میلان با شکست ۴ بر ۲ المپیاکوس صدرنشین شد؛ زنوزی تراکتور شرایط سفر را تقصیرپذیر دانست و کوگان بر برخورد با منچسترسیتی تاکید کرد.

تیم فوتبال میلان در هفته پنجم لیگ اروپا موفق شد با نتیجه ۴ بر ۲ باشگاه المپیاکوس را شکست دهد. شاگردان روبن آموریم پس از اینکه در ابتدای بازی با دو گل عقب افتاده بودند، توانستند با درخشش خود در نیمه دوم به پیروزی پرگل دست یابند.

جزئیات بازی میلان و المپیاکوس و گل‌های scored

المپیاکوس در نیمه نخست با گل به خودی مایک مانیان در دقیقه ۳۱ صدرنشینی کرد و این برتری را تا رختکن حفظ نمود. جوتا سیلوا در دقیقه ۴۹ اختلاف را به دو گل رساند و تیم میزبان را در موقعیت ممتازی قرار داد. میلان در ادامه بازی با گل اوماری هاچینسون در دقیقه ۵۶ امید خود را زنده کرد.

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آلفاجو سیسه در دقیقه ۶۳ با درخشش خود گل تساوی را به ثمر رساند تا نتیجه به دو بر دو برسد. حملات تهاجمی میلان ادامه داشت و کریستین پولیسیچ در دقیقه ۷۱ گل سوم را وارد دروازه میزبان کرد. دیه‌گو موریرا نیز در دقیقه ۹۰+۵ گل چهارم را به ثمر رساند تا پیروزی قطعی میلان رقم بخورد.

واکنش شریف زنوزی به شکست تراکتور و شرایط سفر

شریف زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، پس از شکست پنج‌گله اخیر تیمش، شرایط سفرهای آسیایی را عامل اصلی عدم موفقیت دانست. او با ابراز نگرانی از قطع پروازهای مستقیم و مشکلات سفرهای آسیایی گفت که بازیکنان در مدت سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر و جابه‌جایی بوده‌اند.

زنوزی با اشاره به انتخاب عمان به‌عنوان میزبان، آن را اشتباه صددرصدی خود دانست و عنوان کرد که خستگی بازیکنان روی عملکرد تیم تاثیر گذاشته است. او با پذیرند سنگینی شکست، از کادر فنی و بازیکنان حمایت کرد و اعلام نمود که با سرمربی و مدیرعامل برای تقویت تیم در نیم‌فصل صحبت کرده است.

پیگیری مسائل تراکتور در کمیته استیناف و اخلاق

ملک تراکتور درباره پیگیری اتفاقات دیدار تراکتور و ملوان در انزلی اعلام کرد که پرونده در کمیته استیناف قرار دارد و در صورت عدم نتیجه مطلوب، به فیفا و CAS ارجاع خواهد شد. او همچنین از تهیه گزارشی درباره اتفاقات ۱۰ تا ۱۲ مسابقه در شهرهای مختلف خبر داد و گفت که شکایت خود را به کمیته اخلاق ارائه کرده‌اند.

زنوزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، انتخاب علیرضا بیرانوند به‌عنوان مرد سال فوتبال آسیا را افتخاری برای تراکتور و فوتبال ایران دانست. او همزمان از اظهارات رسانه‌ای این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد و گفت که اشتباهات قبلی تکرار می‌شود و بهتر است با مسئولان باشگاه صحبت کنند.

حکم منچسترسیتی و واکنش نهاد ناظر فوتبال انگلیس

کمیسیون مستقل لیگ برتر انگلیس در حکمی که در شهریور امسال منتشر شد، منچسترسیتی را به نقض قوانین مالی در طول ۹ فصل محکوم کرد. براساس این حکم، مالکان اماراتی منچسترسیتی، یک شرکت سرمایه‌گذاری خصوصی متعلق به شیخ منصور، از طریق توافق‌های صوری، درآمدهای باشگاه را بیش از میزان واقعی نشان داده و زیان‌هایی به ارزش ۹۰۰ میلیون پوند را پنهان کرده‌اند.

کوگان در جلسه کمیته دیجیتال، فرهنگ، رسانه و ورزش پارلمان بریتانیا گفت که بزرگی باشگاه نباید باعث نادیده گرفتن وظایف قانونی شود. او تاکید کرد که اگر شرایط لازم برای اقدام فراهم شود و نهاد ناظر اقدامی نکند، هدف از تشکیل این نهاد خدشه‌دار می‌شود و باید دقیقاً مطابق قانون عمل کنند.

پیامدهای پرونده منچسترسیتی برای سرمایه‌گذاری امارات

پیامدهای این پرونده نگرانی‌هایی را درباره تاثیر احتمالی آن بر سرمایه‌گذاری‌های امارات متحده عربی در بریتانیا ایجاد کرده است. اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پیش‌تر به‌دلیل ابراز نگرانی از احتمال فروش منچسترسیتی از سوی مالکانش مورد انتقاد قرار گرفته بود. کوگان تاکید کرد که شواهد و الزامات قانونی، نه ملاحظات سیاسی، معیار تصمیم‌گیری این نهاد خواهند بود.

ریچارد مانکس، مدیرعامل نهاد مستقل ناظر بر فوتبال انگلیس، اعلام کرد که طی دو سال آینده، از محل دریافت عوارض از باشگاه‌ها، ذخیره‌ای دو میلیون پوندی برای تامین هزینه‌های دعاوی حقوقی ایجاد خواهد شد. او همچنین از توافق با دولت بریتانیا برای دریافت وام در صورت فراتر رفتن هزینه‌های دادرسی از این مبلغ خبر داد.

بازگشت درخشان سوارز به منچستریونایتد اسپورتینگ

لوییس سوارز در دقیقه ۳۰ یک ضربه پنالتی را از دست داد، اما سه دقیقه بعد از روی نقطه پنالتی دروازه منچستریونایتد را باز کرد تا اسپورتینگ با برتری یک‌گله به رختکن برود. این گل نشان‌دهنده تجربه بالا و دقت بالای این بازیکن ارجوئه‌ای در لحظات حساس بود.

برونو فرناندز در دقیقه ۴۸ از روی نقطه پنالتی گل تساوی منچستریونایتد را به ثمر رساند و دو دقیقه بعد روی پاس آماد دیالو برای دومین بار دروازه تیم سابقش را باز کرد. این پیروزی برای اسپورتینگ ارزشمند بود و فرناندز نیز بار دیگر توانایی خود را در بازی مقابل تیم قدیمی‌اش به نمایش گذاشت.