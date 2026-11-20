پرسپولیس پیکان را شکست داد و بیرانوند بهترین بازیکن سال آسیا شد. جزئیات انتخابات فیفا و نامزدها و تحولات جدید فوتبال ایران و جهان را بخوانید.

تیم فوتبال پرسپولیس در هفته سیزدهم لیگ برتر با نتیجه قاطع سه بر صفر، پیکان را در ورزشگاه قلعه‌حسن‌خان شکست داد. این تیم در نیمه نخست با گل محمد عمری در دقیقه سی و چهار و در نیمه دوم با اهداف محمدمهدی محبی و علی علیپور به برتری رسید. تیم فوتبال پرسپولیس با این پیروزی جایگاه خود را در جدول لیگ تحکیم کرد.

تفکیک گل‌های پرسپولیس و سایر نتایج

محمد عمری گل نخست را در دقیقه سی و چهار به ثمر رساند که البته داور آن را صحیح تشخیص داد. محمدمهدی محبی در دقیقه سی و سه و با پاس از بیفوما، گل دوم را وارد دروازه حریف کرد. علی علیپور نیز در دقیقه هفتاد و دوم با شوتی از روی پاس پوریا شهرآبادی، نتیجه را سه بر صفر کرد. پنالتی دقیقه هشتاد و یک به نفع پرسپولیس توسط کمک داور ویدیویی رد شد. در بازی‌های دیگر، ذوب‌آهن قزوین را سه بر صفر شکست و فجر سپاسی با چادرملو برابر مساوی کرد.

Also read استقرار نیروهای امنیتی عراق در منطقه تحت نفوذ کتائب حزب‌الله

نامزدهای انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال

پرونده صلاحیت سه نامزد انتخاباتی فیفا برای بررسی نهایی به کمیته انتخاباتی این سازمان ارجاع شده است. جیانی اینفانتینو که از سال دو هزار و پانزده ریاست این نهاد را بر عهده دارد، در صورت پیروزی تا سال دو هزار و سی و یک در سمت خود باقی می‌ماند. فدراسیون‌های عضو تا اواسط فوریه نامزدهای تایید شده را خواهند شناخت.

چهره‌های رقیب و مواضع کنفدراسیون‌ها

فیلیپ دیالو با حمایت یوفا و کونکاکاف در میدان حضور دارد اما آسیا از اینفانتینو حمایت کرد. کوزو تاشیما به عنوان نخستین ژاپنی نامزد شده است. یورگن کلوپ مخالف بازگشت اینفانتینو است. افزایش بودجه توسعه فوتبال به دو میلیارد و ششصد میلیون پوند شانس اینفانتینو را بالا برد.

تاریخ‌سازی علیرضا بیرانوند در آسیا

علیرضا بیرانوند در مراسم بانکوک با کسب رای بیشتر از سالم الدوسری عنوان بهترین بازیکن سال آسیا را گرفت. این دروازه‌بان پس از علی کریمی در سال دو هزار و چهار، نخستین ایرانی است که این جایزه را دریافت می‌کند. مرضیه جعفری نیز بهترین مربی زن آسیا شد.

سایر جوایز و بازیکنان موفق آسیایی

لی کانگ این بهترین بازیکن بین‌المللی مرد آسیا شد. کیم کیونگ یونگ بهترین بازیکن زن آسیا بود. محمد عثمان موسی بهترین بازیکن فوتسال شد. حسین طیبی در فهرست نهایی فوتسال نبود. این نتایج دستاورد بزرگی برای فوتبال ایران در سطح قاره‌ای محسوب می‌شود.