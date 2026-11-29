تیم ملی بسکتبال ایران فیلیپین را شکست داد و گواچی با اتهامات جنسی دست و پنجه نرم می‌کند. مالک تراکتور هم عملکرد تیم را نقد کرد.

تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد در دومین دیدار خود از پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ ، تیم ملی فیلیپین را با نتیجه ۸۵ بر ۷۲ شکست دهد. این مسابقه ارزشمند در سالن کاریسما آرنا در شهر سرمبان مالزی برگزار شد و تیم ملی با اختلاف ۱۳ امتیاز از سد میزبان گذشت.

عملکرد ستارگان و آمار بازی

محمد امینی با درخشش در خط حمله، بهترین بازیکن ایران در این دیدار شد و توانست ۲۰ امتیاز و ۶ ریباند را به نام خود ثبت کند. بهنام یخچالی نیز با ۱۷ امتیاز و ۵ ریباند، نقش مهمی در موفقیت ایران داشت و به هماهنگی تیمی کمک شایانی کرد.

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این پیروزی برای ایران حیاتی بود زیرا پس از شکست در نخستین دیدار، نیاز مبرمی به کسب سه امتیاز داشت تا شانس صعود خود را زنده نگه دارد. حالا تیم ملی با روحیه‌ای تازه به دو بازی پایانی نزدیک می‌شود.

چالش‌های پیش رو و برنامه فیفا

تیم ملی ایران در پنجره ششم و نهایی انتخابی، با دو حریف بسیار سخت به نام‌های نیوزیلند و استرالیا روبه‌رو خواهد شد. هر دو مسابقه به میزبانی فیلیپین برگزار می‌شوند و ایران روز جمعه ۷ اسفند به مصاف نیوزیلند می‌رود.

در روز دوشنبه ۱۰ اسفند نیز ایران باید برابر استرالیا بازی کند. ساختار انتخابی به گونه‌ای است که سه تیم برتر هر گروه و همچنین بهترین تیم چهارم دو گروه، سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ قطر را کسب خواهند کرد.

اتهامات جدید علیه دیگو گواچی

در فوتبال، فلورنسیا مرکاو، بازیکن آرژانتینی باشگاه ریورپلاته، رسماً به سی‌ان‌ان گفت که یک هفته پس از پیوستن به تیم، پیامکی آزاردهنده از سوی سرمربی دیگو گواچی دریافت کرده است. گواچی در پیام خواستار عکس برهنه بود و پس از مقاومت مرکاو، او را تهدید به قتل و خانواده‌اش کرد.

مرکاو که تحت فشارهای روانی شدید قرار گرفت، اقدام به خودکشی کرد اما اکنون یکی از پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی علیه گواچی در فیفا ثبت کرده‌اند. در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز پنج بازیکن دیگر، از جمله گابریلا گارتون، شکایت مشابهی ثبت کرده بودند.

واکنش‌ها و ابعاد سیاسی پرونده

شعبه قضایی کمیته اخلاق فیفا در گذشته گواچی را به دلیل ناکافی بودن شواهد تبرئه کرد، اما پرونده ابعاد سیاسی نیز پیدا کرده است. آندره‌آ گواچی، همسر سرمربی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات زندان اتهام دروغین مشارکت داشته است.

منتقدان هشدار می‌دهند که این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. گارتون، دروازه‌بان پیشین، پرسید اگر شهادت پنج بازیکن کافی نیست، به چه چیزی نیاز دارند.

نقد مالک تراکتور و عملکرد باشگاه

در فوتبال ایران، مالک باشگاه تراکتور درباره شرایط تیم اظهارات تندی داشت و انتخاب عمان را اشتباه صددرصدی خود دانست. او اشاره کرد که بازیکنان در مسیرهای آسیایی حدود ۴۰ ساعت در سفر بودند که بر عملکرد تیم تاثیر منفی گذاشت.

زنوزی با پذیرش سنگینی شکست پنج‌گله اخیر، از کادر فنی حمایت کرد اما پیگیری پرونده تراکتور و ملوان را جدی اعلام کرد. او از تهیه گزارشی درباره ۱۰ تا ۱۲ مسابقه و شکایت از کوتاهی داوران خبر داد.

مالک تراکتور انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز را نیز جدی گرفت و گفت چنین رفتارهایی نباید تکرار شود. او از علیرضا بیرانوند، مرد سال فوتبال آسیا، انتقاد کرد که مسائل قرارداد را در رسانه مطرح کرد تا از دلخوری هم‌تیمی‌ها جلوگیری شود.