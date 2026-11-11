پیروزی تاریخی اسکات کولوم در سنای آمریکا و تغییر موازنه قدرت

اسکات کولوم با پیروزی در میسیسیپی نخستین سیاه‌پوست سناتور این ایالت در ۱۴۰ سال اخیر شد و تعداد کرسی‌های دموکرات‌ها در سنا به ۵۵ رسید.

اسکات کولوم ، نامزد حزب دموکرات ، در انتخابات مجلس سنای ایالت میسیسیپی پیروز شد و این رویداد یک تغییر سیاسی غیرمنتظره در ایالتی به‌شدت محافظه‌کار محسوب می‌شود که دهه‌هاست از جمهوری‌خواهان حمایت می‌کند. با این پیروزی، آقای کولوم به نخستین فرد سیاه‌پوستی تبدیل شد که در بیش از ۱۴۰ سال گذشته از ایالت میسیسیپی به عضویت سنای آمریکا انتخاب می‌شود. فاصله آرای بین آقای کولوم و رقیب جمهوری‌خواهش، سیندی هاید اسمیت ، سناتور فعلی این ایالت، بسیار ناچیز و تنها چند هزار رأی بود. این رقابت تنگاتنگ چنان نزدیک بود که اعلام برنده نهایی بیش از یک هفته پس از روز انتخابات به تعویق افتاد، زیرا مقام‌های محلی تمامی آرای دریافت‌شده تا مهلت قانونی را یکی‌یکی شمارش کردند. بر اساس آمار منتشر شده توسط شبکه خبری سی‌بی‌اس، اسکات کولوم با کسب ۴۹/۲ درصد آرا موفق به کسب این کرسی مهم شد.

جزئیات دقیق شمارش آرا و نتایج نهایی

نتایج نهایی انتخابات نشان داد که سیندی هاید اسمیت ۴۸/۷ درصد آرا را به دست آورد و یک نامزد مستقل نیز ۲/۱ درصد آرا را کسب کرد. این اختلاف جزئی نشان‌دهنده تقسیم نظر رأی‌دهندگان در ایالتی است که پیش‌تر به عنوان پایگاه مطمئن جمهوری‌خواهان شناخته می‌شد. خانم هاید اسمیت شامگاه چهارشنبه در پیامی ویدئویی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، پیروزی آقای کولوم را تبریک گفت و برای او آرزوی موفقیت کرد. او صراحتاً بیان کرد که اگرچه این نتیجه‌ای نبود که برای آن تلاش کرده بود یا امیدوارش بود، اما به تصمیم رأی‌دهندگان میسیسیپی احترام می‌گذارد. این رفتار نشان‌دهنده پذیرش دموکراتیک نتیجه انتخابات و گذر مسالمت‌آمیز قدرت در این ایالت حساس است.

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تأثیر بر موازنه قدرت در مجلس سنا

این پیروزی به آن معناست که اکثریت دموکرات‌ها در مجلس سنا اکنون به ۵۵ کرسی رسیده است. هرچند نتیجه رقابت بسیار نزدیک در ایالت آلاسکا هنوز اعلام نشده است، اما این دستاورد تأثیر مستقیمی بر ترکیب نهایی سنا دارد. سنای آمریکا ۱۰۰ کرسی دارد و کنترل هر دو مجلس نمایندگان و سنا در دست دموکرات‌ها قرار گرفته است. انتظار نمی‌رفت رقابت در میسیسیپی تا این اندازه نزدیک باشد، زیرا سیندی هاید اسمیت برای انتخاب مجدد وارد رقابت شده بود. این ایالت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ توسط دونالد ترامپ با اختلاف بیش از ۲۲ واحد درصد پیروز شد و یک پایگاه سنتی برای جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد کولوم نشان داد که تغییرات دموگرافیک یا اوضاع سیاسی می‌تواند حتی در پایگاه‌های سنتی نیز تغییر ایجاد کند.

پیامدهای سیاسی و روند آینده

دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای امسال به چندین پیروزی مهم دست یافته‌اند که این امر را به یک موج سیاسی تبدیل کرده است. این حزب در چندین ایالت که پایگاه سنتی جمهوری‌خواهان به شمار می‌روند، از جمله تگزاس، کارولینای جنوبی و کانزاس، کرسی‌های سنا را به دست آورده است. این روند نشان‌دهنده تغییرات عمیق در الگوهای رأی‌دهی و نارضایتی بخشی از رای‌دهندگان از سیاست‌های فعلی جمهوری‌خواهان است. پیروزی کولوم در میسیسیپی می‌تواند الهام‌بخش سایر نامزندان دموکرات در ایالت‌های مشابه باشد. این پیروزی همچنین پیامی واضح برای سناتورهای جمهوری‌خواه در ایالت‌های رقابتی ارسال می‌کند که رقابت در آینده سخت‌تر خواهد بود و حمایت از سیاست‌های محافظه‌کارانه سنتی دیگر تضمین‌کننده پیروزی نیست.