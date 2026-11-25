تیم ملی هندبال زنان ایران با برتری مقابل تایلند به مرحله نهایی گروه A رسید. همچنین فیفا میزبانی جام جهانی ۲۰۳۱ زنان را به چهار کشور واگذار کرد.

تیم ملی هندبال زنان ایران در ادامه رقابت‌های بیست‌ویکمین دوره قهرمانی آسیا توانست با نتیجه قطعی ۲۳ بر ۱۵ تیم ملی تایلند را شکست دهد. این پیروزی دومین برد ملی‌پوشان در مسابقات گروهی بود و شاگردان رحیمی را برای رویارویی حساس با مدافع عنوان قهرمانی، تیم ملی ژاپن، آماده کرد.

تاریخچه پیروزی‌ها و رقابت گروهی هندبال

دستگاه خبری ورزش سه گزارش داد که بازی با برتری هشت‌گله ایران به پایان رسید. ملی‌پوشان هندبال ایران روز چهارشنبه، چهارم آذر، در سومین دیدار خود از بیست‌ویکمین دوره مسابقات قهرمانی زنان آسیا مقابل تایلند قرار گرفتند و با برتری هشت‌گله، دومین بردشان در مرحله گروهی را ثبت کردند.

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شاگردان رحیمی پیش از این در نخستین مسابقه خود هنگ‌کنگ را ۳۳ بر ۱۶ شکست داده بودند، اما در دومین دیدار با نتیجه نزدیک ۳۴ بر ۳۲ مغلوب چین شدند. تیم ملی ایران که در گروه A با ژاپن، چین، هنگ‌کنگ و تایلند هم‌گروه است، شنبه هفتم آذر از ساعت ۱۳:۳۰ در آخرین مسابقه مرحله گروهی به مصاف ژاپن، مدافع عنوان قهرمانی، خواهد رفت.

بیست‌ویکمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زنان آسیا از دوم تا دوازدهم آذر به میزبانی قزاقستان برگزار می‌شود و چهار تیم برتر، سهمیه مسابقات قهرمانی جهان را کسب می‌کنند. زنان هندبالیست ایران که در سه دوره گذشته موفق به کسب سهمیه جهانی شده‌اند، این بار برای چهارمین صعود پیاپی به مسابقات قهرمانی جهان تلاش می‌کنند.

درگیری ورزشی در لیگ یک و عواقب آن

در رویدادی دیگر، این بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی به پایان رسید و با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی، به رتبه دوم لیگ یک برسد. ورزش سه نوشته که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شده است.

این درگیری، به زخمی‌شدن تعدادی از بازیکنان منجر شد. پس از پایان بازی باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد.

ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی هم گفته که بازیکنان میزبان شروع کننده درگیری بوده‌اند و بررسی محتوای ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته این را نشان می‌دهد. محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز، در این‌باره گفت بر اساس گزارش پلیس و عوامل اجرایی ورزشگاه که در محل حضور داشتند، یکی از بازیکنان تیم پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته است.

او گفت با حضور نیروی انتظامی و شکایت باشگاه فرد، مدافع پارس جنوبی بازداشت شده است. اما ورزش سه خبر داده که این درگیری که به شکایت متقابل دو تیم از هم منجر شد، در کلانتری با مصالحه به پایان رسیده است. با دخالت ماموران نیروی انتظامی، مدیران دو تیم فرد البرز و پارس جنوبی جم به همراه بازیکنانی که در درگیری حضور داشتند و زخمی شده بودند، به کلانتری رفتند.

واگذاری میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱

فیفا روز گذشته در کنگره فوق‌العاده خود، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسما به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جاماییکا واگذار کرد. این مسابقات برای نخستین بار با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. ترامپ با ابراز افتخار از میزبانی آمریکا در این مسابقات، در تروث سوشال نوشت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا خواهد داشت.

او همچنین از جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، و تیم فوق‌العاده او برای تلاش‌هایشان در راستای آوردن این مسابقات به آمریکا تشکر کرد. به نوشته اتلتیک، آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ خواهد بود. کشورهای میزبان پیش‌بینی کرده‌اند که این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر و بیش از چهار میلیارد دلار درآمد داشته باشد.

میزبانی جام جهانی ۲۰۳۵ توسط بریتانیا

با وجود قطعی شدن میزبانی مشترک چهار کشور از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نشده‌اند. شهرهای آمریکایی به دنبال دستیابی به توافق‌های مالی مطلوب‌تری با فیفا هستند و روند انتخاب شهرهای میزبان از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز خواهد شد. سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، در این‌باره گفت که جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود.

فیفا همچنین میزبانی دوره ۲۰۳۵ این مسابقات را به بریتانیا واگذار کرد. در این کنگره، میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۵ به تنها نامزدهای میزبانی این دوره، یعنی انگلستان، اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز، واگذار شد. این تصمیم باعث شد بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ فوتبال باشد.