تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با شکست ۱۰ بر ۲ لبنان به فینال جام ملت‌های آسیا صعود کرد. همچنین جزئیات پرونده گواچی و بررسی عملکرد تراکتور توسط مالک این باشگاه در اخبار مطرح شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با نمایشی قدرتمند و نتیجه ۱۰ بر ۲ مقابل لبنان ایستاد و فینالیست جام ملت‌های آسیا شد. این پیروزی قاطعانه، علاوه بر صعود به دیدار نهایی، سهمیه حضور در جام جهانی را نیز برای تیم ملی به ارمغان آورد. در این مسابقه پرگل، محمد معصومی‌زاده با درخشش و به ثمر رساندن سه گل، ستاره اصلی زمین بود و موحد محمدپور نیز دو بار موفق به باز کردن دروازه حریف شد.

جزئیات گل‌های ایران و صعود به فینال

علاوه بر دو ستاره اصلی، دیگر گل‌های ایران توسط محمدعلی مختاری، سیدعلی ناظم، علی میرشکاری، داوود شکری و محمد دیری به ثمر رسید. این نتیجه تاریخی، نشان‌دهنده قدرت بالای فوتبال ساحلی ایران در صحنه آسیایی است و گامی بلند برای حضور قدرتمندتر در رقابت‌های جهانی محسوب می‌شود. فینالیست شدن در جام ملت‌های آسیا، فرصتی ارزشمند برای سنجش قدرت تیم ملی در برابر بهترین‌های قاره کهن فراهم کرده است.

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افشاگری‌های جدید علیه دیگو گواچی

فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله آرژانتینی که در سال ۲۰۱۴ و در سن ۲۰ سالگی به ریورپلاته پیوست، در نخستین گفت‌وگوی علنی خود به سی‌ان‌ان جزئیات شوکه‌کننده‌ای را افشا کرد. مرکاو بیان کرد که تنها یک هفته پس از ورودش به تیم، پیامکی از دیگو گواچی، سرمربی جدید دریافت کرد که در آن درخواست تصاویر برهنه مطرح شده بود. پس از پاک کردن پیام‌ها و مقاومت در برابر این خواسته‌ها، او با رفتارهای خشونت‌آمیزتری از سوی گواچی مواجه شد.

مرکاوی گفت که در تمرینات گواچی با گرفتن او از پشت، تهدید به کشتن او و خانواده‌اش می‌کرد اگر مکالمات پاک نشوند. این فشارهای روانی منجر به اقدام به خودکشی توسط بازیکن آرژانتینی شد. اکنون مرکاو به عنوان یکی از پنج بازیکنی شناخته می‌شود که اخیراً شکایتی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده است. پیش‌تر در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱، پنج بازیکن دیگر از جمله گابریلا گارتون، دروازه‌بان پیشین تیم ملی آرژانتین، شکایت‌های مشابهی ثبت کرده بودند.

واکنش‌ها و ابعاد سیاسی پرونده اخلاقی

کمیته تحقیقات فیفا در سال ۲۰۲۱ نقض منشور اخلاقی را تایید و محرومیت گواچی را پیشنهاد کرده بود، اما شعبه قضایی کمیته اخلاق به دلیل کمبود شواهد او را تبرئه کرد. گارتون در واکنش به این حکم به سی‌ان‌ان پرسید که اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست، چه چیزی مورد نیاز است. گواچی که تمام اتهامات را رد می‌کند و از مصاحبه با سی‌ان‌ان خودداری کرده است، پس از تمدید نکردن قرارداد توسط فدراسیون فوتبال آرژانتین به ایتالیا نقل مکان کرد.

این پرونده اکنون ابعاد سیاسی پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر مربی، با استناد به تبرئه همسرش در فیفا، در تدوین لایحه‌ای مشارکت کرده که مجازات زندان برای "اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های خشونت جنسی" را تشدید می‌کند. منتقدان هشدار داده‌اند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، اصرار دارد تا پایان مسیر ایستادگی کند.

نقد عملکرد تراکتور و وضعیت بیرانوند

در حالی که فوتبال ساحلی در اوج است، مالک باشگاه تراکتور از عملکرد این تیم در لیگ نخبگان آسیا ابراز نارضایتی کرد. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی دانست و گفت که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر بودند. این خستگی شدید روی عملکرد تیم تاثیر گذاشته و هواداران باید این شرایط را در نظر بگیرند. زنوزی خود را مقصر اصلی دانست.

او همچنین از پیگیری اتفاقات دیدار با ملوان در انزلی خبر داد و گفت پرونده در کمیته استیناف است. در صورت عدم حصول نتیجه، موضوع به فیفا و CAS ارجاع داده خواهد شد. شکایتی نیز به کمیته اخلاق ارائه شده تا کوتاهی داوران و عوامل اجرایی بررسی شود. زنوزی انتقاد شدیدی از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها دارد و تاکید کرد چنین رفتارهایی نباید تکرار شود.

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