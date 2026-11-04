با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات مجلس آمریکا، دونالد ترامپ تحت فشار متحدان برای تغییر تیم کاخ سفید است. زلنسکی نیز امید خود را به حمایت بیشتر ابراز کرد.

پس از آنکه دموکرات‌ها کنترل سنا و مجلس نمایندگان ایالات متحده را به دست گرفتند، فضای سیاسی واشینگتن دچار لرزه‌ای بزرگ شد که برخی آن را زلزله سیاسی نامیده‌اند. این تحولات باعث شده تا متحدان و مشاوران نزدیک دونالد ترامپ ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا، او را به بازنگری در ترکیب تیم کاخ سفید و سیاست‌های کلیدی دعوت کنند.

فشار بر ترامپ برای تغییر تیم و سیاست‌های خارجی

یک مقام ارشد کاخ سفید که درخواست کرده نامش فاش نشود، چهارشنبه ۱۳ آبان به خبرگزاری رویترز اعلام کرد که نظرسنجی‌های داخلی شش هفته پیش از انتخابات نشان می‌داد جمهوری‌خواهان در خطر شکست در هر دو مجلس هستند. با وجود هشدارهای جدی درباره پیامدهای سیاسی جنگ ایران، دونالد ترامپ حاضر نشد مسیر خود را تغییر دهد و به توصیه‌های مشاورانش گوش نداد.

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جان فیهری، استراتژیست باسابقه حزب جمهوری‌خواه، نتیجه انتخابات را برای دونالد ترامپ یک فاجعه بزرگ توصیف کرد و تأکید نمود که او باید در تیم اجرایی خود خانه‌تکانی انجام دهد. جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا که به عنوان جانشین سیاسی احتمالی دونالد ترامپ شناخته می‌شود، نیز جنگ هشت‌ماهه ایران را عامل اصلی شکست جمهوری‌خواهان دانسته است.

واکنش‌های داخلی و آماده‌سازی برای چالش‌های آینده

در حالی که جنگ هشت‌ماهه ایران به نامزدهای جمهوری‌خواهان آسیب رساند، دونالد ترامپ همچنان از تصمیم خود برای آغاز این درگیری دفاع می‌کند. او در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد که نتیجه انتخابات را ضربه‌ای به شخصیت خود نمی‌داند و آن را شکستی شخصی تلقی نمی‌نماید.

دستیاران ارشد دونالد ترامپ هم‌اکنون در حال آماده‌سازی خروج شماری از کارکنان، تغییرات احتمالی در کابینه و پاسخ به تحقیقات دموکرات‌ها هستند. جی‌دی ونس در بیانیه‌ای تلخ اعلام کرد که روحیه در کاخ سفید به پایین‌ترین حد رسیده و بودن در اینجا در این روزها افتضاح است. مشاوران سیاسی گزارش داده‌اند که رای‌دهندگان مستقل و جمهوری‌خواه از تمرکز بیش از حد بر پروژه‌های ساخت تالار رقص و بازسازی واشینگتن انتقاد داشته‌اند.

تأثیر بر اوکراین و مواضع ولودیمیر زلنسکی

در کی‌یف، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ابراز امیدواری کرده است که پیروزی دموکرات‌ها در کنگره زمینه‌ساز حمایت بیشتر ایالات متحده از کشورش در جنگ با روسیه شود. ولودیمیر زلنسکی در مصاحبه با شبکه زد‌دی‌اف آلمان گفت که اگرچه از جمهوری‌خواهان سپاسگزار است، اما دموکرات‌ها صریح‌تر از حمایت از اوکراین سخن می‌گویند.

ولودیمیر زلنسکی افزود که دموکرات‌ها بر احیای پیوند میان آمریکا و اروپا تأکید دارند و این امر می‌تواند توازنی میان قدرت‌ها ایجاد کند. وی همچنین اشاره کرد که اگر کنگره جدید از حمایت مالی قوی یا کمک نظامی سخن بگوید، این اتفاق مثبتی خواهد بود که بر ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، تاثیرگذار خواهد بود.

تحولات تاریخی در فرمانداری جورجیا و نقش اسپیس‌ایکس

کیشا لَنس باتِمز، شهردار پیشین آتلانتا، با شکست ریک جکسون جمهوری‌خواه در جورجیا، به نخستین زن سیاه‌پوست منتخب برای فرمانداری یک ایالت آمریکا تبدیل شد. این پیروزی به بیش از دو دهه تسلط جمهوری‌خواهان بر فرمانداری جورجیا پایان داد و نقطه عطفی در تاریخ انتخابات ۲۰۲۶ محسوب می‌شود.

ولودیمیر زلنسکی در بخش دیگری از صحبت‌هایش از نقش شرکت اسپیس‌ایکس در اوکراین یاد کرد و از موضع ایلان ماسک درباره جنگ انتقاد نمود. وی اعلام کرد که اگرچه از امکان ارتباط فراهم شده توسط اسپیس‌ایکس سپاسگزار است، اما قطعاً از موضع ایلان ماسک نسبت به این جنگ خوشنود نیست. منتخبان جدید سال ۲۰۲۷ مسئولیت‌های خود را بر عهده خواهند گرفت.