تیم فوتبال سپاهان با شکست ۵ بر ۱ نساجی، قهرمانی خود را در هفته چهاردهم تثبیت کرد و با کسب ۳۰ امتیاز، فاصله خود را با پرسپولیس به سه امتیاز رساند.

تیم فوتبال سپاهان در چهاردهمین هفته از مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران با عملکردی فوق‌العاده موفق، حریف قدرتمند خود یعنی نساجی مازندران را با نتیجه قاطع پنج بر یک شکست داد و با این پیروزی، جایگاه نخست جدول رده‌بندی را کاملاً تثبیت کرد. شاگردان محرم نویدکیا که فصل را با اشتیاق و برنامه‌ریزی دقیق شروع کرده بودند، در این دیدار با نمایشی تهاجمی و خط‌کشیده، نشان دادند که برای کسب عنوان قهرمانی مصمم‌تر از همیشه هستند.

در دقایق آغازین بازی، تیم سپاهان با تکیه بر سرعت و تمرکز بالا، سریعاً برتری را به دست آورد. عباس حبیبی در دقیقه پنجم بازی با یک ضربه دقیق و حساب‌شده دروازه حریف را گشود و اولین امتیاز این پیروزی بزرگ را برای تیم اصفهانی به ارمغان آورد. این گل شروع‌کننده یک جریان تهاجمی بود که نساجی را با چالش‌های جدی روبرو کرد.

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به زودی و در دقیقه بیستم، کسری طاهری با تکمیل حمله‌ای عالی، برتری شاگردان نویدکیا را دو برابر کرد تا نساجی با دو گل عقب باشد. اما در پاسخ به این فشار، جواد آقایی‌پور در دقیقه بیست و سوم با یک ضربه تفرقه‌انگیز موفق شد یکی از گل‌های تیم مازندران را به ثمر برساند و امیدها را برای جبران شکست زنده نگه دارد.

با این حال، پاسخ سپاهان بسیار سریع‌تر و سنگین‌تر از آن بود که اجازه دهد نساجی به مسیر خود ادامه دهد. کسری طاهری در دقیقه سی و یک با گل دوم خود، مجدداً اختلاف را به دو گل رساند و سپس در ادامه نیمه نخست، عباس حبیبی با گل سوم خود برتری تیمش را به چهار بر یک رساند. این بازی به یکی از بهترین نمایش‌های فصل سپاهان تبدیل شد.

آمار شخصی بازیکنان سپاهان در این پیروزی چشمگیر بود؛ عباس حبیبی و کسری طاهری هر کدام موفق به ثبت دو گل شدند و به همراه آریا یوسفی که دو پاس گل مهم به ثمر رساند، نقش کلیدی در این نتیجه داشتند. با کسب این سه امتیاز ارزشمند، سپاهان به جمع ۳۰ امتیازی رسید و فاصله خود را با رقیب سنتی خود، تیم پرسپولیس، به سه امتیاز افزایش داد تا مسیر هم‌ترازی در صدر جدول هموارتر شود.

برای نساجی مازندران، این شکست سنگین یک ضربه روانی و تaktikal بود که این تیم را در رده چهاردهم جدول با ۱۳ امتیاز ثابت نگه داشت. سرمربی جدید نساجی، سعید دقیقی، هنوز موفق به کسب نخستین پیروزی خود در هدایت این تیم نشده است و فشار بر کادر فنی مازندران برای جبران عملکرد ضعیف و صعود از منطقه خطر به شدت افزایش یافته است.

به لطف این پیروزی مقتدرانه، سپاهان اکنون با اعتماد به نفس بالا به دیدار حساس هفته پانزدهم مقابل تیم پرسپولیس در زمین حریف نگاه می‌کند. این بازی می‌تواند سرنوشت‌ساز باشد و مشخص کند که کدام یک از تیم‌های صدرنشین توانایی حفظ تمرکز و کسب پیروزی‌های حیاتی در شرایط سخت را دارند.