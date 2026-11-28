نتایج هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران با پیروزی قاطع ۵ بر ۱ سپاهان مقابل نساجی و شکست تراکتور در برابر ذوب‌آهن مشخص شد. جزئیات گل‌ها و کارنامه این تیم‌ها را مشاهده کنید.

در چارچوب هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال ایران که عصر روز شنبه برگزار شد، تیم‌های بزرگ فوتبال کشور عملکرد متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند. در حالی که سپاهان و استقلال با پیروزی‌های خود امتیاز گرفتند، تراکتور در خانه متحمل شکست شد. نتایج این هفته نشان‌دهنده رقابت‌های پویا و غیرقابل پیش‌بینی در قهرمانی و جدال‌های میانه جدول است.

تحلیل نتایج سه دیدار روز شنبه لیگ برتر

سه دیدار مهم این هفته در شهرهای تبریز، تهران و اصفهان برگزار شد که تمام نتایج آن‌ها مشخص گردید. یکی از اتفاقات مهم این هفته، پیروزی سنگین سپاهان مقابل نساجی بود که با اختلاف زیاد پایان یافت. تیم اصفهانی با درخشش بازیکنان خود توانست نتایج خوبی کسب کند و جایگاه خود را در جدول تثبیت نماید.

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در مقابل، تراکتور تبریز در بازی خانگی خود توانست نتایج دلخواه را کسب نکند و متحمل شکست شد. این تیم که همواره مدعی قهرمانی بوده، در این هفته با چالش‌های جدی مواجه شد. شکست تراکتور در حالی رخ داد که ذوب‌آهن با هدایت مربی سابق این تیم موفق به ثبت نتیجه شد.

جزئیات گل‌های سپاهان و تراکتور در دربی‌های هفته

در دیدار سپاهان و نساجی، تیم اصفهانی با نتیجه ۵ بر ۱ پیروز شد. گل‌های سپاهان توسط عباس حبیبی در دقایق ۵ و ۵۰، کسری طاهری در دقایق ۲۰ و ۳۱ و احسان حاج‌صفی در دقیقه ۷۸ از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید. جواد آقایی‌پور نیز تنها گل نساجی را در دقیقه ۲۳ زده است. این نتیجه نشان‌دهنده برتری کامل سپاهان در تمام ثانیه‌های بازی بود.

در بازی تراکتور و ذوب‌آهن در تبریز، گل‌های ذوب‌آهن توسط علی شجاعی در دقیقه ۵۷ و محمدجواد محمدی در دقیقه ۵+۹۵ وارد دروازه شد. تراکتور در حالی متحمل دومین شکست خود شد که هدایت ذوب‌آهن را محمد ربیعی، سرمربی پیشین تراکتور، بر عهده داشت. این شکست برای تیم تبریزی از نظر روانی و آماری حائز اهمیت است.

تأثیر نتایج بر جدول رده‌بندی و وضعیت تیم‌ها

این نتایج تأثیر مستقیمی بر جدول رده‌بندی لیگ برتر داشته است. سپاهان با این پیروزی پرگل می‌تواند امیدوار به کسب نتایج بهتر در هفته‌های آینده باشد. نساجی نیز با این شکست باید به دنبال جبران در بازی‌های بعدی خود باشد.

تراکتور که در آستانه بازی‌های حساس دیگری قرار دارد، نیازمند بازنگری در روش‌های بازی خود است. شکست در خانه مقابل تیمی که مربی آن سابقاً هدایت این تیم را بر عهده داشته، می‌تواند سوالاتی را درباره تاکتیک‌های فعلی این تیم ایجاد کند. ذوب‌آهن نیز با این پیروزی اعتماد به نفس بیشتری به دست آورده است.