پیروزی مقتدرانه بایرن مونیخ مقابل اتلتیکو مادرید در لیگ قهرمانان اروپا

بایرن مونیخ با شکست دو بر صفر اتلتیکو مادرید و غلبه بر غیبت سرمربی و بازیکنان کلیدی، گام مهمی برای صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان برداشت.

بایرن مونیخ نماینده آلمان در رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا ، توانست با نتیجه دو بر صفر تیم اتلتیکو مادرید را در ورزشگاه متروپولیتانو شکست دهد. این پیروزی با وجود غیبت ونسان کمپانی سرمربی بلژیکی و چندین ستاره مصدوم مهاجم، دستاوردی ارزشمند برای شاگردان آرون دنکس محسوب می‌شود. تیم آلمانی پس از دو تساوی متوالی قبلی، برای افزایش شانس حضور در جمع هشت تیم برتر به این برد نیاز داشت.

تحلیل تاکتیکی غلبه بایرن بر دفاع انسجام اتلتیکو

بایرن مونیخ در این دیدار نشان داد که فراتر از تکیه بر مهاجمان مشهور خود عمل کرده است. تیم دیه‌گو سیمئونه پیش از این مسابقه در ۹ بازی متوالی شکست نخورده بود و در ۱۶ مسابقه خانگی قبلی مقابل حریفان آلمانی نیز مغلوب نشده بود. با این حال، بایرن با پرس هماهنگ و مالکیت توپ، کنترل جریان بازی را در اختیار گرفت و اجازه نداد میزبان فرصت‌های خطرناک زیادی ایجاد کند. این تغییر رویکرد دفاعی و هجومی، بایرن را به یکی از مدعیان جدی قهرمانی اروپا تبدیل کرده است.

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آمار حذف‌های اخیر بایرن از لیگ قهرمانان نشان می‌داد که قدرت هجومی بالا بدون نظم دفاعی کافی نیست. در هر چهار حذف اخیر، این تیم حداقل چهار گل دریافت کرده بود. اما سه‌شنبه شب در مادرید، داستان متفاوت بود. بازیکنان هنگام از دست دادن توپ به خوبی سازمان‌دهی شدند و فضای پشت خط دفاعی را به حریف باز نگذاشتند. دایو اوپامکانو و کنراد لایمر بارها در پیشروی توپ و ایجاد موقعیت نقش داشتند و نشان دادند که بایرن برای حمله فقط به ستاره‌های معروف وابسته نیست.

غیبت‌های کلیدی و هدایت تیم توسط دستیار سرمربی

شرایط ورود بایرن مونیخ به این مسابقه چندان امیدوارکننده نبود. ونسان کمپانی به دلیل بیماری قادر به همراهی تیم نبود و پس از بستری شدن در بیمارستان، هنوز دوران نقاهت را سپری می‌کرد. جمال موسیالا، لوئیس دیاز، سرژ گنابری و اسماعیل صیباری نیز به دلیل مصدومیت در دسترس نبودند. مایکل اولیسه با مشکل زانو در ترکیب قرار گرفت و آلفونسو دیویس در پستی جلوتر از جایگاه معمول خود بازی کرد. با این حال، غیبت سرمربی باعث تغییر هویت تیم نشد و آرون دنکس مسئولیت هدایت تیم را بر عهده داشت.

آرون دنکس پس از مسابقه، مهم‌ترین دلیل موفقیت تیمش را همکاری گروهی دانست. او گفت: "از شیوه‌ای که همه بازیکنان کنار یکدیگر دفاع کردند و توانستیم کلین‌شیت کنیم، بسیار راضی هستیم." این اظهارات نشان می‌دهد که روحیه جمعی و انضباط تاکتیکی در شرایط سخت، عامل اصلی این پیروزی بوده است. بایرن همچنان به دنبال فشار روی بازیکنان حریف و بازی در نیمه زمین اتلتیکو بود و این استراتژی نتیجه داد.

شرح گل‌های بایرن و واکنش‌های فنی طرفین

گل اول بایرن مونیخ در دقیقه ۵۴ و توسط لئونارت کارل به ثمر رسید. او توپ را از روبن لو نورمان در محوطه جریمه گرفت و با ضربه‌ای دقیق یان اوبلاک را مغلوب کرد. این گل حاصل اصرار بازیکنان برای بازپس‌گیری توپ در نزدیک‌ترین فاصله به دروازه حریف بود. ۲۰ دقیقه بعد، هری کین توپ را به کنراد لایمر رساند و مدافع اتریشی با ضربه‌ای محکم گل دوم را ثبت کرد. این دو گل خلاصه‌ای از ویژگی‌های بایرن در این مسابقه بودند.

در سوی دیگر، عملکرد مدافعان اتلتیکو شامل تلاش برای محدود کردن فضای حرکت هری کین، مایکل اولیسه و آلفونسو دیویس بود. اما همین تمرکز روی ستاره‌های هجومی، فضای بیشتری را در اختیار سایر بازیکنان بایرن قرار داد. مانوئل نویر در بازگشت به ترکیب اصلی، شب نسبتاً آرامی را پشت سر گذاشت و اجازه نداد خولیان آلوارس و الکساندر سورلوث موقعیت‌های زیادی ایجاد کنند. این پیروزی برای بایرن که در سه مسابقه ابتدایی پنج امتیاز گرفته بود، اهمیت زیادی در جدول لیگ قهرمانان دارد.