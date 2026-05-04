پیروزی دندر با وجود مصدومیت جهانبخش؛ امیدها برای بقا و جام جهانی زنده شد

تیم فوتبال دندر بلژیک با وجود مصدومیت علیرضا جهانبخش، در رقابتهای پلیآف بقا به پیروزی رسید. این پیروزی امیدها را برای بقا در لیگ و حضور جهانبخش در جام جهانی 2026 افزایش داده است.
تیم فوتبال دندر در یک مسابقه حساس و سرنوشتساز در چارچوب رقابتهای پلیآف بقا در لیگ حرفهای بلژیک، موفق شد با نتیجه 2 بر 1 تیم لالوویه را شکست دهد.
این دیدار که شب گذشته (یکشنبه) برگزار شد، با وجود مصدومیت جزئی علیرضا جهانبخش، ستاره ایرانی این تیم، به پیروزی ارزشمندی برای دندر انجامید. جهانبخش در دقیقه 32 به دلیل احساس درد عضلانی مجبور به ترک زمین شد و جای خود را به برانی اِنسیمبا داد.
با این حال، خوشبختانه این آسیبدیدگی جدی نیست و کادر پزشکی دندر اطمینان دارد که او قادر خواهد بود در بازیهای آتی تیمش و همچنین در ترکیب تیم ملی فوتبال ایران در مسابقات جام جهانی 2026 حضور یابد. این خبر برای هواداران فوتبال ایران بسیار دلگرمکننده است، چرا که جهانبخش یکی از بازیکنان کلیدی و تاثیرگذار در ترکیب تیم ملی محسوب میشود.
دندر اکنون در آستانه یک چالش مهم دیگر قرار دارد و باید خود را برای مسابقه پایانی پلیآف بقا در لیگ حرفهای بلژیک مقابل زولته وارگم آماده کند. این دیدار اگرچه از نظر امتیازی اهمیت چندانی ندارد، اما میتواند به عنوان یک محک برای آمادگی تیم قبل از مرحله حساستر «پلیآف صعود و سقوط» عمل کند. در این پلیآف، دندر با برنده بازی بین تیمهای بیرشات و لومل (دو تیم دسته اولی) به رقابت خواهد پرداخت.
پیروزی در این مرحله، تنها راه دندر برای حفظ جایگاه خود در بالاترین سطح فوتبال بلژیک خواهد بود. علیرضا جهانبخش، بازیکن 32 ساله ایرانی، در این فصل در 23 بازی برای دندر به میدان رفته و عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده است. او موفق به زدن یک گل و ثبت 2 پاس گل شده است. قرارداد فعلی جهانبخش با دندر در پایان ماه ژوئن به اتمام میرسد و آینده او در این تیم نامشخص است.
با این حال، او همچنان یکی از بازیکنان مورد توجه بسیاری از باشگاهها در اروپا و آسیا است. عملکرد خوب او در دندر و همچنین در تیم ملی ایران، نشاندهنده تواناییهای بالای این بازیکن است. دندر با این پیروزی، امیدهای خود را برای بقا در لیگ حرفهای بلژیک زنده نگه داشته است و تلاش خواهد کرد تا با تمام توان در مسابقات پیش رو به میدان برود و نتیجه مطلوب را کسب کند.
هواداران دندر نیز با حمایت بیدریغ خود از تیم، نقش مهمی در این راه ایفا خواهند کرد. این تیم با داشتن بازیکنی چون علیرضا جهانبخش، میتواند به عنوان یک مدعی جدی در لیگ بلژیک مطرح شود و در آیندهای نزدیک به موفقیتهای بیشتری دست یابد. مصدومیت جزئی جهانبخش و اطمینان از حضور او در جام جهانی 2026، خبر خوبی برای کادر فنی تیم ملی ایران است.
قلعهنویی و دستیارانش میتوانند با خیال راحت برنامهریزیهای خود را برای این مسابقات مهم انجام دهند و از حضور یکی از بهترین بازیکنان خود در ترکیب تیم ملی بهرهمند شوند. ایران در گروه G جام جهانی 2026 با تیمهای قدرتمندی مانند بلژیک، مصر و نیوزیلند همگروه است و برای صعود به مراحل بالاتر مسابقات، نیاز به حضور تمام بازیکنان کلیدی خود دارد.
جهانبخش با تجربه و تواناییهای فردی خود، میتواند نقش مهمی در موفقیت تیم ملی ایران در این مسابقات ایفا کند. او با گلزنیها و پاس گلهای خود، میتواند به تیم ملی کمک کند تا به اهداف خود دست یابد و افتخاری دیگر برای فوتبال ایران کسب کند.
در نهایت، میتوان گفت که پیروزی دندر مقابل لالوویه، یک گام مهم در راه بقای این تیم در لیگ حرفهای بلژیک بود و مصدومیت جزئی علیرضا جهانبخش نیز خبر خوبی برای هواداران فوتبال ایران محسوب میشود
