جیمز تالاریکو با شکست دادن کن پکستون، نامزد حمایت‌شده ترامپ، در انتخابات سنای تگزاس، پایان‌دهنده سی‌ودوسال رکود دموکرات‌ها در این ایالت شد و شانس بازپس‌گیری اکثریت سنا را افزایش داد.

در یکی از تحولات سیاسی و رسانه‌ای مهم در ایالات متحده آمریکا، جیمز تالاریکو ، نامزد حزب دموکرات در انتخابات مجلس سنای ایالت تگزاس ، موفق شد کن پکستون ، نامزد مورد حمایت رسمی دونالد ترامپ، را شکست دهد.

پیروزی تاریخی تالاریکو در تگزاس

این پیروزی به عنوان یک اتفاق تاریخی و بی‌سابقه در فضای سیاسی تگزاس توصیف می‌شود، زیرا تالاریکو به نخستین سیاستمدار دموکرات تبدیل شد که از سال ۱۹۹۴ تاکنون در یک انتخابات سراسری در این ایالت جمهوری‌خواه‌پایه به موفقیت دست یافته است. اعلام نتایج این رقابت سخت و پرهیجان، در آخرین ساعات روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه به وقت محلی انجام شد و عملاً به ۳۲ سال رکود و عدم پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات کلان‌سال‌های تگزاس پایان داد.

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این دستاورد نه تنها اعتبار داخلی حزب دموکرات را در یک ایالت که به طور سنتی پایگاه اصلی جمهوری‌خواهان محسوب می‌شود، افزایش داد، بلکه شانس این حزب را برای بازپس‌گیری کنترل اکثریت در مجلس سنای فدرال واشنگتن تقویت کرد. تگزاس همواره یکی از استراتژیک‌ترین و ثروتمندترین ایالت‌های آمریکا برای هر دو حزب بزرگ بوده است و دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۴ نیز با اختلافی حدود ۱۴ درصدی در این ایالت پیروز شده بود، که نشان‌دهنده قدرت بنیادین گفتمان جمهوری‌خواه در منطقه است.

هزینه‌های سنگین رقابت و مسیر تالاریکو

با این حال، هزینه‌های سنگین مالی این رقابت، از جمله spending بیش از ۳۱۶ میلیون دلار توسط جمهوری‌خواهان برای حفظ کرسی، نشان از حساسیت بالای این پیروزی داشت. تالاریکو که چهار دوره نماینده مجلس ایالتی تگزاس بوده است، مسیری را پشت سر گذاشت که در ابتدا شانس پیروزی کمی برای او در نظر گرفته می‌شد.

در انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها، او ابتدا باید با کالین آلرد، نماینده پیشین کنگره رقابت می‌کرد، اما آلرد کناره‌گیری کرد و تالاریکو در نهایت جزمین کراکت، عضو کنگره و همکار سابق، را شکست داد تا نامزد نهایی شود. در مقابل، کن پکستون، دادستان کل تگزاس، با حمایت مستقیم و قاطع ترامپ و شکست دادن جان کورنین، سناتور جمهوری‌خواه، به کرسی نهایی رسید.

پکستون و حمایت ترامپ در رقابت سنا

پکستون با وجود سابقه طولانی در طرح شکایت علیه دولت بایدن و مواجهه با جنجال‌های اخلاقی و قانونی از جمله استیضاح، توانست با تغییر مسیر رقابت از طریق حمایت ترامپ، به مرحله نهایی راه یابد.