تیم ملی فوتبال آلمان با برتری مطلق و نتیجه ۷ بر یک بر روی کوراسائو، اولین مقابله خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به پیروزی رساند. این بازی که در هیوستون برگزار شد، با تمرکز بالا و چندین گل زیبا همراه بود.

تیم ملی فوتبال آلمان در نخستین میزبان قوی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۷ بر یک بر روی کوراسائو به پیروزی رسید. این دیداری که در ورزشگاه هیوستون با حضور ۶۸ هزار تماشاعر برگزار شد، با تیرکوبی‌های مکرر آلمان و واکنش‌های متحیرکننده کوراسائو همراه بود.

خط قرمز تیم آلمان در این رویداد که توسط داور مراکشی جلال جاید و دو کمکی از همان ملیت مدیریت می‌شد، به طور محکمی حفاظت شد. در نیمه اول، فلیکس مچا با شوتی دقیق و قوس‌دار برای آلمان گلawesome کرد. اما ليوانو کومننسیا با شوتی زمینی در دقیقه ۲۱ برای کوراسائو تساوی آورد.

نیکو شلوتربک با ضربه سر بعد از کرنر، آلمان را دوباره پیش برد و کای هاورتز نیز در دقیقه ۴۵ با زدن یک پنالتی سودمند، نیمه را ۳ بر یک به پایان رساند. در نیمه دوم، جمال موسیالا، ناتانیئل براون، دنیز اوناف و دو بار دیگر کای هاورتز (از جمله یک ضربه تکنیکی بر高超) برای آلمان گل زدند تا نتیجه نهایی ۷ بر یک حاصل شود.

این پیروزی سنگین سه امتیاز ارزشمند برای آلمان به ارمغان برد، در حالی که کوراسائو با وجود گل تاریخی، شکست سنگینی خورد. آلمان با این پیروزی، امیدوار است دوره‌های ضعیفِ پس از ۲۰۱۴ و در روسیه و قطر را پشت سر بگذارد و سمت مرحله بعد حرکت کند. حریف بعدی این تیم ساحل عاج خواهد بود. همزمان، در دیگر اخبار، تیم ملی مکزیک با نتیجه ۲ بر零Code 오버플로우 encountered during generation. Please try again with a shorter prompt or different parameters





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