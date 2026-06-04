پیروزی شیرین ایران برابر مالی پیش از سفر به کمپ جام جهانی ۲۰۲۶

تیم ملی فوتبال ایران در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به مکزیک، مالی را ۲ بر صفر شکست داد و با روحیهای عالی راهی کمپ جام جهانی ۲۰۲۶ میشود.
تیم ملی فوتبال ایران امشب در آخرین دیدار تدارکاتی خود پیش از سفر به کمپ تمرینی جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک، با نتیجه ۲ بر صفر از سد تیم ملی مالی گذشت.
این مسابقه که در ورزشگاه مردان آنتالیا در ترکیه برگزار شد، با گلهایی از سوی مهاجمان سرشناس ایران همراه بود و نشاندهنده آمادگی بالای شاگردان امیر قلعهنویی برای حضور در بزرگترین رویداد فوتبال جهان است. تیم ایران در این دیدار با ترکیبی شامل علیرضا بیرانوند، شجاع خلیلزاده، علی نعمتی، صالح حردانی، میلاد محمدی، سعید عزتاللهی، سامان قدوس، آریا یوسفی، مهدی قائدی، مهدی طارمی و شهریار مغانلو به میدان رفت.
با توجه به سیاست تعویضهای گسترده کادر فنی، بازیکنان جوانی همچون امیرمحمد رزاقنیا و هادی حبیبینژاد نیز فرصت بازی پیدا کردند که این موضوع عمق ذخیرههای تیم ملی را نشان میدهد. این پیروزی در حالی به دست آمد که تیم ملی ایران پیش از این نیز در همین اردو با نتیجه ۳ بر یک گامبیا را شکست داده بود. دو پیروزی متوالی برابر حریفان آفریقایی، روحیه ملیپوشان را برای رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ به سطح مطلوبی رسانده است.
برنامه سفر تیم ملی به مکزیک شامل پرواز از ترکیه به فرودگاه تیخوانا خواهد بود؛ آنها صبح شنبه ۱۶ خرداد حرکت میکنند و بامداد یکشنبه وارد کمپ خود میشوند. کمپ ایران در مکزیک که با هماهنگی فدراسیون فوتبال و عوامل اجرایی تدارک دیده شده، امکانات مناسبی برای تمرینات فشرده قبل از مسابقات دارد. انتظار میرود در این کمپ، اردوی نهایی تیم ملی با حضور همه ستارهها برگزار شود.
تیم ملی فوتبال ایران در گروه جام جهانی ۲۰۲۶ با رقبای قدرتمندی همگروه شده است و این مسابقات تدارکاتی اهمیت زیادی در هماهنگی خطوط مختلف تیم داشت. عملکرد خط دفاعی که در هر دو بازی کلین شیت کرد، نقطه امیدواری کادرفنی است. همچنین بازگشت بازیکنانی مانند مهدی طارمی و سامان قدوس به فرم ایدهآل، توان هجومی ایران را افزایش داده است.
امیر قلعهنویی پس از بازی از انگیزه بالای بازیکنان برای موفقیت در جام جهانی سخن گفت و تأکید کرد که تیم آماده رقابت با هر حریفی است. فدراسیون فوتبال نیز با برنامهریزی دقیق، تمامی امکانات لازم از جمله زمین تمرین و هتل را در مکزیک فراهم کرده است تا اردوی تیم ملی بدون دغدغه برگزار شود.
به این ترتیب، ایران با روحیهای بالا و آمادگی کامل راهی جام جهانی ۲۰۲۶ میشود و هواداران امیدوار به ثبت تاریخی دیگر در فوتبال آسیا هستند
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