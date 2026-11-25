تیم ملی ساحلی ایران به نیمه‌نهایی رسید، درگیری پارس جنوبی و فرد البرز در لیگ یک با مصالحه پایان یافت و فیفا میزبانی جام جهانی زنان ۲۰۳۱ را به آمریکا واگذار کرد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با اقتدار کامل و نتیجه ۶ بر صفر مقابل عربستان سعودی به پیروزی رسید. این برد قاطع باعث شد تا تیم ملی راهی مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا شود. در این دیدار حساس، محمدعلی مختاری ستاره تیم ملی با درخشش و ثبت دو گل نقش اصلی را ایفا کرد. علی میرشکاری، علی ناظم، داوود شکری و سبحان فاله نیز هر کدام یک گل برای تیم ملی به ثمر رساندند تا نتیجه نهایی به نفع ایران تمام شود.

تثبیت صدرنشینی و درگیری پارس جنوبی و فرد البرز

در جریان رقابت‌های لیگ یک، تیم پارس جنوبی جم موفق شد با برتری ۳ بر ۱ مقابل فرد البرز به پیروزی دست یابد. این تیم با کسب ۲۵ امتیاز، جایگاه صدرنشینی خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کرد. فرد البرز که می‌توانست با این پیروزی به رتبه دوم برسد، در این دیدار شکست خورد. اما آنچه بیش از نتیجه بازی جنجال‌برانگیز شد، درگیری فیزیکی شدید بازیکنان دو تیم بود که از ابتدای سالن آغاز گردید. این درگیری به شکستن شیشه درب ورودی رختکن منجر شد و تعدادی از بازیکنان نیز زخمی شدند. باشگاه فرد البرز مدعی شد که امیرمهدی جانملکی مدافع پارس جنوبی با حمله به رختکن منجر به جراحت ابراهیم غلام‌نژاد مهاجم میزبان شده است.

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بررسی جزئیات درگیری و واکنش مدیران باشگاه‌ها

مدیران باشگاه‌ها و مقامات فدراسیون وارد این ماجرا شدند و روایت‌های متفاوتی از علت درگیری ارائه دادند. ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی اعلام کرد که بازیکنان میزبان آغازگر درگیری بوده‌اند و محتوای دوربین‌های مداربسته این ادعا را تایید می‌کند. محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز نیز گفت که پلیس گزارش کرده است یکی از بازیکنان پارس جنوبی به رختکن حمله کرده و حکم جلب او صادر شده بود. با این حال، به دنبال اصرار مدیران پارس جنوبی و تماس مقامات فدراسیون، باشگاه فرد البرز رضایت داد و بازیکن بازداشتی آزاد شد. ورزش سه گزارش داد که در نهایت پرونده در کلانتری با مصالحه و مراسم آشتی‌کنان بین بازیکنان زخمی دو تیم به پایان رسید و شکایات متقابل لغو شد.

میزبانی مشترک جام جهانی زنان ۲۰۳۱ توسط چهار کشور

فیفا در کنگره فوق‌العاده خود میزبانی جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱ را رسماً به آمریکا، مکزیک، کاستاریکا و جامائیکا واگذار کرد. این مسابقات با حضور ۴۸ تیم و برگزاری ۱۰۴ دیدار برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ با انتشار پیامی در تروث سوشال اعلام کرد که این رویداد تاثیر اقتصادی ماندگاری برای نسل‌های آینده آمریکا دارد. او همچنین از جیانی اینفانتینو رئیس فیفا و تیمش بابت تلاش‌هایشان تشکر کرد. پیش‌بینی می‌شود این مسابقات بیش از ۴.۵ میلیون تماشاگر داشته و چهار میلیارد دلار درآمد ایجاد کند. آمریکا احتمالا میزبان بیش از ۸۰ مسابقه از مجموع ۱۰۴ دیدار خواهد بود. شهرها و ورزشگاه‌های میزبان هنوز مشخص نیستند و انتخاب نهایی از نیمه دوم سال ۲۰۲۷ آغاز می‌شود.

واگذاری جام جهانی زنان ۲۰۳۵ به بریتانیا و بازگشت فوتبال به انگلستان

در همان کنگره، میزبانی دوره ۲۰۳۵ جام جهانی فوتبال زنان به بریتانیا واگذار شد. این نخستین باری است که پس از سال ۱۹۶۶، فوتبال در بریتانیا میزبان جام جهانی می‌شود. سال ۱۹۶۶ سالی بود که تیم ملی مردان انگلستان قهرمان جهان شد. اندی برنهام نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که این میزبانی گردشگران و سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را به کشور می‌آورد. بریتانیا در فاصله هفت سال میزبان دو تورنمنت بزرگ خواهد بود، زیرا جام ملت‌های اروپا ۲۰۲۸ مردان نیز به میزبانی مشترک انگلستان، اسکاتلند، ولز و جمهوری ایرلند برگزار خواهد شد. سیندی پارلو کون رئیس فدراسیون فوتبال آمریکا نیز معتقد است جام ۲۰۳۱ بزرگ‌ترین رویداد ورزشی زنان در تاریخ خواهد بود.

تحلیل عملکرد استقلال و شکست تراکتور توسط سرمربی

در بخش دیگر اخبار ورزشی، تقوی سرمربی تیم ملی درباره عملکرد استقلال مقابل العین صحبت کرد. او معتقد است استقلال در چهار پنج بازی اخیر بهترین نمایش خود را ارائه داده است. تقوی اضافه کرد وقتی تیمی مثل العین که صدرنشین است را در خانه حریف تحت فشار قرار می‌دهید، نشان‌دهنده شجاعت تیم است. این روش تا دقیقه ۷۵ نتیجه داد. همچنین تقوی درباره شکست سنگین تراکتور گفت که خستگی ناشی از سفر طولانی و شرایط بدنی بازیکنان نقش مهم‌تری از مسائل فنی در نتیجه این مسابقه داشته است.