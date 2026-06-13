تیم ملی والیبال ایران با نتیجه ۳ بر صفر آرژانتین را شکست داد و اولین پیروزی خود در لیگ ملتهای ۲۰۲۶ را کسب کرد.
تیم ملی والیبال ایران در سومین دیدار خود از لیگ ملتها ی ۲۰۲۶ از ساعت ۲:۳۰ بامداد امروز شنبه ۲۳ خرداد در برزیل به مصاف تیم ملی آرژانتین رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
این اولین پیروزی ایران در این رقابتها بود و شاگردان روبرتو پیاتزا پس از دو شکست متوالی مقابل برزیل و بلغارستان توانستند با نمایشی منسجم و کماشتباه، آرژانتین را شکست دهند. ایران این مسابقه را در سه ست پیاپی با امتیازهای ۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۹ و ۲۵ بر ۲۳ برد و نشان داد که توانایی رقابت با تیمهای قدرتمند جهان را دارد.
مرتضی شریفی، پوریا حسین خانزاده، علی حاجی پور، عرشیا بهنژاد، محمود ولیزاده، یوسف کاظمی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازیکنان شروع کننده ایران در این بازی بودند. در دو ست نخست، آرژانتین با دفاع روی تور قدرتمند خود ۷ امتیاز مستقیم کسب کرد در حالی که ایران هیچ امتیازی از این طریق نداشت، اما حملات مؤثر و سرویسهای دقیق ایران، کمبود دفاع را جبران کرد.
ایران در حمله بسیار قویتر و در مجموع کماشتباهتر از حریف ظاهر شد و توانست برتری را در امتیازات حساس به دست آورد. در ست سوم، آرژانتین پیشتاز بود اما ایران با سرویسهای تهاجمی و حملات متنوع، به ویژه از سوی مرتضی شریفی و یوسف کاظمی، توانست نتیجه را برگرداند و در پایان ۲۵ بر ۲۳ برنده شود. این پیروزی با قاطعیت کامل رقم خورد و تیم ایران را از بار شکستهای قبلی رها کرد.
داورانی از مکزیک و اسپانیا قضاوت این بازی را بر عهده داشتند و همزبانی بازیکنان آرژانتین با داوران، امتیاز روانی مثبتی برای آنها بود اما تأثیری در نتیجه نداشت. پیش از این، دو تیم ۱۹ بار در میادین رسمی روبرو شده بودند که حاصل آن ۱۰ پیروزی برای ایران و ۹ برد برای آرژانتین بود. این چهارمین پیروزی متوالی ایران در تاریخ رویاروییهای دو تیم محسوب میشود.
تیم ملی ایران در چهارمین و آخرین بازی هفته نخست لیگ ملتها، فردا یکشنبه ۲۴ خرداد ساعت ۱۷:۳۰ به مصاف بلژیک، تیم تازهوارد به مسابقات خواهد رفت. بلژیک در روز گذشته مقابل برزیل با نتیجه ۳ بر یک شکست خورد و تیم آمادهای به نظر نمیرسد. هفته دوم رقابتها در فرانسه برگزار خواهد شد و ایران به ترتیب با فرانسه، آمریکا، ژاپن و کوبا (۳ تا ۷ تیر) روبرو میشود.
این مسابقات برای تعیین سهمیه المپیک اهمیت زیادی دارد و هر پیروزی میتواند شانس ایران را افزایش دهد. روبرتو پیاتزا پس از بازی اعلام کرد که تیمش در سه ست ابتدایی بهتر از دو بازی قبلی عمل کرد و از روحیه تیمی رضایت داشت. وی همچنین به آمادگی خوب بازیکنان برای دیدار با بلژیک اشاره کرد.
نتایج سایر دیدارهای روز گذشته نشان از قدرت تیمهای سنتی والیبال جهان دارد: برزیل ۳ - بلژیک ۱، کانادا ۳ - فرانسه ۱، اوکراین ۳ - کوبا ۰، ژاپن ۳ - لهستان ۲، صربستان ۳ - بلژیک ۱ و آمریکا ۳ - آلمان ۰. برنامه امروز شنبه نیز شامل بازیهای ترکیه - فرانسه، چین - ژاپن، کوبا - اسلوونی، برزیل - صربستان، بلغارستان - آرژانتین و کانادا - آمریکا است.
با این پیروزی، ایران روحیه بالایی برای ادامه مسابقات دارد و امیدوار است با حفظ این روند، بتواند در لیگ ملتها و مسابقات پیش رو موفق عمل کند. هواداران والیبال ایران چشم به آینده دوختهاند و از شاگردان پیاتزا انتظار نمایشهای قدرتمندانهتری دارند
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