پیروزی مری پلتولا در آلاسکا به کنترل کامل کنگره آمریکا توسط دموکرات‌ها منجر شد. این رویداد تأثیر مستقیمی بر سیاست‌های داخلی و خارجی ایالات متحده خواهد داشت.

مری پلتولا ، نامزد حزب دموکرات ، پس از دو هفته شمارش دقیق آرا در ایالت آلاسکا پیروز شد و نهمین کرسی مجلس سنا را از کنترل جمهوری‌خواهان خارج کرد. این پیروزی نقطه عطفی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا بود که منجر به تسلط کامل دموکرات‌ها بر کنگره شد. رقابت در این ایالت با اتهامات وارد کردن نامزدهای انحرافی و نبردهای حقوقی پیچیده همراه بود که اکنون به پایان رسیده است.

دلایل تاخیر در شمارش آرا و پایان رقابت

اعلام نتیجه انتخابات در آلاسکا با تأخیر قابل توجهی نسبت به سایر ایالت‌ها انجام شد. علت اصلی این تأخیر، دشواری‌های لجستیکی شدید در جمع‌آوری و شمارش آرا از مناطق گسترده و دورافتاده این ایالت بود. پیروزی پلتولا با وجود این چالش‌های اجرایی محقق شد و نشان‌دهنده اقبال رأی‌دهندگان به نامزد دموکرات در شرایطی بود که فضای سیاسی ایالت بسیار حساس بود.

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تحول موازنه قدرت در کنگره آمریکا

این پیروزی، نهمین کرسی سنا بود که از جمهوری‌خواهان گرفته شد و دموکرات‌ها با کسب ۵۶ کرسی از مجموع ۱۰۰ کرسی مجلس سنا، اکثریت این مجلس را به دست آوردند. با توجه به پیروزی قبلی دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان، آن‌ها اکنون برای دو سال پایانی ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، کنترل کامل کنگره آمریکا را در اختیار دارند. این تغییر موازنه قدرت می‌تواند مسیر سیاست‌گذاری‌های قانون‌گذاری و نظارتی را به شکل اساسی تغییر دهد.

اعتراف جی دی ونس به دلایل شکست حزب

جی دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، روز چهاردهم آبان پس از شکست تاریخی حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، در شبکه اجتماعی ایکس بیان کرد که دلیل اصلی این شکست، جنگ علیه ایران است. او در پیامی در این شبکه اجتماعی عنوان کرد که دلیل باخت برای تقریبا همه آشکار است. ونس افزود که بسیاری از رأی‌دهندگانی که در سال ۲۰۲۴ به ترامپ رأی داده بودند، به دلیل خشم از سیاست‌های خارجی، تصمیم گرفته‌اند به دموکرات‌ها رأی دهند.

نظر ترامپ و تأثیر هزینه‌های زندگی بر رأی‌دهندگان

دونالد ترامپ نیز ارزیابی جی دی ونس را پذیرفت و تأیید کرد که جنگ با ایران دلیل شکست جمهوری‌خواهان بوده است. ترامپ در محل ساخت سالن بزرگ جدید کاخ سفید گفت که این جنگ در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت بنزین شد. یک متخصص نظرسنجی نیز نشان داد که چهار عامل اصلی پایان دادن به جنگ، تغییر رابطه آمریکا با رژیم اسرائیل، تمرکز بر هزینه‌های زندگی و تورم، و اولویت دادن به آمریکا، پاسخ‌های اصلی رأی‌دهندگان برای بازگشت به جمع جمهوری‌خواهان است.