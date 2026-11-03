پیروزی حساس استقلال در لیگ نخبگان آسیا مقابل الشمال قطر

استقلال ایران با پیروزی در دقیقه پایانی مقابل الشمال قطر، نخستین شکست خود را جبران کرد و در هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا به جمع رده‌بندی بازگشت.

باشگاه فوتبال استقلال تهران در هفته چهارم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا موفق شد در دیداری پرهیجان و سرنوشت‌ساز، تیم الشمال قطر را شکست دهد. این پیروزی برای شاگردان سهراب بختیاری‌زاده اهمیت ویژه‌ای داشت، زیرا آن‌ها پس از تجربه نخستین باخت فصل مقابل شباب الاهلی امارات، نیاز مبرمی به کسب امتیاز ارزشمند داشتند تا جایگاه خود را در جدول رده‌بندی تثبیت کنند.

تحلیل ترکیب‌ها و استراتژی مربیان

داوید پراتس، سرمربی اسپانیایی الشمال، در این دیدار تغییرات قابل توجهی در ترکیب تیم خود ایجاد کرد و از دو ستاره الجزایری یعنی ریاض محرز و بغداد بونجاح در خط حمله استفاده نمود. در تصمیمی غیرمنتظره، عبدالکریم حسن مدافع سابق پرسپولیس و احمد سهیل مدافع میانی تیم ملی قطر از ترکیب اصلی کنار گذاشته شدند و تیم قطر با حضور یازده بازیکن از نه ملیت مختلف به میدان رفت که هیچ‌یک از آن‌ها قطری نبودند. از سوی دیگر، استقلال نیز با چالش مصدومیت‌ها مواجه بود؛ روزبه چشمی به دلیل مصدومیت رستم آشورماتوف به قلب دفاع منتقل شد و جلال‌الدین ماشاریپوف پس از نیمکت‌نشینی قبلی، دوباره به ترکیب اصلی بازگشت. همچنین اسماعیل قلی‌زاده جایگزین علیرضا کوشکیِ مصدوم در نیمه‌های گرم کردن شد.

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جزئیات فنی و لحظات کلیدی مسابقه

مسابقه پس از یک دقیقه سکوت به یاد حمید علیدوستی، پیشکسوت فوتبالی ایران، و با سوت عسکر نجفعلیف داور ازبکستانی در ساعت ۱۹:۳۰ آغاز شد. در دقایق ابتدایی، مالکیت توپ دست استقلال بود اما الشمال به تدریج جریان بازی را کنترل کرد. در دقیقه شانزده، بغداد بونجاح با ضربه‌ای کات‌دار دروازه استقلال را تهدید کرد که حبیب فرعباسی واکنشی تماشایی نشان داد. ده دقیقه بعد، شوت سعید سحرخیزان از استقلال از کنار دروازه گذشت. همکاری یوسف سابالی و وسلی سد در دقیقه بیست و هشتم نیز منجر به موقعیت تک‌به‌تک برای بونجاح شد که مهاجم الجزایری ضربه خود را از بالای دروازه به بیرون فرستاد. نیمه نخست بدون گل و با برتری احتمالی Norte (شمال) به پایان رسید.

تغییرات تاکتیکی و لحظات حساس نیمه دوم

استقلال نیمه دوم را با رویکرد تهاجمی‌تر آغاز کرد و در دقیقه پنجاه و یک تا آستانه گل زدن قرار گرفت. امیرمحمد رزاقی‌نیا با جلوگیری از حرکت ریاض محرز، فرصتی را برای سعید سحرخیزان فراهم کرد که منجر به شوت‌های اسماعیل قلی‌زاده و واکنش باباکار سک شد. در دقیقه پنجاه و هشت، ناهماهنگی دفاعی استقلال بین صالح حردانی و سامان فلاح، موقعیتی عالی برای وسلی سد ایجاد کرد، اما ضربه او به چارچوب برخورد کرد. استقلال همچنان فشار آورد و در دقیقه شصت و سوم ارسال صالح حردانی به سحرخیزان رسید، هرچند موقعیت آفساید مانع از گل شدن آن شد. در دقیقه هفتاد و هفت، برخورد توپ بنایسا با بدن سامان فلاح باعث لرزش تیرک دروازه استقلال شد.

لحظه طلایی پیروزی در دقایق پایانی

وقتی همه چیز به نظر می‌رسید به تساوی بدون گل ختم شود، استقلال در دقیقه یک اضافه وقت اول گل پیروزی‌بخش را به ثمر رساند. محمدرضا آزادی که به عنوان تعویض‌کننده سحرخیزان وارد بازی شده بود، با دریافت پاس از حبیب فرعباسی و تشخیص موقعیت یاسر آسانی، وینگر آلبانیایی را در موقعیت تک‌به‌تک مقابل باباکار سک قرار داد. آسانی با شوتی دقیق دروازه‌بان الشمال را به زانو درآورد و استقلال توانست با این نتیجه حساس، نخستین شکست خود را جبران کند و امیدهای خود برای صعود در لیگ نخبگان آسیا را زنده نگه دارد.