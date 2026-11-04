عبدالرحمن السید نامزد دموکرات در ایالت میشیگان پیروز شد و با انتقاد از دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، اولویت‌های داخلی و حمایت از فلسطینیان را اعلام کرد.

عبدالرحمن السید ، نامزد حزب دموکرات و پیروز انتخابات مجلس سنا ی آمریکا از ایالت میشیگان ، در نخستین اظهارات پس از اعلام نتایج، با انتقاد تند از دونالد ترامپ و جی‌دی ونس ، به کنایه به وظایف ویس برای ادای سوگند در ژانویه اشاره کرد. وی همچنین با تأکید بر اینکه مالیات شهروندان آمریکا نباید صرف بمباران کودکان در کشورهای دیگر شود، از حمایت از حقوق فلسطینیان و اولویت دادن به مسائل داخلی آمریکا دفاع کرد. السید در سخنرانی پیروزی خود با خطاب قرار دادن مستقیم مقامات جمهوری‌خواه، نشان داد که چگونه با وجود هزینه‌های سنگین تبلیغاتی مخالفان، موفق به کسب پیروزی شده است.

تعهد قانونی ونس و واکنش به ترامپ در سوگند

عبدالرحمن السید در جمع حامیانش خطاب به جی‌دی ونس گفت: "حبیبی! یک طنز شیرین و لذت‌بخش در این واقعیت وجود دارد که شما طبق قانون اساسی موظف هستید در ماه ژانویه مرا سوگند دهید." این بیانیه مستقیماً به وظیفه رسمی معاون رئیس‌جمهور در ریاست مجلس سنا برای ادای سوگند نامزدان منتخب اشاره دارد. السید در بخش دیگری از سخنرانی خود، دونالد ترامپ و جی‌دی ونس را به دلیل اظهارات اسلام‌ستیزانه و نژادپرستانه علیه خود در جریان کارزار انتخاباتی مورد انتقاد قرار داد. وی خطاب به ترامپ گفت: "دونالد! می‌دانم که در تلفظ نام من مشکل داشتی؛ بنابراین بعد از آنکه جی‌دی در ماه ژانویه مراسم سوگند مرا برگزار کرد، می‌توانی فقط مرا سناتور صدا کنی."

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هزینه ۴۲ میلیون دلاری آیپک و پیروزی مردم بر پول

السید با اشاره به هزینه ۴۲ میلیون دلاری کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل (آیپک) علیه کارزار انتخاباتی خود، از این نهاد به دلیل فرصت‌سازی برای شکست مجدد آن تشکر کرد. وی تأکید کرد که این هزینه سنگین تبلیغاتی نتوانست بر اراده رای‌دهندگان در ایالت میشیگان تأثیر بگذارد و نشان داد که در نبرد میان پول و مردم، این مردم هستند که می‌توانند پیروز شوند. نامزد پیروز دموکرات در پایان سخنرانی خود با اشاره به رقابت پرهزینه انتخاباتی خود، بر قدرت نهادهای مدنی و رای‌دهندگان در برابر لابی‌های قدرتمند تأکید کرد.

انتقاد از جنگ‌های خارجی و دفاع از فلسطین

این سیاستمدار مسلمان در ادامه با دفاع از حقوق فلسطینیان و انتقاد از حمایت مالی آمریکا از رژیم صهیونیستی اظهار داشت: "آنها تلاش می‌کنند شما را نفرت‌پراکن جلوه دهند، چون معتقدید کودکان فلسطینی باید بتوانند در سرزمین اجدادی خود بزرگ شوند، بی‌آنکه با پول مالیات‌های ما به قتل برسند. این نفرت نیست؛ این عشق است." السید خطاب به مردم میشیگان نیز تأکید کرد: "ما می‌خواهیم مالیات‌هایمان همین‌جا و برای مردم خودمان هزینه شود." وی همچنین با اشاره به دشواری‌های اقتصادی مردم آمریکا، خروج پول‌های کلان از سیاست، اجرای طرح بیمه درمانی همگانی "مدیکر برای همه" و پایان دادن به تأمین مالی جنگ‌های خارجی را از اولویت‌های خود دانست.

اولویت‌های اقتصادی و بازگشت مالیات به شهروندان

او گفت: "نباید این‌قدر دشوار باشد که مالیاتهایتان را بپردازید و مطمئن باشید این پول صرف خود شما و فرزندانتان می‌شود، نه اینکه بمب‌هایی روی سر مردم دیگر و کودکانشان ریخته شود." این سخنان در حالی بیان شد که السید قصد دارد با تمرکز بر مسائل اقتصادی داخلی، توجه رای‌دهندگان را از سیاست‌های خارجی فعلی آمریکا دور کند. وی با اشاره به تجربه شخصی و مبارزات انتخاباتی خود، نشان داد که چگونه می‌توان با وجود موانع بزرگ مالی و رسانه‌ای، پیروز میدان شد. این پیروزی می‌تواند الگویی برای نامزدان دیگر در آینده باشد.

تحلیل پیامدهای سیاسی و آینده مجلس سنا

پیروزی عبدالرحمن السید در ایالت میشیگان، گامی مهم در تعادل قدرت در مجلس سنا آمریکا محسوب می‌شود. وی با تأکید بر اینکه نباید مالیات آمریکایی‌ها صرف بمباران کودکان در کشورهای دیگر شود، مواضع واضحی در قبال سیاست‌های خارجی ایالات متحده اتخاذ کرده است. انتقادات وی به دونالد ترامپ و جی‌دی ونس، نشان‌دهنده شکاف عمیق بین جناح‌های سیاسی در آمریکا است. السید با اشاره به اینکه باید مشکلات اقتصادی مردم آمریکا کاهش یابد، برنامه‌های عملیاتی خود را برای بهبود وضعیت معیشتی شهروندان تشریح کرده است.