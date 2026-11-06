بررسی تاثیر استراتژی دفاعی ایران بر امنیت تنگه هرمز و شکست انتخاباتی آمریکا. تحلیل نقش حوثی‌ها و فشار بر اقتصاد جهان پس از درگیری‌های منطقه‌ای.

استراتژی دفاعی و نظامی ایران در ماه‌های اخیر با تثبیت تسلط بر تنگه هرمز ، موفق به ایجاد فشار بی‌سابقه بر اقتصاد جهانی و ایالات متحده شده است. این تحولات که نتیجه تلاش‌های چند دهه‌ای برای تدوین یک نقشه راه دقیق است، اکنون به وضوح در نتایج انتخابات اخیر مجلسین آمریکا و اظهارات مقامات واشنگتن دیده می‌شود. این در حالی است که بسیاری از ناظران غربی و داخلی پیش‌تر، این توانمندی‌ها را نادیده گرفته یا آن‌ها را بی‌اهمیت می‌پنداشتند.

بازنویسی موازنه قدرت در آبراه‌های حیاتی

ایران با انتقال کانون جنگ از آسمان شهرهای خود به دریاها، معادلات نظامی منطقه را دگرگون کرد. این اقدام هوشمندانه باعث شد تا ایران در جریان جنگ‌های پیاپی با مجموعه آمریکا و اسرائیل، موقعیت خود را در کنترل این آبراه استراتژیک تثبیت کند. انتقال صحنه نبرد به محیطی که از زمان جنگ جهانی دوم تحت نفوذ نظامی آمریکا بود، نشان‌دهنده عمق استراتژی ایران و توانایی آن در مقابله با برتری‌های نظامی حریف است.

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نادیده گرفتن هشدارها توسط تحلیلگران داخلی و خارجی

برخی تحلیلگران و رسانه‌های فارسی‌زبان جریان اصلی، همواره ادعای ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز را یک رجزخوانی بی‌پایه می‌دانستند. این گروه حتی با طنزهای تحقیرآمیز به این موضوع می‌پرداختند و از لزوم بررسی شواهد موجود غافل بودند. آن‌ها معتقد بودند که ایران توانایی عملیاتی کردن این تهدید را ندارد و صرفا از آن به عنوان ابزار روانی استفاده می‌کند، بدون آنکه به ابعاد فنی و نظامی آن توجه کنند.

شکست رسانه‌ای و تلاش برای بی‌ارزش‌سازی کارت هرمز

رسانه‌های غربی پس از هر دور از درگیری‌ها، تلاش کردند تا با بسیج کارشناسان، تصویر "سوخته شدن کارت تنگه هرمز" را در افکار عمومی جا بیندازند. آن‌ها ادعا می‌کردند که کشورهای منطقه مسیرهای زمینی جایگزین ایجاد کرده‌اند و آمریکا نیز با هرس صخره‌ها در مسیر جنوبی، امکان عبور کشتی‌های غول‌پیکر را فراهم کرده است. حتی دونالد ترامپ با تکرار این ادعاها تلاش کرد نشان دهد که عبور نفت از این تنگه به سطح پیش از درگیری‌ها بازگشته است.

تاثیر مستقیم بر انتخابات و واکنش مقامات آمریکا

با این وجود، اقدامات ایران و همزمان حمله حوثی‌های یمنی در ماه‌های اخیر، فشار اقتصادی شدیدی را بر آمریکا و بازارهای جهانی وارد کرد. این فشار آنقدر گسترده بود که در نتایج انتخابات مجلسین آمریکا به شکلی مشابه یک زلزله ویرانگر خود را نشان داد. جی‌دی وینس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، و همچنین پسر دونالد ترامپ، بلافاصله پس از اعلام نتایج، شکست انتخاباتی را مستقیماً به جنگ با ایران نسبت دادند.

تحلیل موفقیت استراتژی‌های چند دهه‌ای ایران

این پیامدها تایید می‌کند که استراتژی ایران که از سه دهه پیش در حال تدوین و اجرا بوده، نه‌تنها کارآمد بلکه حاکمیت‌بخش بوده است. این استراتژی که در یادداشت‌های مختلف با عناوینی چون "روح امپراتوری" و "استراتژی همان قدرت است" تحلیل شده، اکنون در عمل ثابت کرده که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس، حافظ منافع ملی و امنیت کشور باشد. لبخند استراتژیست‌های ایرانی بر موفقیتی است که پیش‌بینی آن را از سوی هیچ نهاد بین‌المللی یا تحلیلگر غربی امکان‌پذیر نمی‌دانستند.