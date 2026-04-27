پیروزی دیپلماتیک ایران؛ انتخاب به عضویت هیئت رئیسه کنفرانس NPT با وجود مخالفت آمریکا

ایران با وجود مخالفتهای گسترده آمریکا و برخی کشورهای غربی و عربی، به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) انتخاب شد. این انتخاب نشاندهنده وزن و نفوذ ایران در مجامع بینالمللی است.
انتخاب ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ( NPT ) با وجود مخالفتهای گسترده، یک پیروزی دیپلماتیک مهم برای جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
این انتخاب در نخستین روز برگزاری کنفرانس بازنگری NPT صورت گرفت و نشاندهنده وزن و نفوذ ایران در مجامع بینالمللی مرتبط با خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه است. تلاشهای گسترده کشورهای غربی، به ویژه ایالات متحده آمریکا، و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس برای جلوگیری از این انتخاب، بینتیجه ماند و ایران با رای اعضا به عنوان معاون رئیس این کنفرانس و عضو هیئت رئیسه انتخاب شد.
این موضوع اهمیت ویژهای دارد زیرا کنفرانس بازنگری NPT یکی از مهمترین نشستهای بینالمللی در حوزه خلع سلاح هستهای، عدم اشاعه و استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای است. این کنفرانس بستری برای ارزیابی دقیق روند اجرای تعهدات کشورها در چارچوب رژیمهای بینالمللی خلع سلاح هستهای فراهم میکند و به شناسایی چالشها، خلأها و پیشرفتهای موجود در این مسیر کمک میکند.
حضور ایران در هیئت رئیسه این کنفرانس، فرصتی برای ارائه دیدگاههای کشورمان در مورد مسائل کلیدی مرتبط با خلع سلاح هستهای و ترویج رویکردهای عادلانه و غیرتبعیضآمیز در این حوزه است. جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت خلع سلاح کامل، قابل راستیآزمایی و غیرقابل بازگشت هستهای تاکید کرده است و در عین حال، حق غیرقابل انکار کشورها برای استفاده صلحآمیز از انرژی هستهای را از اصول بنیادین حقوق بینالملل میداند.
این موضع اصولی، ایران را به عنوان یک بازیگر مسئول و سازنده در عرصه بینالمللی معرفی میکند. انتخاب ایران به این سمت، همچنین نشاندهنده ناکامی تلاشهای برخی کشورها برای انزوا و به حاشیه راندن ایران در مسائل بینالمللی است. این پیروزی دیپلماتیک، تقویت جایگاه ایران در مجامع بینالمللی و افزایش توانایی کشورمان برای دفاع از منافع ملی در حوزه هستهای را به دنبال خواهد داشت.
این انتخاب در شرایطی صورت میگیرد که مذاکرات احیای برجام همچنان ادامه دارد و این موضوع میتواند تاثیر مثبتی بر روند این مذاکرات داشته باشد. حضور ایران در هیئت رئیسه کنفرانس NPT، فرصتی برای تعامل سازنده با سایر کشورها و ارائه راهکارهای عملی برای حل مسائل مربوط به خلع سلاح هستهای و عدم اشاعه است. این کنفرانس میتواند بستری برای گفتوگو و همکاری بین کشورها باشد و به کاهش تنشها و افزایش اعتماد متقابل در این حوزه کمک کند.
جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با سایر اعضای جامعه بینالمللی در جهت تحقق اهداف NPT اعلام کرده است و امیدوار است که این کنفرانس بتواند گامی مهم در مسیر خلع سلاح هستهای و ایجاد جهانی عاری از سلاحهای هستهای باشد. این رویداد همچنین میتواند به تقویت نقش ایران در منطقه و افزایش نفوذ سیاسی کشورمان در مسائل بینالمللی کمک کند.
حضور فعال ایران در این کنفرانس، نشاندهنده تعهد کشورمان به اصول و هنجارهای بینالمللی و تلاش برای ایجاد جهانی امنتر و عادلانهتر است. این انتخاب، یک پیام روشن به جامعه بینالمللی است که ایران یک بازیگر مهم و تاثیرگذار در مسائل هستهای است و باید دیدگاههای آن در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
در مجموع، انتخاب ایران به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفرانس بازنگری NPT یک دستاورد بزرگ برای دیپلماسی ایرانی محسوب میشود و میتواند تاثیرات مثبتی بر منافع ملی و جایگاه بینالمللی کشورمان داشته باشد
NPT ایران هیات رئیسه سلاح هستهای خلع سلاح هستهای
اسلامی: موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافتسخنگوی کمیسیون امنیت گفت: اسلامی خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.
غریب آبادی: در صورت استفاده از مکانیسم ماشه، رئیس جمهور اسبق در آن زمان اعلام کرد که ایران از NPT خارج خواهد شدمعاون وزیر خارجه گفت: ایران در نامهای رسمی، در زمان رئیسجمهور اسبق اعلام کرده که در صورت استفاده از اسنپبک و بازگشت تحریمهای شورای امنیت از NPT خارج خواهد شد.
قطر: تاسیسات هستهای اسرائیل باید تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشدوزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای رسمی خواستار قرارگرفتن تاسیسات هستهای رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و الحاق این رژیم به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شد.
ایران هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست/ اجازه ندهیم آینده منطقه ما در اتاقهای فکر قدرتهای فرامنطقهای شکل بگیردوزیر خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفهای معاهده عدم اشاعه (NPT)، بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
ایران: غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی طبق NPT ممنوع نیستیادداشت توضیحی ایران در مورد گزارش مدیر کل به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنوان «موافقتنامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد.
روسیه: احتمال کاهش زرادخانههای هستهای و حذف کامل آنها توسط کشورهای عضو گروه ۵ در شرایط فعلی بسیار کم استوزیر دفاع روسیه و رئیس هیات این کشور در کنفرانس بازبینی پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی (NPT) اعلام کرد، احتمال کاهش زرادخانههای هستهای و حذف کامل آنها توسط کشورهای عضو گروه ۵ در شرایط فعلی بسیار کم است.
