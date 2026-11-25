بررسی نتایج لیگ قهرمانان آسیا و رقابت‌های داخلی با تمرکز بر برد ۴ بر ۱ بارسلونا در باکو و تنش‌های ایجاد شده در پایان بازی پارس جنوبی و فرد البرز.

تیم فوتبال بارسلونا در جریان دیدار خود در لیگ قهرمانان آسیا با برتری مقتدرانه و نتیجه ۴ بر ۱ توانست تیم صباح را شکست دهد. این پیروزی برای کاتالان‌ها نه تنها تضمین کننده صعود، بلکه نمایشی از برتری مطلق فنی و تاکتیکی در برابر حریفی ضعیف تر بود.

تحلیل عملکرد بارسلونا و گل‌های گوردون و بالده

آنتونی گوردون در دقیقه ۳۱ نخستین گل بارسلونا را به ثمر رساند تا شاگردان هانسی فلیک با برتری یک‌گله به رختکن بروند. گوردون در دقیقه ۵۱ دومین گل خود و بارسلونا را به ثمر رساند. کریم آدیمی در دقیقه ۵۵ روی پاس آلخاندرو بالده اختلاف را به سه گل رساند و گابریل ژسوس در دقیقه ۶۰ چهارمین گل آبی‌واناری‌ها را به ثمر رساند. جوی لنس میکلز در دقیقه ۶۳ روی پاس کریستین نواچوکو یکی از گل‌های خورده صباح را جبران کرد تا بارسلونا با نتیجه ۴-۱ در باکو به پیروزی برسد.

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سفر به باکو برای بارسلونا کاملا موفقیت‌آمیز بود. این تیم مطابق تمام پیش‌بینی‌ها، بدون هیچ رحمی صباح را در هم کوبید. بارسلونا بدون زحمت چندانی مقابل حریفی ضعیف به سه امتیاز رسید که هدف اصلی‌اش بود، اما علاوه بر آن، بدون دریافت حتی یک کارت به خانه بازگشت؛ نکته مهم دیگری در این رقابت‌ها.

تاکتیک‌های هانسی فلیک و فرصت‌دهی به بازیکنان ذخیره

فلیک از همان ابتدا این دیدار را مسابقه‌ای آسان تلقی کرده بود. کافی بود نگاهی به ترکیب اصلی او بیندازیم. سرمربی بارسلونا با در نظر گرفتن مسابقات پیش رو و برای استراحت دادن به بازیکنانی که بیشتر به میدان رفته‌اند، تغییرات زیادی در ترکیب ایجاد کرد. سرمربی آلمانی رافینیا، اریک و کانسلو را نیمکت‌نشین کرد و لامین یامال نیز در بارسلونا ماند.

او از ضعف صباح استفاده کرد تا به گاوی و بالده، دو بازیکنی که در فصل جاری کمتر از آنها استفاده کرده بود، فرصت بازی در ترکیب اصلی بدهد. تاثیر این تغییرات در عملکرد تیمی که برای پیدا کردن ریتم مسابقه مشکل داشت، مشهود بود. دقایق ابتدایی با سردرگمی و اشتباهات قابل توجه دی‌یونگ و آدیمی در ارسال پاس همراه بود.

با این حال، صباح در خط حمله توانایی محدودی داشت و این موضوع کاملا مشخص بود. این تیم چندین بار با سرعت به سمت دروازه بارسلونا حرکت کرد، اما هنگام استفاده از موقعیت‌ها نشان داد چرا در چنین جایگاهی از جدول رده‌بندی قرار دارد. صباح روی ضربه نه‌چندان دقیق لپینیچا که به تیر افقی دروازه برخورد کرد، موقعیت خوبی داشت.

مصدومیت بالده و واکنش‌های منفی به گل‌های اخیر

با گذشت دقایق، بارسلونا رفته‌رفته کنترل مسابقه را در دست گرفت. رسیدن به دروازه پوکاتیلوف برای این تیم دشوار بود و تمام تلاش‌های هجومی‌اش به شوت‌های ناموفق از راه دور محدود می‌شد. با این حال، با خسته شدن حریف، بارسلونا از جناحین موقعیت‌های خطرناکی ایجاد کرد؛ جایی که گوردون و آدیمی عملکرد بسیار خوبی داشتند.

پیش از پایان مسابقه، خبر بد مصدومیت بالده از راه رسید. بدشانسی مدافع کناری بارسلونا که دقایقی پیش پاس گل سوم تیمش را به آدیمی داده بود. او در حالی که می‌لنگید و به‌سختی راه می‌رفت، به سمت نیمکت رفت. بارسلونا با توجه به اختلاف زیاد گل‌ها، از شدت بازی خود کاست و صباح نیز پس از اشتباه فرمین، از این فرصت برای کاهش اختلاف استفاده کرد.

اتفاقی که فلیک را به‌شدت عصبانی کرد. این بازی حساس از هفته یازدهم لیگ یک با برتری سه بر یک تیم پارس جنوبی به پایان رسید و با ۲۵ امتیاز، صدرنشینی خود را تثبیت کرد. فرد البرز می‌توانست با پیروزی در این بازی، به رتبه دوم لیگ یک برسد.

تنش‌های پارس جنوبی و فرد البرز و دستگیری بازیکن

ورزش سه نوشته که درگیری از ابتدای سالن آغاز شده و زد و خورد بازیکنان حتی باعث شکسته شدن شیشه درب ورودی نیز شده است. این درگیری، به زخمی‌شدن تعدادی از بازیکنان منجر شد. پس از پایان بازی باشگاه فرد البرز مدعی شد امیرمهدی جانملکی، مدافع پارس جنوبی با حمله به سمت رختکن فرد و شکستن شیشه‌های ورودی رختکن، منجر به جراحت دست ابراهیم غلام‌نژاد، مهاجم تیم میزبان شد.

ایوب چراغی مدیر تیم پارس جنوبی هم گفته که بازیکنان میزبان شروع کننده درگیری بوده‌اند و "بررسی محتوای ضبط شده توسط دوربین‌های مدار بسته این را نشان می‌دهد." اما محمدرضا اکبریان مدیر فرد البرز، در این‌باره گفت: "بر اساس گزارش پلیس و عوامل اجرایی ورزشگاه که در محل حضور داشتند، یکی از بازیکنان تیم پارس جنوبی جم شیشه‌های رختکن تیم میزبان را شکسته است."