

برند نویندورف در بیانیه خود تأکید کرد که فیلیپ دیالو طرفدار یک رویکرد مسئولانه در فوتبال است و مصمم است با چالش‌های پیش‌رو مقابله کند. او با اشاره به تجربه گسترده دیالو در فوتبال بین‌المللی و احترام فراوان در سراسر اروپا، تفاوت آشکار رویکرد این نامزد را با ارزش‌های رئیس فعلی فیفا یادآور شد. فدراسیون فوتبال هلند نیز به طور مشابه از دیالو حمایت کرده و انتظار می‌رود نهادهای دیگر اروپایی نیز همین مسیر را دنبال کنند.

سقوط منچستریونایتد و ورود پوچتینو

در ligue انگلستان، مائوریسیو پوچتینو، سرمربی جدید منچستریونایتد، صبح چهارشنبه وارد منچستر شد تا هدایت تیمی را بر عهده بگیرد که در وضعیت خطرناکی قرار دارد. منچستریونایتد برای نخستین بار در دوران لیگ برتر، پس از ۱۰ بازی در منطقه سقوط قرار گرفته است. این در حالی است که آخرین باری که این تیم شروعی به این شدت ضعیف داشت، سال ۱۹۸۶ و زیر نظر الکس فرگوسن بود.

آمار استرس‌زای لیگ برتر برای پوچتینو

آمارها برای پوچتینو چندان امیدوارکننده نیست. از زمان تاسیس لیگ برتر در سال ۱۹۹۲، شش فصل گذشته بوده که تیمی پس از ۱۰ بازی در رده هجدهم قرار گرفته و در نهایت به لیگ دسته دوم سقوط کرده است. بی‌بی‌سی اسپرت گزارش می‌دهد که نرخ بقای تیم‌های انتهای جدول پس از ۱۰ بازی تنها ۴۴ درصد بوده است. با این حال، فشردگی جدول در فصل جاری و فاصله کم تیم‌ها می‌تواند به نفع منچستریونایتد تمام شود.