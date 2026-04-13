پیروزی غیرمنتظره اپوزیسیون در انتخابات مجارستان: اوربان پس از ۱۶ سال شکست خورد

حزب راست میانه تیسا به رهبری پیتر ماگیار در انتخابات پارلمانی مجارستان پیروز شد و حزب حاکم فیدس به ریاست ویکتور اوربان را شکست داد. این تحول مهم، نقطه پایانی بر ۱۶ سال حکومت اوربان در مجارستان است و می تواند تأثیرات گسترده ای بر سیاست های این کشور و منطقه داشته باشد.

رسانه های مجارستان ی گزارش دادند که بر اساس نتایج اولیه شمارش آرا، حزب راست میانه تیسا به عنوان اصلی ترین گروه اپوزیسیون این کشور به رهبری پیتر ماگیار ، آرای بیشتری نسبت به حزب فیدس به ریاست ویکتور اوربان ، نخست وزیر مجارستان ، در انتخابات پارلمانی این کشور کسب کرده است.

پس از شمارش ۷۲ درصد از آرای ریخته شده در صندوق ها، مشخص شد که حزب تیسا تاکنون ۱۳۸ کرسی از ۱۹۹ کرسی پارلمان مجارستان را به دست آورده است. این نتیجه نشان می دهد که اوربان پس از ۱۶ سال، انتخابات را به رقیب خود واگذار کرده است. ماگیار در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) اعلام کرد که اوربان پیروزی در انتخابات را به او تبریک گفته است.

مشارکت در این انتخابات بسیار بالا بوده و نزدیک به ۷۸ درصد از واجدین شرایط رای دهی در آن شرکت کرده اند. این میزان مشارکت، نشان از اهمیت بالای انتخابات و علاقه مندی مردم به تغییرات سیاسی در کشور دارد. پیش از این، تارنمای دویچه وله آلمان در گزارشی اعلام کرده بود که اوربان ممکن است با رقابت تنگاتنگی در این انتخابات مواجه شود.

تحلیلگران سیاسی پیش بینی می کردند که نارضایتی های فزاینده از سیاست های دولت اوربان و همچنین افزایش محبوبیت پیتر ماگیار، می تواند چالش جدی برای حزب فیدس ایجاد کند. ویکتور اوربان که از سال ۲۰۱۰ نخست وزیر مجارستان بوده است، به دنبال پنجمین دوره تصدی خود بود. او در این انتخابات با چالشی بی سابقه از سوی پیتر ماگیار، متحد سابق خود، روبرو شد.

ماگیار که پیش از این از اعضای ارشد حزب حاکم فیدس بود، پس از اختلافات با اوربان، حزب تیسا را تأسیس کرد و به عنوان رقیبی سرسخت وارد عرصه انتخابات شد. نظرسنجی های پیش از برگزاری انتخابات نیز نشان داده بودند که حزب فیدس اوربان از حزب مخالف ماگیار عقب است. این نظرسنجی ها حاکی از افزایش نارضایتی از عملکرد دولت و تمایل مردم به تغییر بود.

حزب تیسا با تمرکز بر مبارزه با فساد، شفافیت در حکومت و بهبود وضعیت اقتصادی، توانست حمایت گسترده ای را جلب کند. پیروزی حزب تیسا می تواند نقطه عطفی در تاریخ سیاسی مجارستان تلقی شود و نویدبخش تغییرات اساسی در سیاست های این کشور باشد. این تحول، نه تنها بر مجارستان، بلکه بر معادلات سیاسی در منطقه نیز تأثیرگذار خواهد بود و می تواند الگوهای جدیدی را برای سایر کشورهای اروپایی به دنبال داشته باشد.

