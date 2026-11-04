دموکرات‌ها با کسب پیروزی در مجلس نمایندگان و سنا نشان دادند که نگرانی‌های اقتصادی مردم بر وعده‌های امنیتی اولویت دارد.

نتایج نهایی انتخابات اخیر در ایالات متحده آمریکا نشان داد که دغدغه‌های معیشتی و تورم، عامل تعیین‌کننده اصلی برای رأی‌دهندگان بوده است. حزب دموکرات توانست با کسب اکثریت کرسی‌ها در هر دو مجلس نمایندگان و سنا، شکستی سنگین را به جمهوری‌خواهان تحمیل کند. این پیروزی گسترده تأیید می‌کند که افکار عمومی آمریکا، امنیت را فدای رفاه اقتصادی نکرده و قیمت‌های بالا را تحمل نخواهد کرد.

تحلیل رفتار رأی‌دهندگان و نقش اقتصاد

بررسی رفتارهای نامزدهای انتخاباتی و مردم آمریکا در دوره‌های مختلف رأی‌گیری نشان می‌دهد اقتصاد و هزینه‌های زندگی یک عامل کلیدی بر کنش سیاسی مردم آمریکاست. جمهوری‌خواهان آمریکا دیروز در شکستی سنگین مجلس نمایندگان و سنا را به دموکرات‌ها واگذار کردند و دموکرات‌ها نه‌تنها کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا را با اختلاف قابل توجه از جمهوری‌خواهان پس گرفتند، که برخی پایگاه‌های سنتی جمهوری‌خواهان هم دست رد به سینه حزب متبوعشان زدند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، دموکرات‌ها حتی در ایالت‌هایی پیروز شدند که ترامپ دو سال پیش با اختلاف دورقمی در آنها برده بود. روزنامه گلف‌نیوز نوشت این نتیجه ادعای کسانی را به چالش می‌کشد که فرض می‌کردند رأی‌دهندگان در ازای وعده امنیت، هزینه‌های بالاتر زندگی را برای مدت نامحدود تحمل می‌کنند.

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علل تاریخی افزایش تورم و قیمت انرژی

این نتیجه همان‌گونه که از مدت‌ها قبل رسانه‌های آمریکایی پیش‌بینی می‌کردند، دور از انتظار نبود؛ چراکه اقتصاد و هزینه‌های زندگی در طول دوره‌های انتخاباتی مختلف، برای رأی‌دهندگان آمریکایی بسیار مهم است. جنگ روسیه و اوکراین منجر به جهش قیمت انرژی و غذا در آمریکا شد و تورم این کشور را پس از حدود نیم‌قرن تا آستانه دورقمی‌شدن پیش برد. بر اساس گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا، قیمت نفت برنت از 78 دلار در ابتدای ژانویه 2022 به 125 دلار در مارس همان سال رسید. افزایش قیمت انرژی و مشکلات زنجیره تأمین پس از همه‌گیری کرونا سبب شد در انتخابات 2024 ریاست‌جمهوری آمریکا هم هزینه‌های زندگی و اقتصاد تأثیر خود را نشان دهد.

استراتژی‌های تبلیغاتی دونالد ترامپ

این عامل در انتخابات ریاست‌جمهوری 2024 به حدی اهمیت داشت که دونالد ترامپ در کمپین‌های انتخاباتی خود به صورت مکرر از عملکرد نامطلوب دولت جو بایدن بر اقتصاد انتقاد کرد. او در سخنرانی‌های خود ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت بایدن را عامل بحران فروپاشی بازارها معرفی کرد. العربیه هم در همین زمینه نوشت: "اقتصاد در ایالات متحده آمریکا، موضوعی بسیار مهم برای رأی‌دهندگان محسوب می‌شود و ناکامی در زمینه آن باعث کناررفتن شماری از رؤسای جمهوری از قدرت در این کشور شده و چهره‌های جدیدی را به کاخ سفید آورده است". همان زمان دونالد ترامپ در پستی در شبکه اجتماعی اختصاصی خود، "تروث‌سوشال"، نوشت: "به سمت جنگ جهانی سوم می‌رویم و دو نفر از ناتوان‌ترین رهبران تاریخ آمریکا را بر سر کار داریم".

تأثیر مستقیم تنش‌های منطقه‌ای بر بازار

همین موضوع و جنگ آمریکا علیه ایران دستاویز تبلیغاتی دموکرات‌ها شد و آنها بارها و بارها در رسانه‌ها و سخنرانی‌های تبلیغاتی خود اعلام کردند جنگ دولت ترامپ علیه ایران عامل فشارهای اقتصادی بر خانوارهای آمریکایی شده است. طبق گزارش سی‌ان‌بی‌سی، جنگ با حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد و در این حملات چند مقام ارشد ایرانی از جمله رهبر انقلاب اسلامی شهید شدند. گزارش پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) نیز می‌گوید حملات آمریکا و اسرائیل از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ یک درگیری گسترده منطقه‌ای را برانگیخت. پیامد اقتصادی این وضعیت برای مصرف‌کننده آمریکایی مستقیم بود. به نوشته سی‌ان‌بی‌سی، قیمت نفت برنت از حدود ۷۲ دلار در ۲۷ فوریه تا نزدیک ۱۲۰ دلار در اوج بحران بالا رفت، یعنی بیش از ۵۵ درصد افزایش.

نتایج نهایی و آینده سیاسی ایالات متحده

تا روز انتخابات هم وضعیت حل نشده بود: الجزیره در همان روز ۳ نوامبر گزارش داد آمریکا برای نخستین بار از ماه ژوئن به جزیره قشم حمله کرد. مهم‌ترین شواهد درباره نقش جنگ از نظرسنجی‌های خروج از پای صندوق می‌آید که نشان می‌دهد نارضایتی از مدیریت اقتصادی و تداوم تنش‌های خارجی، موتور محرک اصلی تغییر قدرت در کنگره آمریکا بوده است. مردم آمریکا بارها به‌صراحت اعلام کرده‌اند پول مالیات‌دهندگان آمریکایی نباید خرج جنگ در کشورهای دیگر شود و این پیام در نتایج شمارش آرا بازتاب کامل یافته است.