تحلیل دقیق پیروزی استقلال در لیگ برتر، واکنش مالک تراکتور به شکست‌ها و جزئیات شکایت فلورنسیا مرکاو از دیه‌گو گواچی در فیفا.

تیم فوتبال استقلال تهران در هفته چهاردهم لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر موفق شد صنعت نفت آبادان را شکست دهد و رتبه چهارم جدول رده‌بندی را از آن خود کند. گل واحد این بازی توسط محمدحسین اسلامی در دقیقه ۴۶ و با ضربه‌ای از روی توپ برگشتی به ثمر رسید. این پیروزی باعث شد تا مجموعه امتیازات شاگردان سهراب بختیاری‌زاده به عدد ۲۴ برسد. صنعت نفت آبادان نیز با ۱۳ امتیاز در رده پانزدهم جدول باقی ماند.

جزئیات بازی و دروازه‌بانی عالی فرعباسی

مسابقه عصر شنبه در ورزشگاه قلعه‌حسن‌خان برگزار شد و استقلال در نیمه اول موقعیت‌های خوبی برای گلزنی خلق کرد. ضربه محمدحسین اسلامی در دقیقه ۱۳ به تیر دروازه برخورد کرد و صنعت نفت نیز در دقیقه ۱۹ با یک موقعیت جدی مواجه بود. دروازه‌بان استقلال، حبیب فرعباسی، با واکنشی دقیق مانع گلزنی حریف شد. نیمه دوم با گل اسلامی آغاز شد و استقلال کنترل بازی را در دست گرفت.

Also read کشته شدن روحانی اهل سنت در سیستان و بلوچستان به ضرب گلوله

واکنش مالک تراکتور به شکست و سفرهای آسیایی

سیدجمال زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، پس از شکست سنگین این تیم در لیگ نخبگان آسیا، خود را مقصر اصلی دانست. او انتخاب عمان به عنوان میزبان مسابقات را اشتباهی صددرصدی خواند. زنوزی افزود که بازیکنان در طول سه روز حدود ۴۰ ساعت در مسیر سفر بودند. این فشار سفرهای طولانی تاثیر مستقیمی بر عملکرد تیم داشته است. هواداران باید خستگی بازیکنان را درک کنند.

حواشی قرارداد بیرانوند و انتقاد از رسانه‌ها

زنوزی علیرضا بیرانوند را به دلیل انتخاب به عنوان مرد سال فوتبال آسیا تبریک گفت. با این حال، او از اظهارات این دروازه‌بان درباره مسائل قراردادی انتقاد کرد. مالک تراکتور خواستار گفت‌وگوی خصوصی با مسئولان باشگاه شد. او معتقد است انتشار این مسائل در رسانه‌ها باعث دلخوری هواداران می‌شود. برخی صحبت‌ها ممکن است به نفع بیرانوند نباشد و هم‌تیمی‌هایش را رنجش دهد.

شکایت جدید مرکاو علیه دیه‌گو گواچی در فیفا

فلورنسیا مرکاو، بازیکن آرژانتینی، در نخستین گفتگوی خود با سی‌ان‌ان از رفتارهای جنسی دیه‌گو گواچی پرده برداشت. او گفت گواچی یک هفته پس از پیوستن به ریورپلاته پیامکی با محتوای جنسی فرستاد. این فشارها باعث شد مرکاو اقدام به خودکشی کند. او اکنون جزو پنج بازیکنی است که شکایت جدیدی در فیفا ثبت کرده‌اند.

ابعاد سیاسی پرونده گواچی و لایحه حقوق زنان

پرونده دیه‌گو گواچی ابعاد سیاسی به خود گرفته است. همسر او، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات اتهام‌زنی دروغین مشارکت دارد. منتقدان معتقدند این لایحه حقوق زنان را تضعیف می‌کند. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، تا پایان مسیر ایستاده است. او امیدوار است با پایان این ماجرا، بتواند به آرامش زندگی بازگردد.